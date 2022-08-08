https://ria.ru/20220808/ukraina-1808086710.html
США верят в дипломатическое разрешение конфликта на Украине, заявил Блинкен
США верят в дипломатическое разрешение конфликта на Украине, заявил Блинкен - РИА Новости, 08.08.2022
США верят в дипломатическое разрешение конфликта на Украине, заявил Блинкен
США верят в дипломатическое разрешение ситуации на Украине, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T16:01
2022-08-08T16:01
2022-08-08T16:01
специальная военная операция на украине
в мире
сша
энтони блинкен
украина
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. США верят в дипломатическое разрешение ситуации на Украине, заявил госсекретарь Энтони Блинкен."Мы надеемся увидеть, как и украинский президент, что это разрешится дипломатически через время. Но в то же время мы должны защищать установку о том, что украинский суверенитет и независимость важны для самих украинцев и всего мира", - сказал Блинкен на пресс-конференции в ЮАР.
https://ria.ru/20220804/ssha-1807095733.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, энтони блинкен, украина, ситуация в днр и лнр
США верят в дипломатическое разрешение конфликта на Украине, заявил Блинкен
Блинкен: США надеются увидеть дипломатическое разрешение конфликта на Украине