https://ria.ru/20220808/ukraina-1808086710.html

США верят в дипломатическое разрешение конфликта на Украине, заявил Блинкен

США верят в дипломатическое разрешение конфликта на Украине, заявил Блинкен - РИА Новости, 08.08.2022

США верят в дипломатическое разрешение конфликта на Украине, заявил Блинкен

США верят в дипломатическое разрешение ситуации на Украине, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T16:01

2022-08-08T16:01

2022-08-08T16:01

специальная военная операция на украине

в мире

сша

энтони блинкен

украина

ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. США верят в дипломатическое разрешение ситуации на Украине, заявил госсекретарь Энтони Блинкен."Мы надеемся увидеть, как и украинский президент, что это разрешится дипломатически через время. Но в то же время мы должны защищать установку о том, что украинский суверенитет и независимость важны для самих украинцев и всего мира", - сказал Блинкен на пресс-конференции в ЮАР.

https://ria.ru/20220804/ssha-1807095733.html

сша

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, энтони блинкен, украина, ситуация в днр и лнр