https://ria.ru/20220809/aktivisty-1808361868.html

В Германии экоактивисты протестуют против строительства СПГ-терминала

В Германии экоактивисты протестуют против строительства СПГ-терминала - РИА Новости, 09.08.2022

В Германии экоактивисты протестуют против строительства СПГ-терминала

Активисты выступают против строительства запланированных терминалов сжиженного природного газа на северном побережье Германии, они организовали протестный... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T16:47

2022-08-09T16:47

2022-08-09T16:47

в мире

германия

гамбург (город)

большая двадцатка

экология

спг

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БЕРЛИН, 9 авг - РИА Новости. Активисты выступают против строительства запланированных терминалов сжиженного природного газа на северном побережье Германии, они организовали протестный лагерь в Гамбурге System Change Camp, который может собрать до 6 тысяч человек, в течение недели с 9 августа они планируют провести ряд демонстраций."Мы участвуем в организации лагеря протеста, поскольку выступаем против строительства запланированных терминалов сжиженного природного газа", - отметил Лука Скотт, пресс-секретарь экообъединения Ende Gelände - одного из организаторов протестного лагеря. Его слова приводятся в релизе организации. Объединение уже участвовало в подготовке крупной демонстрации против саммита G20 в Гамбурге в 2017 году.По словам пресс-секретаря, газ является "убийцей климата". Кроме того, он добавил, что "расширяя инфраструктуру ископаемого газа, правительство Германии продолжает политику колониальной эксплуатации". "Импорт сжиженного газа из таких стран, как Аргентина, идет рука об руку с еще большим количеством гидроразрывов, еще большим перемещением населения и еще большим разрушением экосистем, особенно на территориях коренных народов", - пояснил Скотт.По данным организаторов, на территории протестного лагеря могут разместиться до 6 тысяч человек. Активисты планируют проведение ряда экологических митингов в течение недели: с 9 по 15 августа.В организации демонстраций также примут участие такие движения экоактивистов, как Fridays for Future (англ. "Пятницы ради будущего") и die Grüne Jugend (нем. "Зелёная молодёжь").Ранее пресс-служба министерства экономики и защиты климата Германии сообщила, что в ФРГ начато строительство трубопровода, который свяжет терминал СПГ в Вильгельмсхафене с газохранилищем в Этцеле.

https://ria.ru/20220713/germaniya-1802230319.html

https://ria.ru/20220706/kartina-1800663648.html

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в мире, германия, гамбург (город), большая двадцатка, экология, спг