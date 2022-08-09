https://ria.ru/20220809/bayden-1808465904.html

Белый дом признал у Байдена "остаточные явления" после COVID-19

Белый дом признал у Байдена "остаточные явления" после COVID-19 - РИА Новости, 09.08.2022

Белый дом признал у Байдена "остаточные явления" после COVID-19

Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден испытывает "остаточные явления" после коронавируса и, чтобы совладать с кашлем, время от времени пользуется... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T23:21

2022-08-09T23:21

2022-08-09T23:28

в мире

карин жан-пьер

коронавирус covid-19

джо байден

сша

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ВАШИНГТОН, 9 авг – РИА Новости. Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден испытывает "остаточные явления" после коронавируса и, чтобы совладать с кашлем, время от времени пользуется ингалятором.Байден, который в минувшие выходные был официально объявлен выздоровевшим и вышел с многодневной изоляции, на мероприятии во вторник неоднократно прерывал выступление из-за кашля и заметно страдал от насморка."То, что мы видим сейчас, это остаточные явления", - сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер."У него есть ингалятор, которым он пользуется время от времени", - сообщила она, добавив, что от кашля Байден страдал еще до заболевания.Байден заболел коронавирусом две недели назад, сравнительно быстро поправился, но затем снова сдал положительный тест. Вплоть до воскресенья, когда пришел второй негативный анализ, он оставался на самоизоляции и работал из Белого дома.

https://ria.ru/20220809/bayden-1808463198.html

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в мире, карин жан-пьер, коронавирус covid-19, джо байден, сша