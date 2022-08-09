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Определены драйверы развития туротрасли Большого Золотого кольца

Определены драйверы развития туротрасли Большого Золотого кольца - РИА Новости, 09.08.2022

Определены драйверы развития туротрасли Большого Золотого кольца

Увеличение турпотока и вклада туризма в экономику регионов Большого Золотого кольца возможно путем преобразования БЗК в единую туристическую систему из... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T14:15

2022-08-09T14:15

2022-08-09T14:15

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Увеличение турпотока и вклада туризма в экономику регионов Большого Золотого кольца возможно путем преобразования БЗК в единую туристическую систему из всесезонных курортов и "сквозных" маршрутов, считают разработчики мастер-плана "Большое Золотое кольцо".Мастер-план разрабатывается по инициативе Ростуризма в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" и госпрограммы "Развитие туризма". Он охватывает Московскую, Костромскую, Ивановскую, Владимирскую, Ярославскую, Тульскую, Калужскую, Рязанскую и Тверскую области. В роли квалифицированного заказчика выступает ООО "ПроГород" (Группа ВЭБ.РФ).Как отметили представители "ПроГорода" на презентации итогов второго этапа подготовки плана, в регионах БЗК расположены 19 из 45 исторических поселений федерального значения, 20% всех объектов культурного наследия России и более 1900 ООПТ. Благодаря этому потенциалу Большое Золотое кольцо уже сейчас - второе по популярности направление внутреннего туризма. Комбинация культурного наследия и богатых природных ресурсов создает возможности для культурно-познавательного, активного, лечебно-оздоровительного, паломнического и других видов туризма.В то же время, сегодня основной турпоток БЗК составляют жители ЦФО. Поэтому приоритетными для маркетинговой кампании могут стать туристы из удаленных регионов и из-за рубежа, в первую очередь, из стран СНГ и Ближнего Востока.По словам разработчиков, широкий перечень турпродуктов позволит привлекать гостей с различным уровнем дохода и спектром жизненных интересов.Среди факторов, препятствующих росту количества и продолжительности турпоездок, разработчики назвали имидж БЗК как экскурсионного автобусного маршрута, состоящего из не связанных между собой точек, морально устаревший номерной фонд, сложную транспортную логистику и отсутствие разнообразия туруслуг в малых городах.Внимание туристов к малым городам необходимо привлекать за счет развития в них возможностей для средового туризма и комфортного проживания в течение нескольких дней в средствах размещения разных ценовых категорий."Драйвером развития туризма в малых городах станут всесезонные курорты – комплексы туристической инфраструктуры, сформированные на расстоянии менее получаса езды от ключевых достопримечательностей. Система всесезонных курортов позволит не только перераспределить туристический поток из региональных центров вглубь регионов, но и развить направление средового "медленного" туризма, широко востребованного среди жителей крупных городов", - отмечается в сообщении.Для достижения этих целей необходимо создание устойчивых логистических связей, которые позволят обеспечить прямое межрегиональное сообщение и транспортную доступность городов за пределами региональных центров.Готовый проект мастер-плана планируется представить в правительство РФ в декабре 2022 года.

https://ria.ru/20220803/myshkin-1805689586.html

https://ria.ru/20220804/poezdki-1807074949.html

https://ria.ru/20220530/yaroslavl-1790787382.html

https://realty.ria.ru/20220222/infrastruktura-1774254022.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), тверская область, туризм, новости - туризм, вэб.рф (вэб)