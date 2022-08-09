https://ria.ru/20220809/filippenko-1808354340.html

Актера Филиппенко выписали из больницы после COVID-19

Актера Филиппенко выписали из больницы после COVID-19 - РИА Новости, 09.08.2022

Актера Филиппенко выписали из больницы после COVID-19

Александр Филиппенко сообщил РИА Новости, что его выписали из больницы после лечения от COVID-19, сейчас он находится на реабилитации. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T16:12

2022-08-09T16:12

2022-08-09T16:12

культура

александр филиппенко

коронавирус в россии

кино и сериалы

театр

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Александр Филиппенко сообщил РИА Новости, что его выписали из больницы после лечения от COVID-19, сейчас он находится на реабилитации."У меня всё закончилось, я сейчас по планам врачей нахожусь на реабилитации. Всё позитивно, хорошо, спокойно. Медленно и не волнуясь идти по указаниям врачей, вот и всё", — прокомментировал актер свое состояние здоровья.Актер отметил, что стабильно идет на поправку, и выразил благодарность лечащим врачам. "Самое главное, температура 36,2 и кашля нет. Всё очень хорошо", - заключил Филиппенко.Александр Филиппенко — актер театра и кино. Известен ролями в фильмах "Чемпион мира", "Алиса", "Петр Первый. Завещание", "Счастливый конец", сериалу "Мастер и Маргарита" и другим.

https://ria.ru/20220804/filippenko-1807171167.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

александр филиппенко, коронавирус в россии, кино и сериалы, театр, новости культуры, знаменитости