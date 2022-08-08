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Киев фактически берет в заложники всю Европу, заявил МИД России - РИА Новости, 08.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220808/ukraina-1808106959.html
Киев фактически берет в заложники всю Европу, заявил МИД России
Киев фактически берет в заложники всю Европу, заявил МИД России - РИА Новости, 08.08.2022
Киев фактически берет в заложники всю Европу, заявил МИД России
Атаками на Запорожскую АЭС Киев фактически берет в заложники всю Европу, заявил российский МИД. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T17:02
2022-08-08T17:54
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская аэс
запорожская область
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
магатэ
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Атаками на Запорожскую АЭС Киев фактически берет в заложники всю Европу, заявил российский МИД.В дипломатическом ведомстве отметили, что Москва уже давно по различным линиям и на разных уровнях призывает международное сообщество решительно осудить непрекращающиеся военные удары, которые киевский режим ожесточенно наносит по электростанции."Они (власти Украины. — Прим. ред.) выбрали в качестве цели не только народы России и Украины. Фактически берут в заложники всю Европу и, видимо, не прочь "подпалить" ее в угоду своим нацистским идолам", — говорится в документе.С каждым днем ситуация становится все более опасной, подчеркнули в МИД, отметив, что регулярно направляют в МАГАТЭ информацию с места и она находит отражение в информационных циркулярах агентства. "Наводя артиллерию на действующие реакторы и хранилище отработавшего ядерного топлива, украинцы тем самым целятся и в себя", — заключили дипломаты.Украинские военные постоянно обстреливают Запорожскую АЭС в Энергодаре, которая c марта находится под охраной российских военных, но управляется украинским оператором. Минувшей ночью из-за этого оказалась повреждена высоковольтная линия и произошел скачок напряжения, вызвавший задымление на открытом распределительном устройстве. Для предотвращения нарушения работы станции техперсоналу пришлось снизить мощность пятого и шестого энергоблоков до 500 мегаватт. В ночь на 7 августа украинская армия нанесла удар по станции из РСЗО "Ураган". Как сообщили власти Энергодара, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока, в зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. Как отмечали в администрации Энергодара, повреждение энергоблока грозит жизням сотен тысяч жителей не только Украины, но и Европы и даже Азии. В случае техногенной катастрофы в радиусе радиационного поражения в первую очередь окажутся Никополь, Запорожье, Кривой Рог, а также большая часть западных областей Украины.Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выражал обеспокоенность и призывал прекратить обстрелы любой ценой. Он также заявил, что готов возглавить миссию экспертов МАГАТЭ по безопасности, защите и гарантиям на АЭС. Россия, со своей стороны, готова оказать содействие в организации этого визита.
https://ria.ru/20220808/ukraina-1808069095.html
https://ria.ru/20220808/aes-1808007721.html
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запорожская область
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в мире, запорожская аэс, запорожская область, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), магатэ, ситуация в днр и лнр
17:02 08.08.2022 (обновлено: 17:54 08.08.2022)
 
Киев фактически берет в заложники всю Европу, заявил МИД России

МИД: Киев, нанося удары по Запорожской АЭС, фактически берет в заложники всю Европу

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Атаками на Запорожскую АЭС Киев фактически берет в заложники всю Европу, заявил российский МИД.
В дипломатическом ведомстве отметили, что Москва уже давно по различным линиям и на разных уровнях призывает международное сообщество решительно осудить непрекращающиеся военные удары, которые киевский режим ожесточенно наносит по электростанции.
"Они (власти Украины. — Прим. ред.) выбрали в качестве цели не только народы России и Украины. Фактически берут в заложники всю Европу и, видимо, не прочь "подпалить" ее в угоду своим нацистским идолам", — говорится в документе.
С каждым днем ситуация становится все более опасной, подчеркнули в МИД, отметив, что регулярно направляют в МАГАТЭ информацию с места и она находит отражение в информационных циркулярах агентства.
Военнослужащие ВС РФ на территории Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
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Запорожские власти призвали ответить на атаку на АЭС ударами по Киеву
"Наводя артиллерию на действующие реакторы и хранилище отработавшего ядерного топлива, украинцы тем самым целятся и в себя", — заключили дипломаты.
Украинские военные постоянно обстреливают Запорожскую АЭС в Энергодаре, которая c марта находится под охраной российских военных, но управляется украинским оператором. Минувшей ночью из-за этого оказалась повреждена высоковольтная линия и произошел скачок напряжения, вызвавший задымление на открытом распределительном устройстве. Для предотвращения нарушения работы станции техперсоналу пришлось снизить мощность пятого и шестого энергоблоков до 500 мегаватт.
В ночь на 7 августа украинская армия нанесла удар по станции из РСЗО "Ураган". Как сообщили власти Энергодара, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока, в зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
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В Кремле предупредили о катастрофических последствиях ударов по ЗАЭС
Как отмечали в администрации Энергодара, повреждение энергоблока грозит жизням сотен тысяч жителей не только Украины, но и Европы и даже Азии. В случае техногенной катастрофы в радиусе радиационного поражения в первую очередь окажутся Никополь, Запорожье, Кривой Рог, а также большая часть западных областей Украины.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выражал обеспокоенность и призывал прекратить обстрелы любой ценой. Он также заявил, что готов возглавить миссию экспертов МАГАТЭ по безопасности, защите и гарантиям на АЭС. Россия, со своей стороны, готова оказать содействие в организации этого визита.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
6 августа, 21:37
ООН препятствует контролю МАГАТЭ над Запорожской АЭС, заявили в Минобороны
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская АЭСЗапорожская областьРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МАГАТЭСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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