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Ученые выяснили, откуда произошел упавший в России загадочный метеорит

Ученые выяснили, откуда произошел упавший в России загадочный метеорит - РИА Новости, 09.08.2022

Ученые выяснили, откуда произошел упавший в России загадочный метеорит

Метеорит Караванное, найденный в России в 2010 году, является "обломком" уникального астероида, образовавшегося на заре истории Солнечной системы и... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T10:31

2022-08-09T10:31

2022-08-09T10:31

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Метеорит Караванное, найденный в России в 2010 году, является "обломком" уникального астероида, образовавшегося на заре истории Солнечной системы и формировавшегося наподобие Земли и планет земной группы – Меркурия, Венеры и Марса, такую гипотезу выдвинули ученые Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского (ГЕОХИ) РАН совместно с российскими и зарубежными коллегами, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.Метеорит Караванное принадлежит к редкому типу внеземного вещества – так называемым палласитам группы "eagle station" (ES), которая включает всего пять из почти 70 тысяч известных на сегодняшний день метеоритов.Палласиты состоят из металлического никелистого железа и зеленого прозрачного минерала оливина. Ученые сходятся во мнении, что эти вещества образовались на заре истории Солнечной системы, около 4,5 миллиарда лет назад, в астероидах, которые, в свою очередь, сформировались из пыли в околосолнечном протопланетном диске. Затем они полностью или частично расплавились за счет внутреннего тепла, выделяющегося при распаде радиоактивных изотопов алюминия и железа – их "юная" Солнечная система "унаследовала" от взорвавшейся поблизости сверхновой звезды.Расплавленный астероид разделялся на металлическое ядро и силикатную оболочку, из которой при остывании кристаллизовалась оливиновая мантия значительной толщины. Таким же образом формировалось и внутреннее строение Земли и планет земной группы – Меркурия, Венеры и Марса, отмечают авторы нынешней работы."Мы определили химический состав металла и оливина в метеорите Караванное. На основе этих данных построили компьютерную модель кристаллизации металла ядра такого астероида при остывании, когда из расплава последовательно вырастают железные кристаллы с различным содержанием химических элементов-примесей", - сказала научный сотрудник лаборатории метеоритики и космохимии ГЕОХИ РАН Светлана Теплякова.По ее словам, полученные данные свидетельствуют, что палласиты группы ES образовались в недрах астероида диаметром всего лишь 200 километров (для сравнения – диаметр Земли составляет более 12 тысяч километров), первоначально состоявшего из примитивного вещества углистого хондрита (хондриты – это каменные метеориты, наиболее распространенная группа в классификации метеоритов)Особенность астероида, из которого образовался метеорит Караванное, состоит в том, что он хотя и разделился на ядро и мантию, но сверху осталась оболочка, которая не подвергалась плавлению.Как предполагают ученые, этот астероид, когда его мантия окончательно затвердела, но ядро еще оставалось жидким, столкнулся с каким-то другим астероидом. В результате мантия потрескалась, и трещины заполнились выдавленным из ядра металлическим расплавом. Тот смешивался с оливином мантии и медленно остывал, формируя палласиты.Через какое-то время, видимо, случилось еще более масштабное столкновение с другим астероидом, после чего родительский астероид палласитов полностью разрушился, и его обломки до сих пор иногда выпадают на Землю, считают авторы исследования.Таким образом, выдвинутая учеными гипотеза объясняет одно из загадочных свойств палласитов – универсальный химический состав оливина, сопровождаемый широкими вариациями состава металла. Результаты работы опубликованы в международном научном журнале Meteoritics & Planetary Science.

https://ria.ru/20220714/mars-1802264868.html

https://ria.ru/20220514/meteority-1788267657.html

https://ria.ru/20220615/asteroid-1795242263.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

наука, космос - риа наука, земля, марс, российская академия наук, открытия - риа наука, россия