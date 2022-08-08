https://ria.ru/20220808/valyuta-1807942933.html

СМИ узнали о постепенном переходе России и Турции на нацвалюты в торговле

СМИ узнали о постепенном переходе России и Турции на нацвалюты в торговле - РИА Новости, 08.08.2022

СМИ узнали о постепенном переходе России и Турции на нацвалюты в торговле

Рубль будет использоваться в основном для расчетов за природный газ между Турцией и РФ, затем ожидается полное использование нацвалют в торговле, пишет в... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T09:42

2022-08-08T09:42

2022-08-08T09:42

экономика

россия

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807556907_0:99:3088:1835_1920x0_80_0_0_77e34c09576e23510fd17fada3adb34f.jpg

АНКАРА, 8 авг – РИА Новости. Рубль будет использоваться в основном для расчетов за природный газ между Турцией и РФ, затем ожидается полное использование нацвалют в торговле, пишет в понедельник турецкая газета Milliyet."После встречи президента Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина предусматривается, что рубль будет использоваться в основном для расчетов за природный газ между двумя странами, после чего последует введение турецкой лиры и использование местных валют вместо долларов и евро между двумя странами. Ожидается также, что торговля в местных валютах обеспечит защиту валютных резервов Турции", - пишет газета.

https://ria.ru/20220806/dollar-1807791839.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, реджеп тайип эрдоган, владимир путин