https://ria.ru/20220809/mid-1808367115.html

Twitter заблокировал аккаунт МИД на английском языке

Twitter заблокировал аккаунт МИД на английском языке - РИА Новости, 09.08.2022

Twitter заблокировал аккаунт МИД на английском языке

Социальная сеть Twitter с 5 августа заблокировала аккаунт Министерства иностранных дел России на английском языке из-за поста с цитатой Минобороны о... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T17:07

2022-08-09T17:07

2022-08-09T18:16

в мире

технологии

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Социальная сеть Twitter с 5 августа заблокировала аккаунт Министерства иностранных дел России на английском языке из-за поста с цитатой Минобороны о причастности США к возникновению коронавируса, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова в Telegram-канале."Администрация платформы "Твиттер" заблокировала на семь дней официальный аккаунт МИД на английском языке. Причина — публикация выдержек из брифинга начальника войск РХБЗ ВС Российской Федерации генерал-лейтенанта Игоря Кириллова о военно-биологической деятельности США", — пояснила она.По словам дипломата, в указанной публикации говорилось о возможной причастности Агентства США по международному развитию (USAID) к возникновению COVID-19."Сомнительно, что "Твиттер" обладает достаточной компетенцией, чтобы подвергать сомнению выводы Минобороны, основанные на работе с документами и свежими данными. Налицо очередная неуклюжая попытка заткнуть нам рот", — подчеркнула Захарова.Она уточнила, что МИД уже сталкивался с блокировкой отдельных постов, но ограничение работы "аккаунта официального внешнеполитического ведомства одной из ведущих стран в мире" происходит впервые.Захарова убеждена, что "правда все равно найдет себе дорогу", но американские цифровые платформы больше не будут использоваться для распространения реальных фактов. Дипломат также заявила, что "Twitter" пилит сук, на котором сидит". По ее мнению, платформа давно стагнирует: доверие к ней находится практически на нуле, а пользователи массово уходят. "Неудивительно, что Илон Маск, ознакомившись с истинным положением дел, в ужасе разорвал сделку по покупке этой соцсети", — заключила она.

https://ria.ru/20220804/puchkov-1807348896.html

https://ria.ru/20220610/rt-1794497426.html

https://ria.ru/20220711/keosayan-1801815830.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, технологии, игорь кириллов, буча, лондон, агентство по международному развитию сша, войска рхбз, вооруженные силы рф, санкции в отношении россии, илон маск, twitter