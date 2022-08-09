Эштон Кутчер два года назад ослеп и перестал стоять на ногах
Эштон Кутчер два года назад ослеп и перестал стоять на ногах из-за васкулита
© Dillywood/Five Star Institute/Silver Reel (2013)Кадр из фильма "Джобс: Империя соблазна"
© Dillywood/Five Star Institute/Silver Reel (2013)
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Эштон Кутчер признался, что два года назад перенес редкое аутоимунное заболевание васкулит, передает Access Hollywood. Из-за воспаления кровеносных сосудов актер перестал видеть, слышать и стоять на ногах.
Для восстановления ему понадобилось около года.
"Ты ничего не ценишь, пока у тебя это есть. Я не знал, смогу ли я когда-нибудь видеть, слышать или ходить снова. Мне повезло, что я остался жив", – признался Эштон.
Он добавил, что, несмотря на страх, старался извлекать из своих жизненных трудностей пользу.
"В минуту, когда ты начинаешь видеть в препятствиях какие-то возможности для себя, жить становится веселее. Вы начинаете скользить по вершине ваших проблем, а не тонуть под ними", – сообщил актер.
Ранее стало известно, что у Брюс Уиллиса начались большие проблемы с памятью, из-за чего в последних картинах ему вынуждены сокращать текст.