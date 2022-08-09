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Умер японский модельер Иссэй Миякэ - РИА Новости, 09.08.2022
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Культура
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Умер японский модельер Иссэй Миякэ
Умер японский модельер Иссэй Миякэ - РИА Новости, 09.08.2022
Умер японский модельер Иссэй Миякэ
Японский модельер с мировым именем Иссэй Миякэ скончался в возрасте 84 лет, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T11:59
2022-08-09T12:09
в мире
япония
мода
культура
новости культуры
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ТОКИО, 9 авг – РИА Новости. Японский модельер с мировым именем Иссэй Миякэ скончался в возрасте 84 лет, сообщило агентство Киодо.По данным агентства, Миякэ умер 5 августа. Причиной называется гепатоцеллюлярная карцинома.Иссэй Миякэ - один из наиболее известных мировых модельеров одежды и производитель духов своего имени.
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в мире, япония, мода, новости культуры
11:59 09.08.2022 (обновлено: 12:09 09.08.2022)
 
Умер японский модельер Иссэй Миякэ

Японский кутюрье и дизайнер Иссэй Миякэ умер в возрасте 84 лет

© AFP 2022 / Toru YamanakaЯпонский модельер и дизайнер Иссэй Мияке
Японский модельер и дизайнер Иссэй Мияке - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© AFP 2022 / Toru Yamanaka
Японский модельер и дизайнер Иссэй Мияке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 9 авг – РИА Новости. Японский модельер с мировым именем Иссэй Миякэ скончался в возрасте 84 лет, сообщило агентство Киодо.
По данным агентства, Миякэ умер 5 августа. Причиной называется гепатоцеллюлярная карцинома.
Иссэй Миякэ - один из наиболее известных мировых модельеров одежды и производитель духов своего имени.
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