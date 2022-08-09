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Военнослужащего с Алтая посмертно удостоили звания Героя России - РИА Новости, 09.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220809/geroy-1808308861.html
Военнослужащего с Алтая посмертно удостоили звания Героя России
Военнослужащего с Алтая посмертно удостоили звания Героя России - РИА Новости, 09.08.2022
Военнослужащего с Алтая посмертно удостоили звания Героя России
Военнослужащий из Алтайского края Олег Шипицин посмертно удостоен звания Героя России за подвиг в ходе операции на Украине, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T14:01
2022-08-09T14:13
специальная военная операция на украине
общество
россия
вооруженные силы рф
алтайский край
украина
ситуация в днр и лнр
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БАРНАУЛ, 9 авг - РИА Новости. Военнослужащий из Алтайского края Олег Шипицин посмертно удостоен звания Героя России за подвиг в ходе операции на Украине, сообщает пресс-служба регионального правительства во вторник."Олег Шипицин был кадровым военным, принимал участие в боевых действиях в Чечне, выполнял задачи по восстановлению правопорядка на территории Таджикистана, в 2021 году был миротворцем в Карабахе, в 2022 году - участник спецоперации на Украине. Ранее был награжден двумя правительственными наградами: медаль Суворова "За отвагу и мужество" и "За воинскую доблесть и мужество" II степени", - уточняют в пресс-службе.При каких именно обстоятельствах Шипицин погиб, официально не уточняется. По данным местных СМИ, Шипицин попал в окружение без шансов выйти к своим. Тогда он подпустил противников поближе и подорвал гранату. У него остались маленькие сын и дочь.
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общество, россия, вооруженные силы рф, алтайский край, украина, ситуация в днр и лнр
14:01 09.08.2022 (обновлено: 14:13 09.08.2022)
 
Военнослужащего с Алтая посмертно удостоили звания Героя России

Путин присвоил военнослужащему с Алтая Олегу Шипицину звание Героя России посмертно

© Фото : официальный сайт Правительства Алтайского краяГерой России Олег Шипицин
Герой России Олег Шипицин - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© Фото : официальный сайт Правительства Алтайского края
Герой России Олег Шипицин
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БАРНАУЛ, 9 авг - РИА Новости. Военнослужащий из Алтайского края Олег Шипицин посмертно удостоен звания Героя России за подвиг в ходе операции на Украине, сообщает пресс-служба регионального правительства во вторник.
"Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выезжал в Косихинский район, чтобы по поручению президента страны передать на хранение "Золотую Звезду" Героя России матери Олега Александровича Шипицина. Он героически погиб 18 марта 2022 года в ходе специальной военной операции", - говорится в релизе. Глава Алтая выразил соболезнования близким Шипицина и заверил, что государство будет особенно заботиться о семье погибшего.
"Олег Шипицин был кадровым военным, принимал участие в боевых действиях в Чечне, выполнял задачи по восстановлению правопорядка на территории Таджикистана, в 2021 году был миротворцем в Карабахе, в 2022 году - участник спецоперации на Украине. Ранее был награжден двумя правительственными наградами: медаль Суворова "За отвагу и мужество" и "За воинскую доблесть и мужество" II степени", - уточняют в пресс-службе.
При каких именно обстоятельствах Шипицин погиб, официально не уточняется. По данным местных СМИ, Шипицин попал в окружение без шансов выйти к своим. Тогда он подпустил противников поближе и подорвал гранату. У него остались маленькие сын и дочь.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияВооруженные силы РФАлтайский крайУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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