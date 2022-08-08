https://ria.ru/20220808/ukraina-1808106959.html

Киев фактически берет в заложники всю Европу, заявил МИД России

Киев фактически берет в заложники всю Европу, заявил МИД России - РИА Новости, 08.08.2022

Киев фактически берет в заложники всю Европу, заявил МИД России

Атаками на Запорожскую АЭС Киев фактически берет в заложники всю Европу, заявил российский МИД. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T17:02

2022-08-08T17:02

2022-08-08T17:54

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская аэс

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Атаками на Запорожскую АЭС Киев фактически берет в заложники всю Европу, заявил российский МИД.В дипломатическом ведомстве отметили, что Москва уже давно по различным линиям и на разных уровнях призывает международное сообщество решительно осудить непрекращающиеся военные удары, которые киевский режим ожесточенно наносит по электростанции."Они (власти Украины. — Прим. ред.) выбрали в качестве цели не только народы России и Украины. Фактически берут в заложники всю Европу и, видимо, не прочь "подпалить" ее в угоду своим нацистским идолам", — говорится в документе.С каждым днем ситуация становится все более опасной, подчеркнули в МИД, отметив, что регулярно направляют в МАГАТЭ информацию с места и она находит отражение в информационных циркулярах агентства. "Наводя артиллерию на действующие реакторы и хранилище отработавшего ядерного топлива, украинцы тем самым целятся и в себя", — заключили дипломаты.Украинские военные постоянно обстреливают Запорожскую АЭС в Энергодаре, которая c марта находится под охраной российских военных, но управляется украинским оператором. Минувшей ночью из-за этого оказалась повреждена высоковольтная линия и произошел скачок напряжения, вызвавший задымление на открытом распределительном устройстве. Для предотвращения нарушения работы станции техперсоналу пришлось снизить мощность пятого и шестого энергоблоков до 500 мегаватт. В ночь на 7 августа украинская армия нанесла удар по станции из РСЗО "Ураган". Как сообщили власти Энергодара, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока, в зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. Как отмечали в администрации Энергодара, повреждение энергоблока грозит жизням сотен тысяч жителей не только Украины, но и Европы и даже Азии. В случае техногенной катастрофы в радиусе радиационного поражения в первую очередь окажутся Никополь, Запорожье, Кривой Рог, а также большая часть западных областей Украины.Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выражал обеспокоенность и призывал прекратить обстрелы любой ценой. Он также заявил, что готов возглавить миссию экспертов МАГАТЭ по безопасности, защите и гарантиям на АЭС. Россия, со своей стороны, готова оказать содействие в организации этого визита.

https://ria.ru/20220808/ukraina-1808069095.html

https://ria.ru/20220808/aes-1808007721.html

https://ria.ru/20220806/magate-1807785169.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, запорожская аэс, запорожская область, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), магатэ, ситуация в днр и лнр