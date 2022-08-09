https://ria.ru/20220809/moda-1808259321.html

Умер японский модельер Иссэй Миякэ

Умер японский модельер Иссэй Миякэ - РИА Новости, 09.08.2022

Умер японский модельер Иссэй Миякэ

Японский модельер с мировым именем Иссэй Миякэ скончался в возрасте 84 лет, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T11:59

2022-08-09T11:59

2022-08-09T12:09

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ТОКИО, 9 авг – РИА Новости. Японский модельер с мировым именем Иссэй Миякэ скончался в возрасте 84 лет, сообщило агентство Киодо.По данным агентства, Миякэ умер 5 августа. Причиной называется гепатоцеллюлярная карцинома.Иссэй Миякэ - один из наиболее известных мировых модельеров одежды и производитель духов своего имени.

https://ria.ru/20220705/moda-1800437254.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония, мода, новости культуры