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Источник сообщил о задержании в Херсоне диверсантов с минами "Лепесток" - РИА Новости, 09.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220809/lepestok-1808202140.html
Источник сообщил о задержании в Херсоне диверсантов с минами "Лепесток"
Источник сообщил о задержании в Херсоне диверсантов с минами "Лепесток" - РИА Новости, 09.08.2022
Источник сообщил о задержании в Херсоне диверсантов с минами "Лепесток"
Жителя Херсона, который разбрасывал миниатюрные запрещенные противопехотные мины "Лепесток", а также "маячки" для наводки ударов тяжелой артиллерии по... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T06:04
2022-08-09T09:34
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
херсонская область
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ХЕРСОН, 9 авг — РИА Новости. Жителя Херсона, который разбрасывал миниатюрные запрещенные противопехотные мины "Лепесток", а также "маячки" для наводки ударов тяжелой артиллерии по гражданским объектам, задержали в городе, сообщил РИА Новости источник.По словам собеседника агентства, выявить злоумышленника и задержать помогла его же жена, которая выступала за проведение спецоперации и удивилась тому, что ее супругу на железной дороге в Херсоне его начальники якобы давали антироссийские указания.По словам собеседника агентства, одного из наводчиков ликвидировали, второго удалось задержать: он пытался выхватить автомат у десантника, но "не справился с ним в рукопашке".Жена задержанного Николая — Ирина Кузнецова — рассказала, что старше мужа на 15 лет, у них двое детей, 11 и 12 лет, один из них инвалид.Далее Ирина, с ее слов, обратилась к российским военным.Про задержание супруга она узнала спустя несколько дней от российских силовиков — после того как мужа доставили в следственный изолятор Херсона. Далее, в процессе общения с российскими силовиками, Игорь рассказал про свой схрон с оружием, которое, с его слов, нашел его сын в лесу — на позициях украинской армии — 22 января 2022 года и которое он решил оставить у себя. В схроне нашли две противопехотные гранаты со взрывателями и около 40 патронов 7,62 миллиметра (с бронебойным наконечником).Во время операции Вооруженные силы взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали пророссийские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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"Разбросал GPS-трекеры" - житель Херсона о том, как помогал ВСУ наводиться при артобстреле
Жителя Херсона, который разбрасывал запрещенные противопехотные мины "Лепесток" и "маячки" для наводки ударов тяжелой артиллерии по гражданским объектам, задержали в городе, сообщил РИА Новости источник. Выявить злоумышленника и задержать помогла его же жена. По словам российского силовика, один из двух наводчиков, которые вышли на жителя Херсона, был ликвидирован, второго удалось задержать: он пытался выхватить автомат у десантника, но "не справился с ним в рукопашке".
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в мире, херсон, херсонская область
06:04 09.08.2022 (обновлено: 09:34 09.08.2022)
 
Источник сообщил о задержании в Херсоне диверсантов с минами "Лепесток"

Силовики обезвредили в Херсоне диверсантов с "Лепестками" и вражескими маячками

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ХЕРСОН, 9 авг — РИА Новости. Жителя Херсона, который разбрасывал миниатюрные запрещенные противопехотные мины "Лепесток", а также "маячки" для наводки ударов тяжелой артиллерии по гражданским объектам, задержали в городе, сообщил РИА Новости источник.
По словам собеседника агентства, выявить злоумышленника и задержать помогла его же жена, которая выступала за проведение спецоперации и удивилась тому, что ее супругу на железной дороге в Херсоне его начальники якобы давали антироссийские указания.
"После того как стало понятно, где можно будет разбросать мятые пластиковые бутылки с "маячками", наводчики поехали отмечать цели для последующих украинских ударов", — передал ее показания представитель российских силовиков.
По словам собеседника агентства, одного из наводчиков ликвидировали, второго удалось задержать: он пытался выхватить автомат у десантника, но "не справился с ним в рукопашке".
Разминирование в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
3 августа, 20:01Специальная военная операция на Украине
Генсек ООН осудил применение Киевом мин "Лепесток"
Жена задержанного Николая — Ирина Кузнецова — рассказала, что старше мужа на 15 лет, у них двое детей, 11 и 12 лет, один из них инвалид.
"Нашла в телефоне мужа телефон того человека и написала ему смс-сообщение: "Дорогой бригадир Игорь, вам пишет жена человека, которому вы угрожали пулей в голову. Убедительно прошу, следите впредь за своим языком. Вас никто не боится". Это было 15 июля", — рассказала она.
Далее Ирина, с ее слов, обратилась к российским военным.
Про задержание супруга она узнала спустя несколько дней от российских силовиков — после того как мужа доставили в следственный изолятор Херсона. Далее, в процессе общения с российскими силовиками, Игорь рассказал про свой схрон с оружием, которое, с его слов, нашел его сын в лесу — на позициях украинской армии — 22 января 2022 года и которое он решил оставить у себя. В схроне нашли две противопехотные гранаты со взрывателями и около 40 патронов 7,62 миллиметра (с бронебойным наконечником).
Во время операции Вооруженные силы взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали пророссийские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Губительные "Лепестки": ВСУ забросали центр Донецка запрещенными минами
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Украинские войска выпустили по центру Донецка реактивный кассетный снаряд с запрещенными противопехотными минами "Лепесток".

Саперы международного противоминного центра министерства обороны РФ во время разминирования центральной улицы Донецка
1 из 10

Украинские войска выпустили по центру Донецка реактивный кассетный снаряд с запрещенными противопехотными минами "Лепесток".

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

"Лепесток" — маленькая и легкая мина, увидеть ее вечером на дороге непросто.

Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) Лепесток на центральной улице Донецка
2 из 10

"Лепесток" — маленькая и легкая мина, увидеть ее вечером на дороге непросто.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Особое коварство "Лепестка" состоит в том, что из-за необычной формы люди, ничего не знающие о минах, могут не опознать его как опасный объект.

Саперы международного противоминного центра министерства обороны РФ во время разминирования центральной улицы Донецка
3 из 10

Особое коварство "Лепестка" состоит в том, что из-за необычной формы люди, ничего не знающие о минах, могут не опознать его как опасный объект.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Снаряд срабатывает, если на него наступить. А может сработать и самопроизвольно, если сильно нагреется на солнце.

Робототехнический комплекс разминирования Уран-6 используется саперами Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ для разминирования центральной улице Донецка
4 из 10

Снаряд срабатывает, если на него наступить. А может сработать и самопроизвольно, если сильно нагреется на солнце.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

"Лепестки" обнаружили сразу на нескольких центральных проспектах и улицах Донецка.

Сапер международного противоминного центра министерства обороны РФ во время разминирования центральной улицы Донецка
5 из 10

"Лепестки" обнаружили сразу на нескольких центральных проспектах и улицах Донецка.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

В некоторых местах военным приходится убирать мины лопатами.

Сапер международного противоминного центра министерства обороны РФ во время разминирования центральной улицы Донецка
6 из 10

В некоторых местах военным приходится убирать мины лопатами.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

В последнее время украинские боевики все чаще обстреливают таким образом Донецк, Макеевку и Ясиноватую.

Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) Лепесток на центральной улицы Донецка
7 из 10

В последнее время украинские боевики все чаще обстреливают таким образом Донецк, Макеевку и Ясиноватую.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

МЧС ДНР рекомендовало жителям не выходить на улицу без необходимости.

Сапер международного противоминного центра министерства обороны РФ во время разминирования центральной улицы Донецка
8 из 10

МЧС ДНР рекомендовало жителям не выходить на улицу без необходимости.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Сообщалось о нескольких пострадавших при взрывах "Лепестков".

Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) Лепесток на центральной улицы Донецка
9 из 10

Сообщалось о нескольких пострадавших при взрывах "Лепестков".

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Разминирование центральной улицы Донецка.

Разминирование центральной улицы Донецка
10 из 10

Разминирование центральной улицы Донецка.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
1 из 10

Украинские войска выпустили по центру Донецка реактивный кассетный снаряд с запрещенными противопехотными минами "Лепесток".

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
2 из 10

"Лепесток" — маленькая и легкая мина, увидеть ее вечером на дороге непросто.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
3 из 10

Особое коварство "Лепестка" состоит в том, что из-за необычной формы люди, ничего не знающие о минах, могут не опознать его как опасный объект.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
4 из 10

Снаряд срабатывает, если на него наступить. А может сработать и самопроизвольно, если сильно нагреется на солнце.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
5 из 10

"Лепестки" обнаружили сразу на нескольких центральных проспектах и улицах Донецка.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
6 из 10

В некоторых местах военным приходится убирать мины лопатами.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
7 из 10

В последнее время украинские боевики все чаще обстреливают таким образом Донецк, Макеевку и Ясиноватую.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
8 из 10

МЧС ДНР рекомендовало жителям не выходить на улицу без необходимости.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
9 из 10

Сообщалось о нескольких пострадавших при взрывах "Лепестков".

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
10 из 10

Разминирование центральной улицы Донецка.

© РИА Новости
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