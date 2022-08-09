Источник сообщил о задержании в Херсоне диверсантов с минами "Лепесток"

ХЕРСОН, 9 авг — РИА Новости. Жителя Херсона, который разбрасывал миниатюрные запрещенные противопехотные мины "Лепесток", а также "маячки" для наводки ударов тяжелой артиллерии по гражданским объектам, задержали в городе, сообщил РИА Новости источник.По словам собеседника агентства, выявить злоумышленника и задержать помогла его же жена, которая выступала за проведение спецоперации и удивилась тому, что ее супругу на железной дороге в Херсоне его начальники якобы давали антироссийские указания.По словам собеседника агентства, одного из наводчиков ликвидировали, второго удалось задержать: он пытался выхватить автомат у десантника, но "не справился с ним в рукопашке".Жена задержанного Николая — Ирина Кузнецова — рассказала, что старше мужа на 15 лет, у них двое детей, 11 и 12 лет, один из них инвалид.Далее Ирина, с ее слов, обратилась к российским военным.Про задержание супруга она узнала спустя несколько дней от российских силовиков — после того как мужа доставили в следственный изолятор Херсона. Далее, в процессе общения с российскими силовиками, Игорь рассказал про свой схрон с оружием, которое, с его слов, нашел его сын в лесу — на позициях украинской армии — 22 января 2022 года и которое он решил оставить у себя. В схроне нашли две противопехотные гранаты со взрывателями и около 40 патронов 7,62 миллиметра (с бронебойным наконечником).Во время операции Вооруженные силы взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали пророссийские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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"Разбросал GPS-трекеры" - житель Херсона о том, как помогал ВСУ наводиться при артобстреле
Жителя Херсона, который разбрасывал запрещенные противопехотные мины "Лепесток" и "маячки" для наводки ударов тяжелой артиллерии по гражданским объектам, задержали в городе, сообщил РИА Новости источник.
Выявить злоумышленника и задержать помогла его же жена.
По словам российского силовика, один из двух наводчиков, которые вышли на жителя Херсона, был ликвидирован, второго удалось задержать: он пытался выхватить автомат у десантника, но "не справился с ним в рукопашке".
Источник сообщил о задержании в Херсоне диверсантов с минами "Лепесток"
Силовики обезвредили в Херсоне диверсантов с "Лепестками" и вражескими маячками
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ХЕРСОН, 9 авг —РИА Новости. Жителя Херсона, который разбрасывал миниатюрные запрещенные противопехотные мины "Лепесток", а также "маячки" для наводки ударов тяжелой артиллерии по гражданским объектам, задержали в городе, сообщил РИА Новости источник.
По словам собеседника агентства, выявить злоумышленника и задержать помогла его же жена, которая выступала за проведение спецоперации и удивилась тому, что ее супругу на железной дороге в Херсоне его начальники якобы давали антироссийские указания.
"После того как стало понятно, где можно будет разбросать мятые пластиковые бутылки с "маячками", наводчики поехали отмечать цели для последующих украинских ударов", — передал ее показания представитель российских силовиков.
По словам собеседника агентства, одного из наводчиков ликвидировали, второго удалось задержать: он пытался выхватить автомат у десантника, но "не справился с ним в рукопашке".
Жена задержанного Николая — Ирина Кузнецова — рассказала, что старше мужа на 15 лет, у них двое детей, 11 и 12 лет, один из них инвалид.
"Нашла в телефоне мужа телефон того человека и написала ему смс-сообщение: "Дорогой бригадир Игорь, вам пишет жена человека, которому вы угрожали пулей в голову. Убедительно прошу, следите впредь за своим языком. Вас никто не боится". Это было 15 июля", — рассказала она.
Далее Ирина, с ее слов, обратилась к российским военным.
Про задержание супруга она узнала спустя несколько дней от российских силовиков — после того как мужа доставили в следственный изолятор Херсона. Далее, в процессе общения с российскими силовиками, Игорь рассказал про свой схрон с оружием, которое, с его слов, нашел его сын в лесу — на позициях украинской армии — 22 января 2022 года и которое он решил оставить у себя. В схроне нашли две противопехотные гранаты со взрывателями и около 40 патронов 7,62 миллиметра (с бронебойным наконечником).
Во время операции Вооруженные силы взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали пророссийские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
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