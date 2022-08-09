https://ria.ru/20220809/lnr-1808467129.html

Пасечник допустил, что ЛНР не будут восстанавливать город Попасная

Пасечник допустил, что ЛНР не будут восстанавливать город Попасная - РИА Новости, 09.08.2022

Пасечник допустил, что ЛНР не будут восстанавливать город Попасная

Власти Луганской Народной Республики (ЛНР), возможно, не будут восстанавливать практически полностью разрушенный в результате боев в Донбассе город Попасная,... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T23:35

2022-08-09T23:35

2022-08-09T23:37

специальная военная операция на украине

в мире

леонид пасечник

иван филипоненко

луганская народная республика

попасная

донбасс

сцкк

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ЛУГАНСК, 9 авг - РИА Новости. Власти Луганской Народной Республики (ЛНР), возможно, не будут восстанавливать практически полностью разрушенный в результате боев в Донбассе город Попасная, сообщил на встрече с иностранными журналистами глава ЛНР Леонид Пасечник."Возможно, мы Попасную восстанавливать не будем, потому что особо смысла нет. Город действительно разрушен практически полностью. Но, еще раз повторюсь, окончательное решение не принято", - сказал Пасечник.По данным на 2019 год в Попасной проживали 20 306 человек.Попасная – стратегически важный город, находится под контролем ЛНР с 9 мая, все это время она подвергается обстрелам со стороны украинских войск. Как заявлял официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко, украинские военные наносят артиллерийские удары, уничтожают объекты инфраструктуры. Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало об ударах украинских войск по городу с применением РСЗО "Ураган". Глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что в Попасной, за которую в Донбассе шли ожесточенные бои, повреждено 96% зданий.

https://ria.ru/20220809/shakhty-1808466382.html

луганская народная республика

попасная

донбасс

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в мире, леонид пасечник, иван филипоненко, луганская народная республика, попасная, донбасс, сцкк