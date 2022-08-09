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Пасечник допустил, что ЛНР не будут восстанавливать город Попасная - РИА Новости, 09.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220809/lnr-1808467129.html
Пасечник допустил, что ЛНР не будут восстанавливать город Попасная
Пасечник допустил, что ЛНР не будут восстанавливать город Попасная - РИА Новости, 09.08.2022
Пасечник допустил, что ЛНР не будут восстанавливать город Попасная
Власти Луганской Народной Республики (ЛНР), возможно, не будут восстанавливать практически полностью разрушенный в результате боев в Донбассе город Попасная,... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T23:35
2022-08-09T23:37
специальная военная операция на украине
в мире
леонид пасечник
иван филипоненко
луганская народная республика
попасная
донбасс
сцкк
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ЛУГАНСК, 9 авг - РИА Новости. Власти Луганской Народной Республики (ЛНР), возможно, не будут восстанавливать практически полностью разрушенный в результате боев в Донбассе город Попасная, сообщил на встрече с иностранными журналистами глава ЛНР Леонид Пасечник."Возможно, мы Попасную восстанавливать не будем, потому что особо смысла нет. Город действительно разрушен практически полностью. Но, еще раз повторюсь, окончательное решение не принято", - сказал Пасечник.По данным на 2019 год в Попасной проживали 20 306 человек.Попасная – стратегически важный город, находится под контролем ЛНР с 9 мая, все это время она подвергается обстрелам со стороны украинских войск. Как заявлял официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко, украинские военные наносят артиллерийские удары, уничтожают объекты инфраструктуры. Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало об ударах украинских войск по городу с применением РСЗО "Ураган". Глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что в Попасной, за которую в Донбассе шли ожесточенные бои, повреждено 96% зданий.
https://ria.ru/20220809/shakhty-1808466382.html
луганская народная республика
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в мире, леонид пасечник, иван филипоненко, луганская народная республика, попасная, донбасс, сцкк
23:35 09.08.2022 (обновлено: 23:37 09.08.2022)
 
Пасечник допустил, что ЛНР не будут восстанавливать город Попасная

Пасченик: власти допускают, что ЛНР не будут восстанавливать Попасную в Донбассе

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРазрушенный храм в городе Попасная, который перешел под контроль войск Луганской народной республики
Разрушенный храм в городе Попасная, который перешел под контроль войск Луганской народной республики - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Разрушенный храм в городе Попасная, который перешел под контроль войск Луганской народной республики. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 9 авг - РИА Новости. Власти Луганской Народной Республики (ЛНР), возможно, не будут восстанавливать практически полностью разрушенный в результате боев в Донбассе город Попасная, сообщил на встрече с иностранными журналистами глава ЛНР Леонид Пасечник.
"Возможно, мы Попасную восстанавливать не будем, потому что особо смысла нет. Город действительно разрушен практически полностью. Но, еще раз повторюсь, окончательное решение не принято", - сказал Пасечник.
По данным на 2019 год в Попасной проживали 20 306 человек.
Попасная – стратегически важный город, находится под контролем ЛНР с 9 мая, все это время она подвергается обстрелам со стороны украинских войск. Как заявлял официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко, украинские военные наносят артиллерийские удары, уничтожают объекты инфраструктуры. Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало об ударах украинских войск по городу с применением РСЗО "Ураган". Глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что в Попасной, за которую в Донбассе шли ожесточенные бои, повреждено 96% зданий.
Шахтеры в Луганской области - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
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Киев затопил шахты на ранее подконтрольных ему территориях ЛНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛеонид ПасечникИван ФилипоненкоЛуганская Народная РеспубликаПопаснаяДонбассСЦКК
 
 
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