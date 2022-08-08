17:02 08.08.2022 (обновлено: 17:54 08.08.2022)
Киев фактически берет в заложники всю Европу, заявил МИД России
МИД: Киев, нанося удары по Запорожской АЭС, фактически берет в заложники всю Европу
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Атаками на Запорожскую АЭС Киев фактически берет в заложники всю Европу, заявил российский МИД.
В дипломатическом ведомстве отметили, что Москва уже давно по различным линиям и на разных уровнях призывает международное сообщество решительно осудить непрекращающиеся военные удары, которые киевский режим ожесточенно наносит по электростанции.
С каждым днем ситуация становится все более опасной, подчеркнули в МИД, отметив, что регулярно направляют в МАГАТЭ информацию с места и она находит отражение в информационных циркулярах агентства.
"Наводя артиллерию на действующие реакторы и хранилище отработавшего ядерного топлива, украинцы тем самым целятся и в себя", — заключили дипломаты.
Украинские военные постоянно обстреливают Запорожскую АЭС в Энергодаре, которая c марта находится под охраной российских военных, но управляется украинским оператором. Минувшей ночью из-за этого оказалась повреждена высоковольтная линия и произошел скачок напряжения, вызвавший задымление на открытом распределительном устройстве. Для предотвращения нарушения работы станции техперсоналу пришлось снизить мощность пятого и шестого энергоблоков до 500 мегаватт.
В ночь на 7 августа украинская армия нанесла удар по станции из РСЗО "Ураган". Как сообщили власти Энергодара, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока, в зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки.
Как отмечали в администрации Энергодара, повреждение энергоблока грозит жизням сотен тысяч жителей не только Украины, но и Европы и даже Азии. В случае техногенной катастрофы в радиусе радиационного поражения в первую очередь окажутся Никополь, Запорожье, Кривой Рог, а также большая часть западных областей Украины.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выражал обеспокоенность и призывал прекратить обстрелы любой ценой. Он также заявил, что готов возглавить миссию экспертов МАГАТЭ по безопасности, защите и гарантиям на АЭС. Россия, со своей стороны, готова оказать содействие в организации этого визита.