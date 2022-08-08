https://ria.ru/20220808/ukraina-1808007119.html
В Кремле заявили, что делегация украинских переговорщиков "ушла с радаров"
В Кремле заявили, что делегация украинских переговорщиков "ушла с радаров" - РИА Новости, 08.08.2022
В Кремле заявили, что делегация украинских переговорщиков "ушла с радаров"
В Кремле ценят усилия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по организации переговорного процесса России и Украины, но делегация украинских переговорщиков... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T12:39
2022-08-08T12:39
2022-08-08T16:25
специальная военная операция на украине
политика
владимир путин
владимир зеленский
россия
турция
реджеп тайип эрдоган
дмитрий песков
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В Кремле ценят усилия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по организации переговорного процесса России и Украины, но делегация украинских переговорщиков "ушла с радаров", сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее президент Турции сообщал, что предложил президенту России Владимиру Путину организовать встречу с Владимиром Зеленским."Вы знаете, что президент Эрдоган неоднократно предлагал свои услуги и прикладывал усилия для того, чтобы инициировать мирный процесс. Мы знаем, что была достаточно велика его роль в организации весьма и весьма хороших условий для проведения нескольких раундов переговоров между российской и украинской делегациями. И президент также продолжает такую политическую волю изъявлять: прикладывать усилия для того, чтобы помочь такому процессу. Но вы знаете, что украинская делегация переговорщиков, что называется, "ушла с радаров". В этом плане сейчас никакого переговорного процесса нет", — сказал Песков, отвечая на вопрос, что ответил российский президент на предложение Эрдогана организовать встречу с Зеленским.Песков также добавил, что специальная военная операция продолжается до выполнения поставленных целей. "В настоящий момент нет ни переговоров, ни предпосылок к ним", — заявил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, владимир зеленский, россия, турция, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков
12:39 08.08.2022 (обновлено: 16:25 08.08.2022)
В Кремле заявили, что делегация украинских переговорщиков "ушла с радаров"
Пресс-секретарь Песков: делегация украинских переговорщиков "ушла с радаров"
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В Кремле ценят усилия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по организации переговорного процесса России и Украины, но делегация украинских переговорщиков "ушла с радаров", сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее президент Турции
сообщал, что предложил президенту России Владимиру Путину
организовать встречу с Владимиром Зеленским
.
"Вы знаете, что президент Эрдоган неоднократно предлагал свои услуги и прикладывал усилия для того, чтобы инициировать мирный процесс. Мы знаем, что была достаточно велика его роль в организации весьма и весьма хороших условий для проведения нескольких раундов переговоров между российской и украинской делегациями. И президент также продолжает такую политическую волю изъявлять: прикладывать усилия для того, чтобы помочь такому процессу. Но вы знаете, что украинская делегация переговорщиков, что называется, "ушла с радаров". В этом плане сейчас никакого переговорного процесса нет", — сказал Песков, отвечая на вопрос, что ответил российский президент на предложение Эрдогана организовать встречу с Зеленским.
Песков также добавил, что специальная военная операция продолжается до выполнения поставленных целей. "В настоящий момент нет ни переговоров, ни предпосылок к ним", — заявил он.