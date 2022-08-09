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Кравцов рассказал о порядке сдачи ЕГЭ для школьников из Донбасса - РИА Новости, 09.08.2022
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Кравцов рассказал о порядке сдачи ЕГЭ для школьников из Донбасса
Кравцов рассказал о порядке сдачи ЕГЭ для школьников из Донбасса - РИА Новости, 09.08.2022
Кравцов рассказал о порядке сдачи ЕГЭ для школьников из Донбасса
Сдача ЕГЭ для школьников из Донбасса будет добровольной в течение пяти лет, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T15:05
2022-08-09T16:29
общество
дети
единый государственный экзамен (егэ)
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Сдача ЕГЭ для школьников из Донбасса будет добровольной в течение пяти лет, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов."Очень многих интересует (вопрос - ред.) единого государственного экзамена… Мы приняли решение, что пять лет Единый государственный экзамен можно сдавать добровольно, если вы хотите", - сказал Кравцов на встрече с участниками программы "Университетские смены".Министр уточнил, что те, кто не захочет сдавать ЕГЭ в течение этих пяти лет, все равно получат возможность поступления в вузы.
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общество, дети, единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование
15:05 09.08.2022 (обновлено: 16:29 09.08.2022)
 
Кравцов рассказал о порядке сдачи ЕГЭ для школьников из Донбасса

Министр просвещения Кравцов: ЕГЭ для учащихся из Донбасса будет добровольным еще пять лет

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУчитель вскрывает пакет с диском, на котором содержатся задания для ЕГЭ
Учитель вскрывает пакет с диском, на котором содержатся задания для ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Учитель вскрывает пакет с диском, на котором содержатся задания для ЕГЭ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Сдача ЕГЭ для школьников из Донбасса будет добровольной в течение пяти лет, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
"Очень многих интересует (вопрос - ред.) единого государственного экзамена… Мы приняли решение, что пять лет Единый государственный экзамен можно сдавать добровольно, если вы хотите", - сказал Кравцов на встрече с участниками программы "Университетские смены".
Министр уточнил, что те, кто не захочет сдавать ЕГЭ в течение этих пяти лет, все равно получат возможность поступления в вузы.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
Вчера, 14:32
В Минпросвещения рассказали о подготовке школ ДНР и ЛНР к учебному году
 
ОбществоДетиЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
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