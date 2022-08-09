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В России возобновился активный наем IT-специалистов, показало исследование - РИА Новости, 09.08.2022
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В России возобновился активный наем IT-специалистов, показало исследование
В России возобновился активный наем IT-специалистов, показало исследование - РИА Новости, 09.08.2022
В России возобновился активный наем IT-специалистов, показало исследование
Количество вакансий в России в июле в сфере IT-персонала выросло на 31 процент к июню, хотя спад в этой сфере наблюдался еще весной, ожидается, что... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T05:48
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технологии
общество
работа
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Количество вакансий в России в июле в сфере IT-персонала выросло на 31 процент к июню, хотя спад в этой сфере наблюдался еще весной, ожидается, что положительный тренд будет развиваться, а увеличение доли рынка отечественными IT-компаниями будет требовать притока кадров, говорится в исследовании сервиса "Зарплата.ру", которое имеется в распоряжении РИА Новости."Полагаю, что этот тренд будет развиваться, поскольку потребность в автоматизации почти всех отраслей была и остается высокой, а увеличение доли рынка российскими IT-компаниями будет требовать притока кадров", — поясняет руководитель департамента аналитики "Зарплаты.ру" Юрий Михеев.Специалисты отмечают, что в конце февраля компании существенно сократили наем и оставили только самые критичные вакансии. При этом работодатели предпочитали нанимать наиболее опытные кадры, и доля вакансий junior-специалистов в IT существенно снизилась. "Но к началу лета ситуация начала стабилизироваться, и уже в июле мы видим рост как по отрасли в целом, так и по возобновлению найма junior-специалистов", — добавляет Михеев.В то же время эксперты полагают, что наибольшее снижение числа новых резюме соискателей произошло за счет молодежи: рубрика "Начало карьеры, студенты" показала в июле уменьшение числа резюме на 27 процентов к июню.
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технологии, общество, работа, навигатор абитуриента, кем стать
05:48 09.08.2022 (обновлено: 09:09 09.08.2022)
 
В России возобновился активный наем IT-специалистов, показало исследование

Исследование сервиса "Зарплата.ру": в России возобновился активный наем IT-специалистов

© Depositphotos / HayDmitriyМолодые люди за ноутбуками
Молодые люди за ноутбуками - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© Depositphotos / HayDmitriy
Молодые люди за ноутбуками. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Количество вакансий в России в июле в сфере IT-персонала выросло на 31 процент к июню, хотя спад в этой сфере наблюдался еще весной, ожидается, что положительный тренд будет развиваться, а увеличение доли рынка отечественными IT-компаниями будет требовать притока кадров, говорится в исследовании сервиса "Зарплата.ру", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Рост количества вакансий в июле (к июню. — Прим. ред.) произошел в сфере IT-персонала (+31 процент), после существенного спада, который мы наблюдали весной, спрос уверенно восстанавливается", — говорится в исследовании.
"Полагаю, что этот тренд будет развиваться, поскольку потребность в автоматизации почти всех отраслей была и остается высокой, а увеличение доли рынка российскими IT-компаниями будет требовать притока кадров", — поясняет руководитель департамента аналитики "Зарплаты.ру" Юрий Михеев.
Специалисты отмечают, что в конце февраля компании существенно сократили наем и оставили только самые критичные вакансии. При этом работодатели предпочитали нанимать наиболее опытные кадры, и доля вакансий junior-специалистов в IT существенно снизилась. "Но к началу лета ситуация начала стабилизироваться, и уже в июле мы видим рост как по отрасли в целом, так и по возобновлению найма junior-специалистов", — добавляет Михеев.
В то же время эксперты полагают, что наибольшее снижение числа новых резюме соискателей произошло за счет молодежи: рубрика "Начало карьеры, студенты" показала в июле уменьшение числа резюме на 27 процентов к июню.
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