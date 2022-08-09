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Кравцов рассказал о порядке сдачи ЕГЭ для школьников из Донбасса
Кравцов рассказал о порядке сдачи ЕГЭ для школьников из Донбасса - РИА Новости, 09.08.2022
Кравцов рассказал о порядке сдачи ЕГЭ для школьников из Донбасса
Сдача ЕГЭ для школьников из Донбасса будет добровольной в течение пяти лет, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T15:05
2022-08-09T15:05
2022-08-09T16:29
общество
дети
единый государственный экзамен (егэ)
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Сдача ЕГЭ для школьников из Донбасса будет добровольной в течение пяти лет, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов."Очень многих интересует (вопрос - ред.) единого государственного экзамена… Мы приняли решение, что пять лет Единый государственный экзамен можно сдавать добровольно, если вы хотите", - сказал Кравцов на встрече с участниками программы "Университетские смены".Министр уточнил, что те, кто не захочет сдавать ЕГЭ в течение этих пяти лет, все равно получат возможность поступления в вузы.
https://ria.ru/20220809/uchebniki-1808317278.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, дети, единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование
15:05 09.08.2022 (обновлено: 16:29 09.08.2022)
Кравцов рассказал о порядке сдачи ЕГЭ для школьников из Донбасса
Министр просвещения Кравцов: ЕГЭ для учащихся из Донбасса будет добровольным еще пять лет