СМИ узнали о постепенном переходе России и Турции на нацвалюты в торговле
Milliyet: Россия и Турция могут перейти на полное использование нацвалют в торговле
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи. Архивное фото
АНКАРА, 8 авг – РИА Новости. Рубль будет использоваться в основном для расчетов за природный газ между Турцией и РФ, затем ожидается полное использование нацвалют в торговле, пишет в понедельник турецкая газета Milliyet.
"После встречи президента Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина предусматривается, что рубль будет использоваться в основном для расчетов за природный газ между двумя странами, после чего последует введение турецкой лиры и использование местных валют вместо долларов и евро между двумя странами. Ожидается также, что торговля в местных валютах обеспечит защиту валютных резервов Турции", - пишет газета.
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