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Военнослужащего с Алтая посмертно удостоили звания Героя России

Военнослужащего с Алтая посмертно удостоили звания Героя России - РИА Новости, 09.08.2022

Военнослужащего с Алтая посмертно удостоили звания Героя России

Военнослужащий из Алтайского края Олег Шипицин посмертно удостоен звания Героя России за подвиг в ходе операции на Украине, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T14:01

2022-08-09T14:01

2022-08-09T14:13

специальная военная операция на украине

общество

россия

вооруженные силы рф

алтайский край

украина

ситуация в днр и лнр

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БАРНАУЛ, 9 авг - РИА Новости. Военнослужащий из Алтайского края Олег Шипицин посмертно удостоен звания Героя России за подвиг в ходе операции на Украине, сообщает пресс-служба регионального правительства во вторник."Олег Шипицин был кадровым военным, принимал участие в боевых действиях в Чечне, выполнял задачи по восстановлению правопорядка на территории Таджикистана, в 2021 году был миротворцем в Карабахе, в 2022 году - участник спецоперации на Украине. Ранее был награжден двумя правительственными наградами: медаль Суворова "За отвагу и мужество" и "За воинскую доблесть и мужество" II степени", - уточняют в пресс-службе.При каких именно обстоятельствах Шипицин погиб, официально не уточняется. По данным местных СМИ, Шипицин попал в окружение без шансов выйти к своим. Тогда он подпустил противников поближе и подорвал гранату. У него остались маленькие сын и дочь.

https://ria.ru/20220802/sukhovetskiy-1806697190.html

россия

алтайский край

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, вооруженные силы рф, алтайский край, украина, ситуация в днр и лнр