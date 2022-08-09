https://ria.ru/20220809/moda-1808259321.html
Умер японский модельер Иссэй Миякэ
Умер японский модельер Иссэй Миякэ - РИА Новости, 09.08.2022
Умер японский модельер Иссэй Миякэ
Японский модельер с мировым именем Иссэй Миякэ скончался в возрасте 84 лет, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T11:59
2022-08-09T11:59
2022-08-09T12:09
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ТОКИО, 9 авг – РИА Новости. Японский модельер с мировым именем Иссэй Миякэ скончался в возрасте 84 лет, сообщило агентство Киодо.По данным агентства, Миякэ умер 5 августа. Причиной называется гепатоцеллюлярная карцинома.Иссэй Миякэ - один из наиболее известных мировых модельеров одежды и производитель духов своего имени.
https://ria.ru/20220705/moda-1800437254.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, мода, новости культуры
11:59 09.08.2022 (обновлено: 12:09 09.08.2022)
Умер японский модельер Иссэй Миякэ
Японский кутюрье и дизайнер Иссэй Миякэ умер в возрасте 84 лет