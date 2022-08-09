https://ria.ru/20220809/markirovka-1808294912.html

В России введут обязательную маркировку электронных сигарет

В России введут обязательную маркировку электронных сигарет - РИА Новости, 09.08.2022

В России введут обязательную маркировку электронных сигарет

Обязательная цифровая маркировка электронных сигарет и жидкостей для них начнется в России с 1 ноября, следует из опубликованного проекта постановления... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T13:27

2022-08-09T13:27

2022-08-09T16:01

россия

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

центр развития перспективных технологий

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Обязательная цифровая маркировка электронных сигарет и жидкостей для них начнется в России с 1 ноября, следует из опубликованного проекта постановления Минпромторга РФ.В пояснительной записке к проекту говорится, что в адрес правительства и оператора системы электронной маркировки - ЦРПТ, оператора системы цифровой маркировки "Честный знак" - поступают "многочисленные обращения от отраслевых бизнес-сообществ и участников оборота никотинсодержащей продукции" о необходимости досрочного завершения соответствующего эксперимента. "Бизнес-сообщество обращает внимание на готовность отрасли к введению обязательной маркировки с 1 ноября 2022 года и наличие высокой доли на рынке контрафактной никотинсодержащей продукции", - говорится там же."Учитывая изложенное, введение обязательной маркировки средствами идентификации жидкостей видится единственно действенным способом оперативного решения вопроса выявления и пресечения нелегального оборота указанной продукции. Минпромторг России считает целесообразным поддержать досрочное завершение эксперимента с одновременным введением обязательной маркировки средствами идентификации указанной продукции с 1 ноября 2022 года", - добавляется в проекте.При этом начиная с апреля 2023 года оптовая и розничная торговля будет обязана передавать в систему информацию о продажах промаркированной продукции.Ведомство также ссылается на данные исследовательской компании Euromonitor International, согласно которым за прошлый год в России было реализовано более 67 миллионов электронных сигарет и от 9 до 10 тысяч литров жидкости для них на общую сумму 37,5 миллиарда рублей. При этом аналитики оценили потери бюджета от неуплаты акциза на этот вид продукции в 28,5 миллиарда.В ЦРПТ заявили, что маркировка очистит рынок от нелегальной продукции за счет чего вырастут доходы в бюджет, а потребители будут уверены в качестве продукции. "По заявлениям представителей отрасли, участники рынка готовы к внедрению маркировки в этой сфере", - добавил представитель ЦРПТ.Система цифровой маркировки "Честный знак" (оператор - Центр развития перспективных технологий, ЦРПТ) вводится в России с 2019 года. В настоящее время маркировке на этапе производства уже подлежат молочная продукция, минеральная вода, также маркируется табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника.

https://ria.ru/20220729/sigarety-1805746187.html

https://ria.ru/20211202/sovfed-1761874464.html

https://ria.ru/20220809/sigarety-1808349736.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), центр развития перспективных технологий