https://ria.ru/20220808/zhertvy-1807882356.html

Новые жертвы на глобальном "зеленом" алтаре — коровы и украинцы

Новые жертвы на глобальном "зеленом" алтаре — коровы и украинцы - РИА Новости, 08.08.2022

Новые жертвы на глобальном "зеленом" алтаре — коровы и украинцы

Читая мировые новости последних месяцев, порой поражаешься тому, как можно совместить на одной газетной полосе или в одном выпуске телевизионных новостей... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T08:00

2022-08-08T08:00

2022-08-08T08:01

энтони блинкен

марк рютте

джордж сорос

шри-ланка

россия

украина

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Читая мировые новости последних месяцев, порой поражаешься тому, как можно совместить на одной газетной полосе или в одном выпуске телевизионных новостей совершенно несовместимые сюжеты. К примеру, одной из главных проблем нынешнего глобального кризиса на всех уровнях признан мировой голод, который, по оценкам ООН, уже затрагивает до десяти процентов населения Земли и продолжает расширяться. И вот зачитывает телеведущий какого-нибудь новостного канала эти данные, показывает голодающих детей Африки или Азии, после чего без зазрения совести радостно сообщает о решении правительства того или иного крупного государства в рамках зеленой политики резко сократить поголовье скота. И ни у кого не возникает мысли связать воедино эти два сюжета. Зачем? В мировом голоде ведь всегда можно обвинить Россию, чем последнее время активно занимались политики и пропагандисты Запада.У них, правда, недавно появилась серьезная головная боль в виде Шри-Ланки, где бездумная зеленая реформа привела к продовольственному кризису, бунтам и свержению власти. Какие же усилия сейчас прилагаются западными СМИ, экоактивистами и различными соросовскими "антифейковыми" структурами, чтобы убедить мировое сообщество в том, что события на Шри-Ланке никак не связаны с решениями островного правительства о запрете неорганических удобрений, что и привело в итоге к рекордному неурожаю и дефициту продуктов. Нет-нет, конечно, — это Россия виновата, о чем впрямую заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Ну да, это же Путин резко сократил урожай чая и риса на Шри-Ланке.Или возьмем другой пример. Уже несколько месяцев Нидерланды сотрясают протесты фермеров, которые возмущены официально объявленными планами правительства значительно сократить поголовье скота и птицы в стране. В общей сложности Гаага требует от владельцев ферм в течение довольно короткого промежутка времени снизить этот показатель на треть. Особенно тяжело придется владельцам коров — там планируемое снижение достигает порой 95 процентов, что неизбежно повлечет разорение и закрытие бизнеса.А ведь Нидерланды — один из основных мировых производителей мяса, четвертый в мире поставщик молочной продукции и второй после США экспортер продуктов питания. При сравнительно небольшой территории эта страна — седьмая по количеству голов скота в Евросоюзе.И вот что интересно. Практически все СМИ мира так или иначе освещают протесты голландских фермеров и вызвавшее их решение правительства Марка Рютте. Но кто-то, вообще, просчитал, как такой резкий удар по фермерскому хозяйству Нидерландов отразится на мировом рынке продовольствия? Кто-то связал это решение с проблемой глобального голода? А, ну да, ведь всегда можно снова свалить на Россию. Даже интересно будет послушать будущие объяснения западных пропагандистов по поводу того, как Москва повлияла на решение Гааги сократить численность голландского скота.А теперь зеленые всего мира просто визжат от восторга в связи со свежим решением правительства Новой Зеландии ввести особый налог на... как бы это сказать покультурнее — выбросы метана коровами. Власти поясняют свое постановление следующим образом: "На сельское хозяйство приходится более половины производства метана в Новой Зеландии, а метан вносит огромный вклад в глобальное потепление и загрязнение воздуха".Критики данного решения прямо предупреждают, что оно уничтожит новозеландские фермы. Австралийский выпуск журнала The Spectator указывает: "В этом случае сельскохозяйственная промышленность должна быть принесена в жертву на алтарь изменения климата — насколько можно судить, без всякой научной причины, учитывая, что наши коллективные выбросы слишком малы, чтобы что-то изменить".А по стопам Новой Зеландии намерена пойти Австралия, и, возможно, последуют другие страны. Экологические же активисты уже требуют сократить поголовье новозеландского скота вдвое. Они утверждают: "Интенсивная молочная индустрия — это лжеэкономика. В то время как выгоды достаются небольшому количеству людей в отрасли, платить приходится всем. Расходы зачастую ложатся на тех, кто меньше всего виновен в изменении климата, и на тех, кто наиболее уязвим". На кого ляжет бремя подорожания или дефицита мясомолочной продукции после исчезновения коров, зеленых активистов совершенно не волнует. Как и не волнуют проблемы глобального голода, которые обязательно усугубятся по мере сокращения поголовья скота в странах, являющихся основными мировыми поставщиками продовольствия. И ведь никто из зеленых не предлагает никакой иной альтернативы. Сократить, уничтожить, "до основания разрушить" — а дальше? Дальше будем смотреть, что из этого получится.Причем тут приведены лишь самые яркие примеры явления, которое в консервативных кругах уже получило название "экотирания". Но с этими проблемами сталкиваются фермеры практически всех стран Запада и (как мы видим по примеру той же Шри-Ланки) ряда не самых богатых государств третьего мира. Мейнстримную же прессу в этой связи больше волнует тот факт, что на протестах фермеров против экотирании политические дивиденды приобретают праворадикальные политические силы. Оказывается, это — главная, чуть ли не единственная проблема Запада. А мировой голод? Нет, ничего не слышали. Пока речь идет не о России, разумеется.Зато у неутомимых экоактивистов Джорджа Сороса появился новый интерес — Украина. В данный момент прозападный режим Киева активно предлагает использовать территорию подконтрольной ему страны в качестве полигона для тестирования новых видов вооружений. И неважно, сколько подопытных украинцев при этом погибнет. А люди Сороса уже сейчас, не дожидаясь окончания боевых действий, призывают превратить Украину в полигон для расширения глобального зеленого эксперимента, описанного выше.Этими планами поделилась на страницах Financial Times высокопоставленная сотрудница соросовского Фонда Open Society Хизер Граббе. Она призывает воспользоваться уникальным шансом и "создать первую действительно низкоуглеродную экономику в Европе". Судя по ее разъяснению, под этим шансом она подразумевает тотальное разрушение украинской экономики. Вот, к примеру, что Граббе пишет: "Хороший пример — сталь. Самый большой источник загрязнений Украины, Мариупольский металлургический комбинат, лежит в руинах". Если считать разрушение завода "Азовсталь", который боевики нацистских подразделений пытались сделать своей крепостью, "хорошим примером", то это действительно многое говорит о планах глобальной экотирании относительно Украины.Соросовская активистка призывает использовать замороженные российские финансы за рубежом для "страхования политических рисков" (согласитесь, хорошую замену не очень куртуазному термину "грабеж" придумали в Open Society) и со временем превратить Украину в сырьевой придаток "декарбонизированной Европы". Для этого Евросоюз, по мнению Граббе, должен поддержать мелкие фермерские хозяйства Украины с условием, что те будут производить органические продукты. Так и хочется добавить: как на Шри-Ланке. Но такое сравнение в среде зеленых после известных событий не принято.То есть глобальный зеленый эксперимент предлагают расширить на Украину, предварительно разрушив ее до основания (вы же видите, каким "хорошим примером" является уничтожение загрязняющих воздух промышленных гигантов). Как тут не задаться вопросом: не для того ли соросовские структуры вкладывали немало средств в разжигание украинского кризиса, а соответственно — и в деструкцию украинской государственности как таковой? Ведь на руинах гораздо легче строить полигоны и ставить эксперименты над подопытным населением. Что будет с ним — это вторично. В конце концов, если новая безумная идея докажет свою несостоятельность, как было до сих пор, всегда можно снова все списать на Россию. Не на Запад же! И тем более не на Сороса.

https://ria.ru/20220729/globalizm-1805710526.html

https://ria.ru/20220802/shantazh-1806666468.html

https://ria.ru/20220803/zapad-1806786707.html

https://ria.ru/20220805/zapad-1807326067.html

шри-ланка

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энтони блинкен, марк рютте, джордж сорос, шри-ланка, россия, украина, авторы