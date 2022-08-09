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В МИД назвали заявления Эстонии о запрете на въезд россиян в Европу чушью - РИА Новости, 09.08.2022
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В МИД назвали заявления Эстонии о запрете на въезд россиян в Европу чушью
В МИД назвали заявления Эстонии о запрете на въезд россиян в Европу чушью - РИА Новости, 09.08.2022
В МИД назвали заявления Эстонии о запрете на въезд россиян в Европу чушью
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала чушью заявления премьера-министра Эстонии Каи Каллас о возможном запрете на въезд россиянам в Европу. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T15:06
2022-08-09T15:23
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
евросоюз
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кая каллас
урмас рейнсалу
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала чушью заявления премьера-министра Эстонии Каи Каллас о возможном запрете на въезд россиянам в Европу.Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала европейские страны отказывать россиянам в выдаче туристических виз. По ее словам, "посещение Европы — это привилегия, а не право человека"."Вы удивлены, что высокое должностное лицо страны-члена ЕС может нести чушь на грани национализма? Это нормально. Она же не сама стала премьер-министром, а унаследовала должность династически, по праву рождения получив все по блату: место в партии, должность в Правительстве", - написала дипломат в своем Telegram-канале.Во вторник премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что нужно прекратить выдачу туристических виз гражданам России. Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу предложил включить в следующий пакет санкций ЕС против РФ запрет на выдачу россиянам въездных виз. Глава финского правительства Санна Марин также выступила за ограничение туризма из России. Она рассчитывает, что МИД страны предложит способы ограничений, ведь пересечь границу Финляндии можно по визе любой страны Шенгенского соглашения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал в связи с этими заявлениями, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".
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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, эстония, россия, европа, кая каллас, урмас рейнсалу, санна марин, мария захарова
15:06 09.08.2022 (обновлено: 15:23 09.08.2022)
 
В МИД назвали заявления Эстонии о запрете на въезд россиян в Европу чушью

Захарова назвала заявления премьера Эстонии о запрете на въезд россиян в Европу чушью

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала чушью заявления премьера-министра Эстонии Каи Каллас о возможном запрете на въезд россиянам в Европу.
Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала европейские страны отказывать россиянам в выдаче туристических виз. По ее словам, "посещение Европы — это привилегия, а не право человека".
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
Вчера, 11:55Туризм
Премьер Эстонии назвала посещение Евросоюза привилегией
"Вы удивлены, что высокое должностное лицо страны-члена ЕС может нести чушь на грани национализма? Это нормально. Она же не сама стала премьер-министром, а унаследовала должность династически, по праву рождения получив все по блату: место в партии, должность в Правительстве", - написала дипломат в своем Telegram-канале.
Во вторник премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что нужно прекратить выдачу туристических виз гражданам России. Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу предложил включить в следующий пакет санкций ЕС против РФ запрет на выдачу россиянам въездных виз. Глава финского правительства Санна Марин также выступила за ограничение туризма из России. Она рассчитывает, что МИД страны предложит способы ограничений, ведь пересечь границу Финляндии можно по визе любой страны Шенгенского соглашения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал в связи с этими заявлениями, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
Вчера, 12:29
В Кремле прокомментировали призыв Зеленского не пускать россиян на Запад
 
В миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЕвросоюзЭстонияРоссияЕвропаКая КалласУрмас РейнсалуСанна МаринМария Захарова
 
 
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