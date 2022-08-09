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Актера Филиппенко выписали из больницы после COVID-19 - РИА Новости, 09.08.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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Актера Филиппенко выписали из больницы после COVID-19
Актера Филиппенко выписали из больницы после COVID-19 - РИА Новости, 09.08.2022
Актера Филиппенко выписали из больницы после COVID-19
Александр Филиппенко сообщил РИА Новости, что его выписали из больницы после лечения от COVID-19, сейчас он находится на реабилитации. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T16:12
2022-08-09T16:12
культура
александр филиппенко
коронавирус в россии
кино и сериалы
театр
новости культуры
знаменитости
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Александр Филиппенко сообщил РИА Новости, что его выписали из больницы после лечения от COVID-19, сейчас он находится на реабилитации."У меня всё закончилось, я сейчас по планам врачей нахожусь на реабилитации. Всё позитивно, хорошо, спокойно. Медленно и не волнуясь идти по указаниям врачей, вот и всё", — прокомментировал актер свое состояние здоровья.Актер отметил, что стабильно идет на поправку, и выразил благодарность лечащим врачам. "Самое главное, температура 36,2 и кашля нет. Всё очень хорошо", - заключил Филиппенко.Александр Филиппенко — актер театра и кино. Известен ролями в фильмах "Чемпион мира", "Алиса", "Петр Первый. Завещание", "Счастливый конец", сериалу "Мастер и Маргарита" и другим.
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александр филиппенко, коронавирус в россии, кино и сериалы, театр, новости культуры, знаменитости
16:12 09.08.2022
 
Актера Филиппенко выписали из больницы после COVID-19

Александра Филиппенко выписали из больницы после COVID-19 в удовлетворительном состоянии

© РИА Новости / Роман Кульгускин / Перейти в фотобанкDewar's Чтения с участием актера Александра Филиппенко
Dewar's Чтения с участием актера Александра Филиппенко - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Роман Кульгускин
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Александр Филиппенко сообщил РИА Новости, что его выписали из больницы после лечения от COVID-19, сейчас он находится на реабилитации.
"У меня всё закончилось, я сейчас по планам врачей нахожусь на реабилитации. Всё позитивно, хорошо, спокойно. Медленно и не волнуясь идти по указаниям врачей, вот и всё", — прокомментировал актер свое состояние здоровья.
Актер отметил, что стабильно идет на поправку, и выразил благодарность лечащим врачам. "Самое главное, температура 36,2 и кашля нет. Всё очень хорошо", - заключил Филиппенко.
Александр Филиппенко — актер театра и кино. Известен ролями в фильмах "Чемпион мира", "Алиса", "Петр Первый. Завещание", "Счастливый конец", сериалу "Мастер и Маргарита" и другим.
Александр Филиппенко - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
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Госпитализированный с коронавирусом Филиппенко рассказал о самочувствии
 
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