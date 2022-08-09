https://ria.ru/20220809/bekmansurov-1808234989.html

Бекмансурову продлили арест до 27 октября

Бекмансурову продлили арест до 27 октября - РИА Новости, 09.08.2022

Бекмансурову продлили арест до 27 октября

Арест студенту Тимуру Бекмансурову, обвиняемому в убийстве шести человек при стрельбе в пермском вузе, продлен до 27 октября, сообщает корреспондент РИА Новости РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T10:54

2022-08-09T10:54

2022-08-09T10:54

происшествия

пермский государственный университет

стрельба в пермском госуниверситете

пермский край

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ПЕРМЬ, 9 авг - РИА Новости. Арест студенту Тимуру Бекмансурову, обвиняемому в убийстве шести человек при стрельбе в пермском вузе, продлен до 27 октября, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда."Срок содержания под стражей продлить на три месяца, до 27 октября", - сказал судья Сергей Коробейников. Также суд назначил на 5 сентября дату следующего заседания, где будут решаться вопросы о возможности дальнейшего разбирательства. Учитывалось ходатайство защитника подсудимого, попросившего дополнительное время - не менее 15 дней - для ознакомления с материалами. Объем дела составляет 105 томов.Прокурор в ходе заседания сообщил, что подсудимый признан инвалидом второй группы. По медицинским показаниям ему ампутировали часть ноги.По данным следствия, утром 20 сентября 2021 года студент-первокурсник юридического факультета Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья в Пермском государственном университете, убив шесть человек и ранив 23. Еще более 30 людям, согласно материалам дела, причинены "нравственные и физические страдания". Нападавшего обезвредил сотрудник ДПС Константин Калинин.Бекмансурову предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Еще несколько вменяемых ему преступлений касаются умышленного уничтожения или повреждения имущества (речь об имуществе вуза и припаркованных у кампуса автомобилях). Бекмансуров был арестован в середине октября 2021 года и направлен в СИЗО. Срок содержания под стражей заканчивался 20 августа.

https://ria.ru/20220801/galyaviev-1806343049.html

https://ria.ru/20220323/sud-1779645152.html

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, пермский государственный университет, стрельба в пермском госуниверситете, пермский край