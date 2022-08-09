https://ria.ru/20220809/kutcher-1808235245.html

Эштон Кутчер два года назад ослеп и перестал стоять на ногах

Эштон Кутчер два года назад ослеп и перестал стоять на ногах - РИА Новости, 09.08.2022

Эштон Кутчер два года назад ослеп и перестал стоять на ногах

Эштон Кутчер признался, что два года назад перенес редкое аутоимунное заболевание васкулит, передает Access Hollywood. Из-за воспаления кровеносных сосудов... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T11:02

2022-08-09T11:02

2022-08-09T11:02

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Эштон Кутчер признался, что два года назад перенес редкое аутоимунное заболевание васкулит, передает Access Hollywood. Из-за воспаления кровеносных сосудов актер перестал видеть, слышать и стоять на ногах.Для восстановления ему понадобилось около года.Он добавил, что, несмотря на страх, старался извлекать из своих жизненных трудностей пользу.Ранее стало известно, что у Брюс Уиллиса начались большие проблемы с памятью, из-за чего в последних картинах ему вынуждены сокращать текст.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, эштон кутчер, шоу-бизнес