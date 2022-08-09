https://ria.ru/20220809/drayvery-1808312499.html
Определены драйверы развития туротрасли Большого Золотого кольца
Определены драйверы развития туротрасли Большого Золотого кольца - РИА Новости, 09.08.2022
Определены драйверы развития туротрасли Большого Золотого кольца
Увеличение турпотока и вклада туризма в экономику регионов Большого Золотого кольца возможно путем преобразования БЗК в единую туристическую систему из... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T14:15
2022-08-09T14:15
2022-08-09T14:15
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Увеличение турпотока и вклада туризма в экономику регионов Большого Золотого кольца возможно путем преобразования БЗК в единую туристическую систему из всесезонных курортов и "сквозных" маршрутов, считают разработчики мастер-плана "Большое Золотое кольцо".Мастер-план разрабатывается по инициативе Ростуризма в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" и госпрограммы "Развитие туризма". Он охватывает Московскую, Костромскую, Ивановскую, Владимирскую, Ярославскую, Тульскую, Калужскую, Рязанскую и Тверскую области. В роли квалифицированного заказчика выступает ООО "ПроГород" (Группа ВЭБ.РФ).Как отметили представители "ПроГорода" на презентации итогов второго этапа подготовки плана, в регионах БЗК расположены 19 из 45 исторических поселений федерального значения, 20% всех объектов культурного наследия России и более 1900 ООПТ. Благодаря этому потенциалу Большое Золотое кольцо уже сейчас - второе по популярности направление внутреннего туризма. Комбинация культурного наследия и богатых природных ресурсов создает возможности для культурно-познавательного, активного, лечебно-оздоровительного, паломнического и других видов туризма.В то же время, сегодня основной турпоток БЗК составляют жители ЦФО. Поэтому приоритетными для маркетинговой кампании могут стать туристы из удаленных регионов и из-за рубежа, в первую очередь, из стран СНГ и Ближнего Востока.По словам разработчиков, широкий перечень турпродуктов позволит привлекать гостей с различным уровнем дохода и спектром жизненных интересов.Среди факторов, препятствующих росту количества и продолжительности турпоездок, разработчики назвали имидж БЗК как экскурсионного автобусного маршрута, состоящего из не связанных между собой точек, морально устаревший номерной фонд, сложную транспортную логистику и отсутствие разнообразия туруслуг в малых городах.Внимание туристов к малым городам необходимо привлекать за счет развития в них возможностей для средового туризма и комфортного проживания в течение нескольких дней в средствах размещения разных ценовых категорий."Драйвером развития туризма в малых городах станут всесезонные курорты – комплексы туристической инфраструктуры, сформированные на расстоянии менее получаса езды от ключевых достопримечательностей. Система всесезонных курортов позволит не только перераспределить туристический поток из региональных центров вглубь регионов, но и развить направление средового "медленного" туризма, широко востребованного среди жителей крупных городов", - отмечается в сообщении.Для достижения этих целей необходимо создание устойчивых логистических связей, которые позволят обеспечить прямое межрегиональное сообщение и транспортную доступность городов за пределами региональных центров.Готовый проект мастер-плана планируется представить в правительство РФ в декабре 2022 года.
https://ria.ru/20220803/myshkin-1805689586.html
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https://ria.ru/20220530/yaroslavl-1790787382.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), тверская область, туризм, новости - туризм, вэб.рф (вэб)
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Увеличение турпотока и вклада туризма в экономику регионов Большого Золотого кольца возможно путем преобразования БЗК в единую туристическую систему из всесезонных курортов и "сквозных" маршрутов, считают разработчики мастер-плана "Большое Золотое кольцо".
Мастер-план разрабатывается по инициативе Ростуризма
в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" и госпрограммы "Развитие туризма". Он охватывает Московскую, Костромскую, Ивановскую, Владимирскую, Ярославскую, Тульскую, Калужскую, Рязанскую и Тверскую области
. В роли квалифицированного заказчика выступает ООО "ПроГород" (Группа ВЭБ.РФ
).
Как отметили представители "ПроГорода" на презентации итогов второго этапа подготовки плана, в регионах БЗК расположены 19 из 45 исторических поселений федерального значения, 20% всех объектов культурного наследия России и более 1900 ООПТ. Благодаря этому потенциалу Большое Золотое кольцо уже сейчас - второе по популярности направление внутреннего туризма. Комбинация культурного наследия и богатых природных ресурсов создает возможности для культурно-познавательного, активного, лечебно-оздоровительного, паломнического и других видов туризма.
В то же время, сегодня основной турпоток БЗК составляют жители ЦФО. Поэтому приоритетными для маркетинговой кампании могут стать туристы из удаленных регионов и из-за рубежа, в первую очередь, из стран СНГ
и Ближнего Востока
.
По словам разработчиков, широкий перечень турпродуктов позволит привлекать гостей с различным уровнем дохода и спектром жизненных интересов.
"Важные цели развития Большого Золотого кольца - увеличение количества возвратных туристов, продвижение поездок разной продолжительности (2, 4, 7 и более дней) и общего увеличения туристических поездок в макрорегион", - говорится в сообщении "ПроГорода".
Среди факторов, препятствующих росту количества и продолжительности турпоездок, разработчики назвали имидж БЗК как экскурсионного автобусного маршрута, состоящего из не связанных между собой точек, морально устаревший номерной фонд, сложную транспортную логистику и отсутствие разнообразия туруслуг в малых городах.
"Для достижения целей развития макрорегиона необходимо преобразовать Большое Золотое кольцо в единую туристическую систему, которая будет состоять из всесезонных курортов и "сквозных" маршрутов с ответвлениями в виде отдельных точек притяжения. Это позволит распределить турпоток равномерно по всей территории и активно задействовать локации, которые в настоящее время не используют свой потенциал", - делают вывод разработчики.
Внимание туристов к малым городам необходимо привлекать за счет развития в них возможностей для средового туризма и комфортного проживания в течение нескольких дней в средствах размещения разных ценовых категорий.
"Драйвером развития туризма в малых городах станут всесезонные курорты – комплексы туристической инфраструктуры, сформированные на расстоянии менее получаса езды от ключевых достопримечательностей. Система всесезонных курортов позволит не только перераспределить туристический поток из региональных центров вглубь регионов, но и развить направление средового "медленного" туризма, широко востребованного среди жителей крупных городов", - отмечается в сообщении.
Для достижения этих целей необходимо создание устойчивых логистических связей, которые позволят обеспечить прямое межрегиональное сообщение и транспортную доступность городов за пределами региональных центров.
"В этой связи в мастер-плане сделан акцент на комфортные мультимодальные пассажирские перевозки, которые учитывают потребности индивидуальных туристов", - заключили в "ПроГороде".
Готовый проект мастер-плана планируется представить в правительство РФ в декабре 2022 года.