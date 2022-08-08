https://ria.ru/20220808/ukraina-1807984949.html

Зеленский рассмотрит петицию о полном запрете на въезд россиянам на Украину

Зеленский рассмотрит петицию о полном запрете на въезд россиянам на Украину - РИА Новости, 08.08.2022

Зеленский рассмотрит петицию о полном запрете на въезд россиянам на Украину

Петиция с призывом запретить россиянам въезд на Украину на 50 лет набрала необходимое для рассмотрения Владимиром Зеленским количество голосов. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T11:42

2022-08-08T11:42

2022-08-08T11:42

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806641947_0:0:2810:1581_1920x0_80_0_0_56453d23570681865a46eae73a7f02a8.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Петиция с призывом запретить россиянам въезд на Украину на 50 лет набрала необходимое для рассмотрения Владимиром Зеленским количество голосов.Петиция была зарегистрирована в мае. Она набрала более 25 тысяч голосов и теперь должна быть рассмотрена Зеленским.Украина с 1 июля ввела визовый режим с Россией. Граждане РФ могут оформить украинские визы в визовых центрах VFS Global в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре. Владимир Зеленский 24 февраля в свете спецоперации России на Украине сообщил, что Киев разорвал дипломатические отношения с РФ.

https://ria.ru/20220802/snos-1806552678.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр