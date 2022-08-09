https://ria.ru/20220809/lepestok-1808202140.html

Источник сообщил о задержании в Херсоне диверсантов с минами "Лепесток"

Источник сообщил о задержании в Херсоне диверсантов с минами "Лепесток" - РИА Новости, 09.08.2022

Источник сообщил о задержании в Херсоне диверсантов с минами "Лепесток"

Жителя Херсона, который разбрасывал миниатюрные запрещенные противопехотные мины "Лепесток", а также "маячки" для наводки ударов тяжелой артиллерии по... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T06:04

2022-08-09T06:04

2022-08-09T09:34

специальная военная операция на украине

в мире

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херсонская область

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ХЕРСОН, 9 авг — РИА Новости. Жителя Херсона, который разбрасывал миниатюрные запрещенные противопехотные мины "Лепесток", а также "маячки" для наводки ударов тяжелой артиллерии по гражданским объектам, задержали в городе, сообщил РИА Новости источник.По словам собеседника агентства, выявить злоумышленника и задержать помогла его же жена, которая выступала за проведение спецоперации и удивилась тому, что ее супругу на железной дороге в Херсоне его начальники якобы давали антироссийские указания.По словам собеседника агентства, одного из наводчиков ликвидировали, второго удалось задержать: он пытался выхватить автомат у десантника, но "не справился с ним в рукопашке".Жена задержанного Николая — Ирина Кузнецова — рассказала, что старше мужа на 15 лет, у них двое детей, 11 и 12 лет, один из них инвалид.Далее Ирина, с ее слов, обратилась к российским военным.Про задержание супруга она узнала спустя несколько дней от российских силовиков — после того как мужа доставили в следственный изолятор Херсона. Далее, в процессе общения с российскими силовиками, Игорь рассказал про свой схрон с оружием, которое, с его слов, нашел его сын в лесу — на позициях украинской армии — 22 января 2022 года и которое он решил оставить у себя. В схроне нашли две противопехотные гранаты со взрывателями и около 40 патронов 7,62 миллиметра (с бронебойным наконечником).Во время операции Вооруженные силы взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали пророссийские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

https://ria.ru/20220803/miny-1807081313.html

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"Разбросал GPS-трекеры" - житель Херсона о том, как помогал ВСУ наводиться при артобстреле Жителя Херсона, который разбрасывал запрещенные противопехотные мины "Лепесток" и "маячки" для наводки ударов тяжелой артиллерии по гражданским объектам, задержали в городе, сообщил РИА Новости источник. Выявить злоумышленника и задержать помогла его же жена. По словам российского силовика, один из двух наводчиков, которые вышли на жителя Херсона, был ликвидирован, второго удалось задержать: он пытался выхватить автомат у десантника, но "не справился с ним в рукопашке". 2022-08-09T06:04 true PT1M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, херсон, херсонская область