https://ria.ru/20220808/ukraina-1808069095.html

Запорожские власти призвали ответить на атаку на АЭС ударами по Киеву

Запорожские власти призвали ответить на атаку на АЭС ударами по Киеву - РИА Новости, 08.08.2022

Запорожские власти призвали ответить на атаку на АЭС ударами по Киеву

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что считает целесообразным после атаки Украины на Запорожскую АЭС начинать наносить удары по... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T15:13

2022-08-08T15:13

2022-08-08T15:13

специальная военная операция на украине

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запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что считает целесообразным после атаки Украины на Запорожскую АЭС начинать наносить удары по центрам принятия решений в Киеве.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на воскресенье украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщили власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС."Я общаюсь с населением. Считаем, что необходимо наносить удары по центрам принятия решений… Жизнь Зеленского не дороже той девочки, которая сейчас лежит в больнице. Страна Украина превратилась в ИГИЛ* (террористическая группировка "Исламское государство"* запрещена в России - ред.), это уже не страна. Мир должен признать, что, обстреливая умышленно, системно, прицельно атомный реактор, провоцируется мировая катастрофа", - сказал Балицкий в эфире "Первого канала".Балицкий подчеркнул, что центры принятия решений находятся в Киеве. По его словам, атомная станция прикрывается российским ПВО."Люди в Запорожской области возмущены. Я выражаю их точку зрения. Люди требуют ответственности от той так называемой Украины, которая пока еще называется страной, и пускай европейцы, которые подкармливают их дронами, HIMARS и всякой остальной гадостью, которая летит к нам и на Донбасс, несут тоже ответственность", - добавил Балицкий.По данным Минобороны РФ, артиллерия Украины 7 августа снова обстреляла Запорожскую АЭС - повреждена высоковольтная линия, персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.* Запрещенная в России террористическая организация

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, запорожская область, запорожская аэс, евгений балицкий, ситуация в днр и лнр