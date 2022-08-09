14:01 09.08.2022 (обновлено: 14:13 09.08.2022)
Военнослужащего с Алтая посмертно удостоили звания Героя России
Путин присвоил военнослужащему с Алтая Олегу Шипицину звание Героя России посмертно
Герой России Олег Шипицин
БАРНАУЛ, 9 авг - РИА Новости. Военнослужащий из Алтайского края Олег Шипицин посмертно удостоен звания Героя России за подвиг в ходе операции на Украине, сообщает пресс-служба регионального правительства во вторник.
"Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выезжал в Косихинский район, чтобы по поручению президента страны передать на хранение "Золотую Звезду" Героя России матери Олега Александровича Шипицина. Он героически погиб 18 марта 2022 года в ходе специальной военной операции", - говорится в релизе. Глава Алтая выразил соболезнования близким Шипицина и заверил, что государство будет особенно заботиться о семье погибшего.
"Олег Шипицин был кадровым военным, принимал участие в боевых действиях в Чечне, выполнял задачи по восстановлению правопорядка на территории Таджикистана, в 2021 году был миротворцем в Карабахе, в 2022 году - участник спецоперации на Украине. Ранее был награжден двумя правительственными наградами: медаль Суворова "За отвагу и мужество" и "За воинскую доблесть и мужество" II степени", - уточняют в пресс-службе.
При каких именно обстоятельствах Шипицин погиб, официально не уточняется. По данным местных СМИ, Шипицин попал в окружение без шансов выйти к своим. Тогда он подпустил противников поближе и подорвал гранату. У него остались маленькие сын и дочь.