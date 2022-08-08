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Сказочное действо: как прошли гастроли балета Якобсона в Большом театре - РИА Новости, 08.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220808/yakobson-1808056948.html
Сказочное действо: как прошли гастроли балета Якобсона в Большом театре
Сказочное действо: как прошли гастроли балета Якобсона в Большом театре - РИА Новости, 08.08.2022
Сказочное действо: как прошли гастроли балета Якобсона в Большом театре
В воскресенье, 7 августа, постановкой "Лебединое озеро" завершились гастроли Санкт-Петербургского театра балета имени Леонида Якобсона в Большом театре. Труппа... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T16:03
2022-08-08T16:27
культура
рудольф нуреев
мариус петипа
санкт-петербург
большой театр
балет
балет москва (театр)
русский балет (театр)
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В воскресенье, 7 августа, постановкой "Лебединое озеро" завершились гастроли Санкт-Петербургского театра балета имени Леонида Якобсона в Большом театре. Труппа выступала на главной сцене страны впервые. На всех показах был полный аншлаг, но особенный интерес вызвал спектакль "Вне времени. Шедевры Леонида Якобсона". Это восстановленные миниатюры легендарного хореографа – билеты раскупили задолго до приезда коллектива в столицу. Самые яркие моменты выступлений – в фотоленте РИА Новости. Санкт-Петербургский государственный академический театр балета имени Леонида Якобсона основан в 1966 году. Это первый в Петербурге (Ленинграде) балетный театр, созданный отдельно от оперной труппы. В 1969-1975 годах им руководил Леонид Якобсон, его индивидуальный почерк до сих пор вдохновляет мастеров балетного искусства. Гастроли открылись сказкой "Спящая красавица" 31 июля. Автор постановки – французский хореограф и педагог Grand Operа Жан-Гийом Бар, ученик Рудольфа Нуреева. Его пригласили в Санкт-Петербургский театр в 2016 специально для работы над этим спектаклем, который посвятили 50-летнему юбилею труппы.Жан-Гийом Бар немного усложнил сюжетную линию оригинала. Например, согласно новой версии, злая фея невзлюбила новорожденную принцессу Аврору из-за обиды на отца малышки, который когда-то отобрал ее земли.Премьера балета "Вне времени. Шедевры Леонида Якобсона" состоялась в прошлом году и была приурочена к 50-летию первой концертной программы, созданной хореографом для возглавляемой им труппы. Постановка включает одноактный балет "Свадебный кортеж", фрагменты из циклов "Роден" и "Классицизм-Романтизм". Специалисты отмечают, что это не реплики, а настоящая хореография мастера, где-то более достоверно воплощенная, чем при его жизни. По замыслу Якобсона, танцовщики должны были исполнять миниатюры из цикла "Роден" в телесных костюмах, чтобы походить на скульптуры. В то время такие идеи были слишком революционными. Советская власть эротизм не оценила, и артистов прикрыли хитонами. Сегодня в театре работают педагоги, творившие под руководством самого Леонида Якобсона. Они называют себя артистами "первого созыва" труппы. Бывшие танцовщики вспоминают элементы номеров при помощи видеозаписей. На сегодняшний день не все балеты легендарного хореографа восстановлены, но это планируют сделать.С 2011 года художественным руководителем театра является Андриан Фадеев, выпускник Академии Русского балета имени Вагановой и заслуженный артист РФ. В 1995 он стал солистом, а в 1997 — ведущим солистом Мариинского театра.Спектакль "Дон Кихот" имел огромный успех, публика не отпускала артистов 20 минут. Труппа представила оригинальную версию постановки выпускника школы Королевского Датского балета, танцовщика и хореографа Йохана Кобборга. Спектакль был создан к 200-летию со дня рождения Мариуса Петипа.Гастроли завершились канонической версией "Лебединого озера" в оформлении народного художника России Вячеслава Окунева.
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рудольф нуреев, мариус петипа, санкт-петербург, большой театр, балет, балет москва (театр), русский балет (театр), петербургский театр балета имени леонида якобсона, новости культуры
16:03 08.08.2022 (обновлено: 16:27 08.08.2022)
 
Сказочное действо: как прошли гастроли балета Якобсона в Большом театре

В Большом театре завершились гастроли театра балета имени Леонида Якобсона

© Фото предоставлено пресс-службой Театра балета им. ЯкобсонаАртисты Санкт-Петербургского театра балета имени Леонида Якобсона в сцене из балета "Спящая красавица"
Артисты Санкт-Петербургского театра балета имени Леонида Якобсона в сцене из балета Спящая красавица
© Фото предоставлено пресс-службой Театра балета им. Якобсона
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В воскресенье, 7 августа, постановкой "Лебединое озеро" завершились гастроли Санкт-Петербургского театра балета имени Леонида Якобсона в Большом театре. Труппа выступала на главной сцене страны впервые. На всех показах был полный аншлаг, но особенный интерес вызвал спектакль "Вне времени. Шедевры Леонида Якобсона". Это восстановленные миниатюры легендарного хореографа – билеты раскупили задолго до приезда коллектива в столицу. Самые яркие моменты выступлений – в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАртисты Санкт-Петербургского театра балета имени Леонида Якобсона в сцене из балета "Спящая красавица" в рамках гастролей театра в Москве
Артисты Санкт-Петербургского театра балета имени Леонида Якобсона в сцене из балета Спящая красавица в рамках гастролей театра в Москве - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Артисты Санкт-Петербургского театра балета имени Леонида Якобсона в сцене из балета "Спящая красавица" в рамках гастролей театра в Москве
Санкт-Петербургский государственный академический театр балета имени Леонида Якобсона основан в 1966 году. Это первый в Петербурге (Ленинграде) балетный театр, созданный отдельно от оперной труппы. В 1969-1975 годах им руководил Леонид Якобсон, его индивидуальный почерк до сих пор вдохновляет мастеров балетного искусства.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Артисты Санкт-Петербургского театра балета имени Леонида Якобсона Алла Бочарова в роли Принцессы Авроры и Кирилл Вычужанин в роли Принца Дезире в сцене из балета на музыку Петра Чайковского "Спящая красавица" в рамках гастролей театра в Москве

Артисты Санкт-Петербургского театра балета имени Леонида Якобсона Алла Бочарова и Кирилл Вычужанин в сцене из балета Спящая красавица в рамках гастролей театра в Москве
1 из 3

Артисты Санкт-Петербургского театра балета имени Леонида Якобсона Алла Бочарова в роли Принцессы Авроры и Кирилл Вычужанин в роли Принца Дезире в сцене из балета на музыку Петра Чайковского "Спящая красавица" в рамках гастролей театра в Москве

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Артистка театра балета имени Леонида Якобсона Алла Бочарова

Артистка Санкт-Петербургского театра балета имени Леонида Якобсона Алла Бочарова в сцене из балета Спящая красавица в рамках гастролей театра в Москве
2 из 3

Артистка театра балета имени Леонида Якобсона Алла Бочарова

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Артист театра балета имени Якобсона Кирилл Вычужанин

Артист Санкт-Петербургского театра балета имени Леонида Якобсона Кирилл Вычужанин в сцене из балета Спящая красавица в рамках гастролей театра в Москве
3 из 3

Артист театра балета имени Якобсона Кирилл Вычужанин

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
1 из 3

Артисты Санкт-Петербургского театра балета имени Леонида Якобсона Алла Бочарова в роли Принцессы Авроры и Кирилл Вычужанин в роли Принца Дезире в сцене из балета на музыку Петра Чайковского "Спящая красавица" в рамках гастролей театра в Москве

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
2 из 3

Артистка театра балета имени Леонида Якобсона Алла Бочарова

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
3 из 3

Артист театра балета имени Якобсона Кирилл Вычужанин

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Гастроли открылись сказкой "Спящая красавица" 31 июля. Автор постановки – французский хореограф и педагог Grand Operа Жан-Гийом Бар, ученик Рудольфа Нуреева. Его пригласили в Санкт-Петербургский театр в 2016 специально для работы над этим спектаклем, который посвятили 50-летнему юбилею труппы.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Артист Вадим Смородин в роли Короля Флорестана

Артист Санкт-Петербургского театра балета имени Леонида Якобсона Вадим Смородин в сцене из балета Спящая красавица в рамках гастролей театра в Москве
1 из 4

Артист Вадим Смородин в роли Короля Флорестана

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Артисты театра Якобсона Вадим Смородин и Светлана Головкина в сцене из балета на музыку Петра Чайковского "Спящая красавица"

Артисты Санкт-Петербургского театра балета имени Леонида Якобсона Вадим Смородин и Светлана Головкина в сцене из балета Спящая красавица в рамках гастролей театра в Москве
2 из 4

Артисты театра Якобсона Вадим Смородин и Светлана Головкина в сцене из балета на музыку Петра Чайковского "Спящая красавица"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Вадим Смородин и Светлана Головкина На сцене Большого театра

Артисты Санкт-Петербургского театра балета имени Леонида Якобсона в сцене из балета Спящая красавица в рамках гастролей театра в Москве
3 из 4

Вадим Смородин и Светлана Головкина На сцене Большого театра

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Сцена из балета на музыку Петра Чайковского "Спящая красавица"

Артисты Санкт-Петербургского театра балета имени Леонида Якобсона в сцене из балета Спящая красавица в рамках гастролей театра в Москве
4 из 4

Сцена из балета на музыку Петра Чайковского "Спящая красавица"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
1 из 4

Артист Вадим Смородин в роли Короля Флорестана

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
2 из 4

Артисты театра Якобсона Вадим Смородин и Светлана Головкина в сцене из балета на музыку Петра Чайковского "Спящая красавица"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
3 из 4

Вадим Смородин и Светлана Головкина На сцене Большого театра

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
4 из 4

Сцена из балета на музыку Петра Чайковского "Спящая красавица"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Жан-Гийом Бар немного усложнил сюжетную линию оригинала. Например, согласно новой версии, злая фея невзлюбила новорожденную принцессу Аврору из-за обиды на отца малышки, который когда-то отобрал ее земли.
© Фото предоставлено пресс-службой Театра балета им. ЯкобсонаАртисты Санкт-Петербургского театра балета имени Леонида Якобсона в сцене из балета "Вне времени"
Артисты Санкт-Петербургского театра балета имени Леонида Якобсона в сцене из балета Вне времени
© Фото предоставлено пресс-службой Театра балета им. Якобсона
Артисты Санкт-Петербургского театра балета имени Леонида Якобсона в сцене из балета "Вне времени"
Премьера балета "Вне времени. Шедевры Леонида Якобсона" состоялась в прошлом году и была приурочена к 50-летию первой концертной программы, созданной хореографом для возглавляемой им труппы. Постановка включает одноактный балет "Свадебный кортеж", фрагменты из циклов "Роден" и "Классицизм-Романтизм".
© Фото предоставлено пресс-службой Театра балета им. ЯкобсонаСцена из балета "Вне времени"
Артисты Санкт-Петербургского театра балета имени Леонида Якобсона в сцене из балета Вне времени
© Фото предоставлено пресс-службой Театра балета им. Якобсона
Сцена из балета "Вне времени"
Специалисты отмечают, что это не реплики, а настоящая хореография мастера, где-то более достоверно воплощенная, чем при его жизни. По замыслу Якобсона, танцовщики должны были исполнять миниатюры из цикла "Роден" в телесных костюмах, чтобы походить на скульптуры. В то время такие идеи были слишком революционными. Советская власть эротизм не оценила, и артистов прикрыли хитонами.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Артистка Ангелина Григорьева перед началом балета "Спящая красавица"

Артистка Санкт-Петербургского театра балета имени Леонида Якобсона Ангелина Григорьева перед началом балета Спящая красавица в рамках гастролей театра в Москве
1 из 3

Артистка Ангелина Григорьева перед началом балета "Спящая красавица"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Артисты на разминке перед началом балета "Спящая красавица"

Артисты Санкт-Петербургского театра балета имени Леонида Якобсона на разминке перед началом балета Спящая красавица в рамках гастролей театра в Москве
2 из 3

Артисты на разминке перед началом балета "Спящая красавица"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Артисты труппы Якобсона во время репетиции в Москве

Артисты Санкт-Петербургского театра балета имени Леонида Якобсона во время репетиции балета Спящая красавица в рамках гастролей театра в Москве
3 из 3

Артисты труппы Якобсона во время репетиции в Москве

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
1 из 3

Артистка Ангелина Григорьева перед началом балета "Спящая красавица"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
2 из 3

Артисты на разминке перед началом балета "Спящая красавица"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
3 из 3

Артисты труппы Якобсона во время репетиции в Москве

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Сегодня в театре работают педагоги, творившие под руководством самого Леонида Якобсона. Они называют себя артистами "первого созыва" труппы. Бывшие танцовщики вспоминают элементы номеров при помощи видеозаписей. На сегодняшний день не все балеты легендарного хореографа восстановлены, но это планируют сделать.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель - директор Санкт-Петербургского театра балета имени Леонида Якобсона Андриан Фадеев
Художественный руководитель - директор Санкт-Петербургского театра балета имени Леонида Якобсона Андриан Фадеев - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Художественный руководитель - директор Санкт-Петербургского театра балета имени Леонида Якобсона Андриан Фадеев
С 2011 года художественным руководителем театра является Андриан Фадеев, выпускник Академии Русского балета имени Вагановой и заслуженный артист РФ. В 1995 он стал солистом, а в 1997 — ведущим солистом Мариинского театра.
© Фото предоставлено пресс-службой Театра балета им. Якобсона/Евгения Матвиенко

Артисты театра балета имени Леонида Якобсона в сцене из балета "Дон Кихот"

Артисты Санкт-Петербургского театра балета имени Леонида Якобсона в сцене из балета Дон Кихот
1 из 5

Артисты театра балета имени Леонида Якобсона в сцене из балета "Дон Кихот"

© Фото предоставлено пресс-службой Театра балета им. Якобсона/Евгения Матвиенко
© Фото предоставлено пресс-службой Театра балета им. Якобсона/Михаил Логвинов

Сцена из балета "Дон Кихот"

Артисты Санкт-Петербургского театра балета имени Леонида Якобсона в сцене из балета Дон Кихот
2 из 5

Сцена из балета "Дон Кихот"

© Фото предоставлено пресс-службой Театра балета им. Якобсона/Михаил Логвинов
© Фото предоставлено пресс-службой Театра балета им. Якобсона/Михаил Логвинов

Балет "Дон Кихот" на сцене Болшого театра

Артисты Санкт-Петербургского театра балета имени Леонида Якобсона в сцене из балета Дон Кихот
3 из 5

Балет "Дон Кихот" на сцене Болшого театра

© Фото предоставлено пресс-службой Театра балета им. Якобсона/Михаил Логвинов
© Фото предоставлено пресс-службой Театра балета им. Якобсона/Михаил Логвинов

Артисты Санкт-Петербургского театра балета в Большом театре

Артисты Санкт-Петербургского театра балета имени Леонида Якобсона в сцене из балета Дон Кихот
4 из 5

Артисты Санкт-Петербургского театра балета в Большом театре

© Фото предоставлено пресс-службой Театра балета им. Якобсона/Михаил Логвинов
© Фото предоставлено пресс-службой Театра балета им. Якобсона/Михаил Логвинов

Сцена из балета "Дон Кихот"

Артисты Санкт-Петербургского театра балета имени Леонида Якобсона в сцене из балета Дон Кихот
5 из 5

Сцена из балета "Дон Кихот"

© Фото предоставлено пресс-службой Театра балета им. Якобсона/Михаил Логвинов
1 из 5

Артисты театра балета имени Леонида Якобсона в сцене из балета "Дон Кихот"

© Фото предоставлено пресс-службой Театра балета им. Якобсона/Евгения Матвиенко
2 из 5

Сцена из балета "Дон Кихот"

© Фото предоставлено пресс-службой Театра балета им. Якобсона/Михаил Логвинов
3 из 5

Балет "Дон Кихот" на сцене Болшого театра

© Фото предоставлено пресс-службой Театра балета им. Якобсона/Михаил Логвинов
4 из 5

Артисты Санкт-Петербургского театра балета в Большом театре

© Фото предоставлено пресс-службой Театра балета им. Якобсона/Михаил Логвинов
5 из 5

Сцена из балета "Дон Кихот"

© Фото предоставлено пресс-службой Театра балета им. Якобсона/Михаил Логвинов
Спектакль "Дон Кихот" имел огромный успех, публика не отпускала артистов 20 минут. Труппа представила оригинальную версию постановки выпускника школы Королевского Датского балета, танцовщика и хореографа Йохана Кобборга. Спектакль был создан к 200-летию со дня рождения Мариуса Петипа.
© Фото предоставлено пресс-службой Театра балета им. Якобсона/Артем ЛуневАртисты Санкт-Петербургского театра балета имени Леонида Якобсона в сцене из балета "Лебединое озеро"
Артисты Санкт-Петербургского театра балета имени Леонида Якобсона в сцене из балета Лебединое озеро
1 из 4
Артисты Санкт-Петербургского театра балета имени Леонида Якобсона в сцене из балета "Лебединое озеро"
© Фото предоставлено пресс-службой Театра балета им. Якобсона/Артем Лунев
© Фото предоставлено пресс-службой Театра балета им. Якобсона/Елена ПушкинаСцена из балета "Лебединое озеро"
Сцена из балета Лебединое озеро
2 из 4
Сцена из балета "Лебединое озеро"
© Фото предоставлено пресс-службой Театра балета им. Якобсона/Елена Пушкина
© Фото предоставлено пресс-службой Театра балета им. Якобсона/Елена Пушкина

Балет "Лебединое озеро"

Сцена из балета Лебединое озеро
3 из 4

Балет "Лебединое озеро"

© Фото предоставлено пресс-службой Театра балета им. Якобсона/Елена Пушкина
© Фото предоставлено пресс-службой Театра балета им. Якобсона/Елена Пушкина

Фрагмент балета "Лебединое озеро"

Сцена из балета Лебединое озеро
4 из 4

Фрагмент балета "Лебединое озеро"

© Фото предоставлено пресс-службой Театра балета им. Якобсона/Елена Пушкина
1 из 4
Артисты Санкт-Петербургского театра балета имени Леонида Якобсона в сцене из балета "Лебединое озеро"
© Фото предоставлено пресс-службой Театра балета им. Якобсона/Артем Лунев
2 из 4
Сцена из балета "Лебединое озеро"
© Фото предоставлено пресс-службой Театра балета им. Якобсона/Елена Пушкина
3 из 4

Балет "Лебединое озеро"

© Фото предоставлено пресс-службой Театра балета им. Якобсона/Елена Пушкина
4 из 4

Фрагмент балета "Лебединое озеро"

© Фото предоставлено пресс-службой Театра балета им. Якобсона/Елена Пушкина
Гастроли завершились канонической версией "Лебединого озера" в оформлении народного художника России Вячеслава Окунева.
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