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Запорожские власти призвали ответить на атаку на АЭС ударами по Киеву - РИА Новости, 08.08.2022
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https://ria.ru/20220808/ukraina-1808069095.html
Запорожские власти призвали ответить на атаку на АЭС ударами по Киеву
Запорожские власти призвали ответить на атаку на АЭС ударами по Киеву - РИА Новости, 08.08.2022
Запорожские власти призвали ответить на атаку на АЭС ударами по Киеву
Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что считает целесообразным после атаки Украины на Запорожскую АЭС начинать наносить удары по... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T15:13
2022-08-08T15:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
запорожская область
запорожская аэс
евгений балицкий
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что считает целесообразным после атаки Украины на Запорожскую АЭС начинать наносить удары по центрам принятия решений в Киеве.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на воскресенье украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщили власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС."Я общаюсь с населением. Считаем, что необходимо наносить удары по центрам принятия решений… Жизнь Зеленского не дороже той девочки, которая сейчас лежит в больнице. Страна Украина превратилась в ИГИЛ* (террористическая группировка "Исламское государство"* запрещена в России - ред.), это уже не страна. Мир должен признать, что, обстреливая умышленно, системно, прицельно атомный реактор, провоцируется мировая катастрофа", - сказал Балицкий в эфире "Первого канала".Балицкий подчеркнул, что центры принятия решений находятся в Киеве. По его словам, атомная станция прикрывается российским ПВО."Люди в Запорожской области возмущены. Я выражаю их точку зрения. Люди требуют ответственности от той так называемой Украины, которая пока еще называется страной, и пускай европейцы, которые подкармливают их дронами, HIMARS и всякой остальной гадостью, которая летит к нам и на Донбасс, несут тоже ответственность", - добавил Балицкий.По данным Минобороны РФ, артиллерия Украины 7 августа снова обстреляла Запорожскую АЭС - повреждена высоковольтная линия, персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20220808/aes-1808011557.html
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в мире, украина, запорожская область, запорожская аэс, евгений балицкий, ситуация в днр и лнр
15:13 08.08.2022
 
Запорожские власти призвали ответить на атаку на АЭС ударами по Киеву

Глава Запорожской ВГА Балицкий назвал целесообразными удары по Киеву после атаки на АЭС

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВС РФ на территории Запорожской АЭС
Военнослужащие ВС РФ на территории Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
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Военнослужащие ВС РФ на территории Запорожской АЭС. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что считает целесообразным после атаки Украины на Запорожскую АЭС начинать наносить удары по центрам принятия решений в Киеве.
Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на воскресенье украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщили власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС.
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
12:50Специальная военная операция на Украине
Власти Запорожской области назвали места, откуда Украина обстреливает АЭС
"Я общаюсь с населением. Считаем, что необходимо наносить удары по центрам принятия решений… Жизнь Зеленского не дороже той девочки, которая сейчас лежит в больнице. Страна Украина превратилась в ИГИЛ* (террористическая группировка "Исламское государство"* запрещена в России - ред.), это уже не страна. Мир должен признать, что, обстреливая умышленно, системно, прицельно атомный реактор, провоцируется мировая катастрофа", - сказал Балицкий в эфире "Первого канала".
Балицкий подчеркнул, что центры принятия решений находятся в Киеве. По его словам, атомная станция прикрывается российским ПВО.
"Люди в Запорожской области возмущены. Я выражаю их точку зрения. Люди требуют ответственности от той так называемой Украины, которая пока еще называется страной, и пускай европейцы, которые подкармливают их дронами, HIMARS и всякой остальной гадостью, которая летит к нам и на Донбасс, несут тоже ответственность", - добавил Балицкий.
По данным Минобороны РФ, артиллерия Украины 7 августа снова обстреляла Запорожскую АЭС - повреждена высоковольтная линия, персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
* Запрещенная в России террористическая организация
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
11:10Специальная военная операция на Украине
Два блока Запорожской АЭС работают не на полную мощность
 
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