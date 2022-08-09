https://ria.ru/20220809/dobrovoltsy-1808310586.html

Добровольцы в составе именных рот отправились из Омска в Донбасс

Добровольцы в составе именных рот отправились из Омска в Донбасс - РИА Новости, 09.08.2022

Добровольцы в составе именных рот отправились из Омска в Донбасс

Губернатор Омской области Александр Бурков принял участие в торжественной отправке первых добровольцев в составе именных рот "Иртыш", "Авангард" и "Омь" из... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T14:07

2022-08-09T14:07

2022-08-09T14:07

омская область

россия

омская область

донбасс

донецкая народная республика

луганская народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

александр бурков

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ОМСК, 9 авг – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков принял участие в торжественной отправке первых добровольцев в составе именных рот "Иртыш", "Авангард" и "Омь" из Омска в Донбасс, сообщает облправительство.В составе именных рот на освобожденные территории едут специалисты по ремонту техники, снабженцы, кладовщики и средний медицинский персонал. Все они изъявили желание подписать контракт с Минобороны России и прошли необходимый отбор на базе регионального Спортивно-восстановительного центра. Торжественная отправка состоялась в Омской крепости."Любые военные столкновения — это не только война с оружием. Для того, чтобы солдат эффективно выполнял боевую задачу, он должен быть здоров, накормлен, он должен быть доставлен к линии столкновения, и он должен быть обеспечен всем: начиная с вооружения и заканчивая боеприпасами. И сейчас в Луганской и Донецкой республиках как раз ждут таких специалистов, как вы. И Россия, и Донбасс надеются на вас", - сказал Бурков.Глава региона отметил, что вся Россия помогает Донбассу, и сибиряки в трудную для страны минуту никогда не оставались в стороне. Он пожелал каждому вернуться к своим семьям и детям.Всего в составе именных батальонов Омской области к месту прохождения учебы и боевого слаживания направились 88 человек. В течение 10-20 дней им предстоит вспомнить все необходимое для прохождения службы по контракту. Далее они будут направлены на территорию Донецкой и Луганской народных республик для обеспечения деятельности вооруженных сил РФ.Формирование именных батальонов Омской области продолжается. Наиболее востребованными специальностями являются вакансии роты "Омь", где требуется 11 врачей. По решению губернатора Омской области жителям региона, которые отправятся в Донбасс в составе именных рот, единовременно выплачивается 100 тысяч рублей. Участнику специальной военной операции присваивается статус ветерана боевых действий, что позволяет получать ежемесячные выплаты по 3500 рублей, надбавку к пенсии в 32% и другие льготы.

https://ria.ru/20220808/dobrovoltsy-1808113404.html

https://ria.ru/20220727/svo-1804987030.html

россия

омская область

донбасс

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, омская область, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), александр бурков