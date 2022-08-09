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Эштон Кутчер два года назад ослеп и перестал стоять на ногах - РИА Новости, 09.08.2022
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Шоубиз
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Эштон Кутчер два года назад ослеп и перестал стоять на ногах
Эштон Кутчер два года назад ослеп и перестал стоять на ногах - РИА Новости, 09.08.2022
Эштон Кутчер два года назад ослеп и перестал стоять на ногах
Эштон Кутчер признался, что два года назад перенес редкое аутоимунное заболевание васкулит, передает Access Hollywood. Из-за воспаления кровеносных сосудов... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T11:02
2022-08-09T11:02
шоубиз
знаменитости
эштон кутчер
шоу-бизнес
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Эштон Кутчер признался, что два года назад перенес редкое аутоимунное заболевание васкулит, передает Access Hollywood. Из-за воспаления кровеносных сосудов актер перестал видеть, слышать и стоять на ногах.Для восстановления ему понадобилось около года.Он добавил, что, несмотря на страх, старался извлекать из своих жизненных трудностей пользу.Ранее стало известно, что у Брюс Уиллиса начались большие проблемы с памятью, из-за чего в последних картинах ему вынуждены сокращать текст.
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знаменитости, эштон кутчер, шоу-бизнес
11:02 09.08.2022
 
Эштон Кутчер два года назад ослеп и перестал стоять на ногах

Эштон Кутчер два года назад ослеп и перестал стоять на ногах из-за васкулита

© Dillywood/Five Star Institute/Silver Reel (2013)Кадр из фильма "Джобс: Империя соблазна"
Кадр из фильма Джобс: Империя соблазна
© Dillywood/Five Star Institute/Silver Reel (2013)
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Эштон Кутчер признался, что два года назад перенес редкое аутоимунное заболевание васкулит, передает Access Hollywood. Из-за воспаления кровеносных сосудов актер перестал видеть, слышать и стоять на ногах.
Для восстановления ему понадобилось около года.

"Ты ничего не ценишь, пока у тебя это есть. Я не знал, смогу ли я когда-нибудь видеть, слышать или ходить снова. Мне повезло, что я остался жив", – признался Эштон.

Он добавил, что, несмотря на страх, старался извлекать из своих жизненных трудностей пользу.

"В минуту, когда ты начинаешь видеть в препятствиях какие-то возможности для себя, жить становится веселее. Вы начинаете скользить по вершине ваших проблем, а не тонуть под ними", – сообщил актер.

Ранее стало известно, что у Брюс Уиллиса начались большие проблемы с памятью, из-за чего в последних картинах ему вынуждены сокращать текст.
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