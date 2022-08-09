https://ria.ru/20220809/ege-1808333611.html

Кравцов рассказал о порядке сдачи ЕГЭ для школьников из Донбасса

Кравцов рассказал о порядке сдачи ЕГЭ для школьников из Донбасса - РИА Новости, 09.08.2022

Кравцов рассказал о порядке сдачи ЕГЭ для школьников из Донбасса

Сдача ЕГЭ для школьников из Донбасса будет добровольной в течение пяти лет, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T15:05

2022-08-09T15:05

2022-08-09T16:29

общество

дети

единый государственный экзамен (егэ)

социальный навигатор

сн_образование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792117280_0:0:3017:1698_1920x0_80_0_0_37cc7017a7829f6119b7250473a30c61.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Сдача ЕГЭ для школьников из Донбасса будет добровольной в течение пяти лет, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов."Очень многих интересует (вопрос - ред.) единого государственного экзамена… Мы приняли решение, что пять лет Единый государственный экзамен можно сдавать добровольно, если вы хотите", - сказал Кравцов на встрече с участниками программы "Университетские смены".Министр уточнил, что те, кто не захочет сдавать ЕГЭ в течение этих пяти лет, все равно получат возможность поступления в вузы.

https://ria.ru/20220809/uchebniki-1808317278.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, дети, единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование