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СМИ узнали о постепенном переходе России и Турции на нацвалюты в торговле - РИА Новости, 08.08.2022
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СМИ узнали о постепенном переходе России и Турции на нацвалюты в торговле
СМИ узнали о постепенном переходе России и Турции на нацвалюты в торговле - РИА Новости, 08.08.2022
СМИ узнали о постепенном переходе России и Турции на нацвалюты в торговле
Рубль будет использоваться в основном для расчетов за природный газ между Турцией и РФ, затем ожидается полное использование нацвалют в торговле, пишет в... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T09:42
2022-08-08T09:42
экономика
россия
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
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АНКАРА, 8 авг – РИА Новости. Рубль будет использоваться в основном для расчетов за природный газ между Турцией и РФ, затем ожидается полное использование нацвалют в торговле, пишет в понедельник турецкая газета Milliyet."После встречи президента Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина предусматривается, что рубль будет использоваться в основном для расчетов за природный газ между двумя странами, после чего последует введение турецкой лиры и использование местных валют вместо долларов и евро между двумя странами. Ожидается также, что торговля в местных валютах обеспечит защиту валютных резервов Турции", - пишет газета.
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экономика, россия, реджеп тайип эрдоган, владимир путин
09:42 08.08.2022
 
СМИ узнали о постепенном переходе России и Турции на нацвалюты в торговле

Milliyet: Россия и Турция могут перейти на полное использование нацвалют в торговле

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи. Архивное фото
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АНКАРА, 8 авг – РИА Новости. Рубль будет использоваться в основном для расчетов за природный газ между Турцией и РФ, затем ожидается полное использование нацвалют в торговле, пишет в понедельник турецкая газета Milliyet.
"После встречи президента Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина предусматривается, что рубль будет использоваться в основном для расчетов за природный газ между двумя странами, после чего последует введение турецкой лиры и использование местных валют вместо долларов и евро между двумя странами. Ожидается также, что торговля в местных валютах обеспечит защиту валютных резервов Турции", - пишет газета.
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
6 августа, 22:30
На Западе предрекли крах доллара после встречи Путина и Эрдогана
 
ЭкономикаРоссияРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир Путин
 
 
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