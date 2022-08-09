23:35 09.08.2022 (обновлено: 23:37 09.08.2022)
Пасечник допустил, что ЛНР не будут восстанавливать город Попасная
Пасченик: власти допускают, что ЛНР не будут восстанавливать Попасную в Донбассе
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРазрушенный храм в городе Попасная, который перешел под контроль войск Луганской народной республики
Разрушенный храм в городе Попасная, который перешел под контроль войск Луганской народной республики. Архивное фото
ЛУГАНСК, 9 авг - РИА Новости. Власти Луганской Народной Республики (ЛНР), возможно, не будут восстанавливать практически полностью разрушенный в результате боев в Донбассе город Попасная, сообщил на встрече с иностранными журналистами глава ЛНР Леонид Пасечник.
"Возможно, мы Попасную восстанавливать не будем, потому что особо смысла нет. Город действительно разрушен практически полностью. Но, еще раз повторюсь, окончательное решение не принято", - сказал Пасечник.
По данным на 2019 год в Попасной проживали 20 306 человек.
Попасная – стратегически важный город, находится под контролем ЛНР с 9 мая, все это время она подвергается обстрелам со стороны украинских войск. Как заявлял официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко, украинские военные наносят артиллерийские удары, уничтожают объекты инфраструктуры. Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало об ударах украинских войск по городу с применением РСЗО "Ураган". Глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что в Попасной, за которую в Донбассе шли ожесточенные бои, повреждено 96% зданий.