https://ria.ru/20220808/yakobson-1808056948.html

Сказочное действо: как прошли гастроли балета Якобсона в Большом театре

Сказочное действо: как прошли гастроли балета Якобсона в Большом театре - РИА Новости, 08.08.2022

Сказочное действо: как прошли гастроли балета Якобсона в Большом театре

В воскресенье, 7 августа, постановкой "Лебединое озеро" завершились гастроли Санкт-Петербургского театра балета имени Леонида Якобсона в Большом театре. Труппа... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T16:03

2022-08-08T16:03

2022-08-08T16:27

культура

рудольф нуреев

мариус петипа

санкт-петербург

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балет

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В воскресенье, 7 августа, постановкой "Лебединое озеро" завершились гастроли Санкт-Петербургского театра балета имени Леонида Якобсона в Большом театре. Труппа выступала на главной сцене страны впервые. На всех показах был полный аншлаг, но особенный интерес вызвал спектакль "Вне времени. Шедевры Леонида Якобсона". Это восстановленные миниатюры легендарного хореографа – билеты раскупили задолго до приезда коллектива в столицу. Самые яркие моменты выступлений – в фотоленте РИА Новости. Санкт-Петербургский государственный академический театр балета имени Леонида Якобсона основан в 1966 году. Это первый в Петербурге (Ленинграде) балетный театр, созданный отдельно от оперной труппы. В 1969-1975 годах им руководил Леонид Якобсон, его индивидуальный почерк до сих пор вдохновляет мастеров балетного искусства. Гастроли открылись сказкой "Спящая красавица" 31 июля. Автор постановки – французский хореограф и педагог Grand Operа Жан-Гийом Бар, ученик Рудольфа Нуреева. Его пригласили в Санкт-Петербургский театр в 2016 специально для работы над этим спектаклем, который посвятили 50-летнему юбилею труппы.Жан-Гийом Бар немного усложнил сюжетную линию оригинала. Например, согласно новой версии, злая фея невзлюбила новорожденную принцессу Аврору из-за обиды на отца малышки, который когда-то отобрал ее земли.Премьера балета "Вне времени. Шедевры Леонида Якобсона" состоялась в прошлом году и была приурочена к 50-летию первой концертной программы, созданной хореографом для возглавляемой им труппы. Постановка включает одноактный балет "Свадебный кортеж", фрагменты из циклов "Роден" и "Классицизм-Романтизм". Специалисты отмечают, что это не реплики, а настоящая хореография мастера, где-то более достоверно воплощенная, чем при его жизни. По замыслу Якобсона, танцовщики должны были исполнять миниатюры из цикла "Роден" в телесных костюмах, чтобы походить на скульптуры. В то время такие идеи были слишком революционными. Советская власть эротизм не оценила, и артистов прикрыли хитонами. Сегодня в театре работают педагоги, творившие под руководством самого Леонида Якобсона. Они называют себя артистами "первого созыва" труппы. Бывшие танцовщики вспоминают элементы номеров при помощи видеозаписей. На сегодняшний день не все балеты легендарного хореографа восстановлены, но это планируют сделать.С 2011 года художественным руководителем театра является Андриан Фадеев, выпускник Академии Русского балета имени Вагановой и заслуженный артист РФ. В 1995 он стал солистом, а в 1997 — ведущим солистом Мариинского театра.Спектакль "Дон Кихот" имел огромный успех, публика не отпускала артистов 20 минут. Труппа представила оригинальную версию постановки выпускника школы Королевского Датского балета, танцовщика и хореографа Йохана Кобборга. Спектакль был создан к 200-летию со дня рождения Мариуса Петипа.Гастроли завершились канонической версией "Лебединого озера" в оформлении народного художника России Вячеслава Окунева.

https://ria.ru/20220803/festivali-1806600034.html

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Алина Кравцова

Алина Кравцова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алина Кравцова

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