https://ria.ru/20220809/miyake-1808302411.html
Биография Иссэя Миякэ
Биография Иссэя Миякэ - РИА Новости, 09.08.2022
Биография Иссэя Миякэ
Японский модельер Иссэй Миякэ (настоящее имя Миякэ Кадзумару) родился 22 апреля 1938 года в Хиросиме (Япония). РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T13:52
2022-08-09T13:52
2022-08-09T13:52
справки
хиросима (город)
япония
иссэй миякэ
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Японский модельер Иссэй Миякэ (настоящее имя Миякэ Кадзумару) родился 22 апреля 1938 года в Хиросиме (Япония). В семь лет стал свидетелем атомной бомбардировки Хиросимы (6 августа 1945 года). Через три года его мать скончалась от последствий радиационного облучения. Иссэй Миякэ изучал графический дизайн в токийском университете искусств Тама. В 1965 году в Париже (Франция) поступил в известную школу пошива одежды École de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne. Стажировался в Нью-Йорке (США).В 1966 году начал карьеру модельера, работая в течение четырех лет в ателье под руководством французских кутюрье Ги Лароша и Юбера де Живанши, а также американского дизайнера Джеффри Бина.В 1970 году он основал конструкторское бюро Miyake, а в следующем году запустил бренд Issey Miyake.В 1973 году впервые представил свою коллекцию в Париже.После этого нью-йоркский универмаг Bloomingdale's посвятил один из отделов марке Миякэ, назвав его "Восток встречается с Западом". Там были представлены в основном футболки с японскими рисунками, а также пальто с техникой сашико (японской вышивкой, которая укрепляет ткань).В 1980-х годах Миякэ получил международное признание наряду с японскими дизайнерами Рей Кавакубо и Ёдзи Ямамото.В 2004 году основал свой фонд (The Miyake Issey Foundation). Целью его создания было изучение, реставрация и хранение исторических артефактов, а также реализация инновационных международных проектов и мероприятий, помощь в развитии новых талантов. В 2007 году Миякэ открыл первый в Японии музей дизайна 21-21 Design Sight, став его директором. В это же время он стал разрабатывать одежду, используя переработанные волокна.Японская ассоциация искусств выделила в качестве основной линию одежды Miyake, разработанную модельером в 1993 году под названием Pleats Please, изготовленную с использованием уникальной техники плиссировки ткани.Также Японская ассоциация искусств отмечает коллекцию A-POC, экспериментировавшую с дизайном.Модельер был также известен сочетанием восточных и западных элементов в своих работах.Помимо одежды Иссэй Миякэ выпускал свою коллекцию духов и одеколонов.В 1992 году им была запущена серия L'Eau d'Issey, ставшая международным бестселлером. В 1994 году Миякэ выпустил его мужскую версию, за ним последовали и другие ароматы.В 2016 году Национальный центр искусств в Токио представил наиболее полную выставку работ Миякэ.В последние годы модельер отошел от активной работы.Миякэ был удостоен звания командора французского ордена Почетного легиона (2016), награжден Международной премии в области искусств "Премиум Империале" (Praemium Imperiale) Японской ассоциации искусств (2005). В 2006 году он стал первым модельером, получившим Киотскую премию в области искусства и философии за пожизненные достижения, присуждаемую японским Фондом Инамори.5 августа 2022 года Иссэй Миякэ скончался в возрасте 84 лет от гепатоцеллюлярной карциномы. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, хиросима (город), япония, иссэй миякэ
Японский модельер Иссэй Миякэ (настоящее имя Миякэ Кадзумару) родился 22 апреля 1938 года
в Хиросиме (Япония).
В семь лет стал свидетелем
атомной бомбардировки Хиросимы (6 августа 1945 года). Через три года его мать скончалась от последствий радиационного облучения.
Иссэй Миякэ изучал
графический дизайн в токийском университете искусств Тама. В 1965 году в Париже (Франция) поступил в известную школу пошива одежды École de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne. Стажировался в Нью-Йорке (США).
В 1966 году начал карьеру модельера, работая в течение четырех лет в ателье под руководством французских кутюрье Ги Лароша и Юбера де Живанши, а также американского дизайнера Джеффри Бина.
В 1970 году он основал конструкторское бюро Miyake, а в следующем году запустил бренд Issey Miyake.
В 1973 году впервые представил свою коллекцию в Париже.
После этого нью-йоркский универмаг Bloomingdale's посвятил один из отделов марке Миякэ, назвав его "Восток встречается с Западом". Там были представлены в основном футболки с японскими рисунками, а также пальто с техникой сашико (японской вышивкой, которая укрепляет ткань).
В 1980-х годах Миякэ получил международное признание наряду с японскими дизайнерами Рей Кавакубо и Ёдзи Ямамото.
В 2004 году основал свой фонд
(The Miyake Issey Foundation). Целью его создания было изучение, реставрация и хранение исторических артефактов, а также реализация инновационных международных проектов и мероприятий, помощь в развитии новых талантов.
В 2007 году Миякэ открыл первый в Японии
музей дизайна 21-21 Design Sight, став его директором. В это же время он стал разрабатывать одежду, используя переработанные волокна.
Японская ассоциация искусств выделила
в качестве основной линию одежды Miyake, разработанную модельером в 1993 году под названием Pleats Please, изготовленную с использованием уникальной техники плиссировки ткани.
Также Японская ассоциация искусств отмечает коллекцию A-POC
, экспериментировавшую с дизайном.
Модельер был также известен сочетанием восточных и западных элементов в своих работах.
Помимо одежды Иссэй Миякэ выпускал свою коллекцию духов и одеколонов.
В 1992 году им была запущена серия L'Eau d'Issey, ставшая международным бестселлером. В 1994 году Миякэ выпустил его мужскую версию, за ним последовали и другие ароматы.
В 2016 году Национальный центр искусств в Токио
представил наиболее полную выставку работ Миякэ.
В последние годы модельер отошел от активной работы.
Миякэ был удостоен звания командора французского ордена Почетного легиона (2016), награжден Международной премии в области искусств "Премиум Империале" (Praemium Imperiale) Японской ассоциации искусств (2005). В 2006 году он стал первым модельером, получившим Киотскую премию в области искусства и философии за пожизненные достижения, присуждаемую японским Фондом Инамори.
5 августа 2022 года Иссэй Миякэ скончался
в возрасте 84 лет от гепатоцеллюлярной карциномы.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников