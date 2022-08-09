https://ria.ru/20220809/naem-1808201687.html

В России возобновился активный наем IT-специалистов, показало исследование

В России возобновился активный наем IT-специалистов, показало исследование - РИА Новости, 09.08.2022

В России возобновился активный наем IT-специалистов, показало исследование

Количество вакансий в России в июле в сфере IT-персонала выросло на 31 процент к июню, хотя спад в этой сфере наблюдался еще весной, ожидается, что... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T05:48

2022-08-09T05:48

2022-08-09T09:09

технологии

общество

работа

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Количество вакансий в России в июле в сфере IT-персонала выросло на 31 процент к июню, хотя спад в этой сфере наблюдался еще весной, ожидается, что положительный тренд будет развиваться, а увеличение доли рынка отечественными IT-компаниями будет требовать притока кадров, говорится в исследовании сервиса "Зарплата.ру", которое имеется в распоряжении РИА Новости."Полагаю, что этот тренд будет развиваться, поскольку потребность в автоматизации почти всех отраслей была и остается высокой, а увеличение доли рынка российскими IT-компаниями будет требовать притока кадров", — поясняет руководитель департамента аналитики "Зарплаты.ру" Юрий Михеев.Специалисты отмечают, что в конце февраля компании существенно сократили наем и оставили только самые критичные вакансии. При этом работодатели предпочитали нанимать наиболее опытные кадры, и доля вакансий junior-специалистов в IT существенно снизилась. "Но к началу лета ситуация начала стабилизироваться, и уже в июле мы видим рост как по отрасли в целом, так и по возобновлению найма junior-специалистов", — добавляет Михеев.В то же время эксперты полагают, что наибольшее снижение числа новых резюме соискателей произошло за счет молодежи: рубрика "Начало карьеры, студенты" показала в июле уменьшение числа резюме на 27 процентов к июню.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, общество, работа, навигатор абитуриента, кем стать