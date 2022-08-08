Зеленский рассмотрит петицию о полном запрете на въезд россиянам на Украину
Зеленский рассмотрит петицию о полном запрете на въезд россиянам на Украину на 50 лет
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Петиция с призывом запретить россиянам въезд на Украину на 50 лет набрала необходимое для рассмотрения Владимиром Зеленским количество голосов.
"Ради безопасности каждого украинца сейчас и в будущем мы предлагаем полностью закрыть въезд в Украину всем россиянам на следующие 50 лет и не выдавать вид на жительство россиянам, кроме тех, кто воевал на стороне Украины в российско-украинской войне", - говорится в тексте петиции на сайте офиса Зеленского.
Петиция была зарегистрирована в мае. Она набрала более 25 тысяч голосов и теперь должна быть рассмотрена Зеленским.
Украина с 1 июля ввела визовый режим с Россией. Граждане РФ могут оформить украинские визы в визовых центрах VFS Global в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре. Владимир Зеленский 24 февраля в свете спецоперации России на Украине сообщил, что Киев разорвал дипломатические отношения с РФ.