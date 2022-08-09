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Twitter заблокировал аккаунт МИД на английском языке - РИА Новости, 09.08.2022
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Twitter заблокировал аккаунт МИД на английском языке
Twitter заблокировал аккаунт МИД на английском языке - РИА Новости, 09.08.2022
Twitter заблокировал аккаунт МИД на английском языке
Социальная сеть Twitter с 5 августа заблокировала аккаунт Министерства иностранных дел России на английском языке из-за поста с цитатой Минобороны о... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T17:07
2022-08-09T18:16
в мире
технологии
игорь кириллов
буча
лондон
агентство по международному развитию сша
войска рхбз
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Социальная сеть Twitter с 5 августа заблокировала аккаунт Министерства иностранных дел России на английском языке из-за поста с цитатой Минобороны о причастности США к возникновению коронавируса, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова в Telegram-канале."Администрация платформы "Твиттер" заблокировала на семь дней официальный аккаунт МИД на английском языке. Причина — публикация выдержек из брифинга начальника войск РХБЗ ВС Российской Федерации генерал-лейтенанта Игоря Кириллова о военно-биологической деятельности США", — пояснила она.По словам дипломата, в указанной публикации говорилось о возможной причастности Агентства США по международному развитию (USAID) к возникновению COVID-19."Сомнительно, что "Твиттер" обладает достаточной компетенцией, чтобы подвергать сомнению выводы Минобороны, основанные на работе с документами и свежими данными. Налицо очередная неуклюжая попытка заткнуть нам рот", — подчеркнула Захарова.Она уточнила, что МИД уже сталкивался с блокировкой отдельных постов, но ограничение работы "аккаунта официального внешнеполитического ведомства одной из ведущих стран в мире" происходит впервые.Захарова убеждена, что "правда все равно найдет себе дорогу", но американские цифровые платформы больше не будут использоваться для распространения реальных фактов. Дипломат также заявила, что "Twitter" пилит сук, на котором сидит". По ее мнению, платформа давно стагнирует: доверие к ней находится практически на нуле, а пользователи массово уходят. "Неудивительно, что Илон Маск, ознакомившись с истинным положением дел, в ужасе разорвал сделку по покупке этой соцсети", — заключила она.
https://ria.ru/20220804/puchkov-1807348896.html
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в мире, технологии, игорь кириллов, буча, лондон, агентство по международному развитию сша, войска рхбз, вооруженные силы рф, санкции в отношении россии, илон маск, twitter
17:07 09.08.2022 (обновлено: 18:16 09.08.2022)
 
Twitter заблокировал аккаунт МИД на английском языке

Захарова сообщила, что 5 августа Twitter заблокировал аккаунт МИД на английском языке

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Социальная сеть Twitter с 5 августа заблокировала аккаунт Министерства иностранных дел России на английском языке из-за поста с цитатой Минобороны о причастности США к возникновению коронавируса, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова в Telegram-канале.
"Администрация платформы "Твиттер" заблокировала на семь дней официальный аккаунт МИД на английском языке. Причина — публикация выдержек из брифинга начальника войск РХБЗ ВС Российской Федерации генерал-лейтенанта Игоря Кириллова о военно-биологической деятельности США", — пояснила она.
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По словам дипломата, в указанной публикации говорилось о возможной причастности Агентства США по международному развитию (USAID) к возникновению COVID-19.
"Сомнительно, что "Твиттер" обладает достаточной компетенцией, чтобы подвергать сомнению выводы Минобороны, основанные на работе с документами и свежими данными. Налицо очередная неуклюжая попытка заткнуть нам рот", — подчеркнула Захарова.
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Она уточнила, что МИД уже сталкивался с блокировкой отдельных постов, но ограничение работы "аккаунта официального внешнеполитического ведомства одной из ведущих стран в мире" происходит впервые.
"С нашими посольствами такой фокус проворачивали неоднократно: за публикацию, например, фактов (реальных, а не вымышленных) о провокации в Буче приостанавливали деятельность аккаунтов посольств в Лондоне и Берлине", — напомнила официальный представитель.
Захарова убеждена, что "правда все равно найдет себе дорогу", но американские цифровые платформы больше не будут использоваться для распространения реальных фактов.
Дипломат также заявила, что "Twitter" пилит сук, на котором сидит". По ее мнению, платформа давно стагнирует: доверие к ней находится практически на нуле, а пользователи массово уходят.
"Неудивительно, что Илон Маск, ознакомившись с истинным положением дел, в ужасе разорвал сделку по покупке этой соцсети", — заключила она.
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В миреТехнологииИгорь КирилловБучаЛондонАгентство по международному развитию СШАВойска РХБЗВооруженные силы РФСанкции в отношении РоссииИлон МаскTwitter
 
 
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