https://ria.ru/20220809/korm-1808391795.html

Purina приостановила производство и продажу кормов Friskies в России

Purina приостановила производство и продажу кормов Friskies в России - РИА Новости, 09.08.2022

Purina приостановила производство и продажу кормов Friskies в России

Производитель кормов для домашних животных Purina (входит в концерн Nestle) приостановил производство и продажу кормов Friskies, а также Cat Chow и Dog Chow в... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T18:14

2022-08-09T18:14

2022-08-09T21:35

экономика

россия

nestle s.a.

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Производитель кормов для домашних животных Purina (входит в концерн Nestle) приостановил производство и продажу кормов Friskies, а также Cat Chow и Dog Chow в России из-за сложностей при закупке и поставке сырья, сообщил РИА Новости представитель компании."Поставки кормов под брендом Friskies, Cat Chow, Dog Chow действительно на данный момент не осуществляются в связи со сложностями при закупке и поставке сырья. Точного времени, когда будут они восстановлены, нам не предоставлено. <...> Производство данных кормов также остановлено", — рассказал собеседник агентства.При этом он уточнил, что корма Purina One и Purina Proplan все еще производятся и доступны для покупки на территории России.В марте корпорация Nestle сообщила, что приостанавливает поставки продукции из России, а также прекращает импорт. При этом в компании пообещали продолжить поставлять социально значимые продукты, в том числе детское питание, корма для домашних животных и готовые завтраки.В начале июля первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов заявил, что дефицита кормов для домашних животных в России не будет, сейчас 114 компаний поставляют эту продукцию в страну. Речь идет о Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Испании, Словении Франции, Австрии, Италии, Венгрии, Норвегии, Китая и других.Ранее Владимир Путин поддержал инициативу главы Мордовии Артема Здунова о наращивании производства российских кормов для домашних животных.

https://ria.ru/20220621/korm-1796920871.html

https://ria.ru/20220409/pitomnik-1782505864.html

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экономика, россия, nestle s.a., домашние животные, госдума рф, бельгия, великобритания, владимир путин, артем здунов, владимир бурматов