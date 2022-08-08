Рейтинг@Mail.ru
США верят в дипломатическое разрешение конфликта на Украине, заявил Блинкен - РИА Новости, 08.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220808/ukraina-1808086710.html
США верят в дипломатическое разрешение конфликта на Украине, заявил Блинкен
США верят в дипломатическое разрешение конфликта на Украине, заявил Блинкен - РИА Новости, 08.08.2022
США верят в дипломатическое разрешение конфликта на Украине, заявил Блинкен
США верят в дипломатическое разрешение ситуации на Украине, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T16:01
2022-08-08T16:01
специальная военная операция на украине
в мире
сша
энтони блинкен
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768933209_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_48a4f375e558a01e01ffe511cb48b7a0.jpg
ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. США верят в дипломатическое разрешение ситуации на Украине, заявил госсекретарь Энтони Блинкен."Мы надеемся увидеть, как и украинский президент, что это разрешится дипломатически через время. Но в то же время мы должны защищать установку о том, что украинский суверенитет и независимость важны для самих украинцев и всего мира", - сказал Блинкен на пресс-конференции в ЮАР.
https://ria.ru/20220804/ssha-1807095733.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768933209_211:0:2940:2047_1920x0_80_0_0_353eee4ede23e4f3ec81e91cbb43076d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, энтони блинкен, украина, ситуация в днр и лнр
16:01 08.08.2022
 
США верят в дипломатическое разрешение конфликта на Украине, заявил Блинкен

Блинкен: США надеются увидеть дипломатическое разрешение конфликта на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. США верят в дипломатическое разрешение ситуации на Украине, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
"Мы надеемся увидеть, как и украинский президент, что это разрешится дипломатически через время. Но в то же время мы должны защищать установку о том, что украинский суверенитет и независимость важны для самих украинцев и всего мира", - сказал Блинкен на пресс-конференции в ЮАР.
Военный смотрит на флаги США и Китая возле входа в Запретный город в Пекине - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
4 августа, 08:00
США консолидируют военный фронт против Китая. И России
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАЭнтони БлинкенУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала