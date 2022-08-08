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Зеленский рассмотрит петицию о полном запрете на въезд россиянам на Украину - РИА Новости, 08.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220808/ukraina-1807984949.html
Зеленский рассмотрит петицию о полном запрете на въезд россиянам на Украину
Зеленский рассмотрит петицию о полном запрете на въезд россиянам на Украину - РИА Новости, 08.08.2022
Зеленский рассмотрит петицию о полном запрете на въезд россиянам на Украину
Петиция с призывом запретить россиянам въезд на Украину на 50 лет набрала необходимое для рассмотрения Владимиром Зеленским количество голосов. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T11:42
2022-08-08T11:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Петиция с призывом запретить россиянам въезд на Украину на 50 лет набрала необходимое для рассмотрения Владимиром Зеленским количество голосов.Петиция была зарегистрирована в мае. Она набрала более 25 тысяч голосов и теперь должна быть рассмотрена Зеленским.Украина с 1 июля ввела визовый режим с Россией. Граждане РФ могут оформить украинские визы в визовых центрах VFS Global в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре. Владимир Зеленский 24 февраля в свете спецоперации России на Украине сообщил, что Киев разорвал дипломатические отношения с РФ.
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
11:42 08.08.2022
 
Зеленский рассмотрит петицию о полном запрете на въезд россиянам на Украину

Зеленский рассмотрит петицию о полном запрете на въезд россиянам на Украину на 50 лет

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Петиция с призывом запретить россиянам въезд на Украину на 50 лет набрала необходимое для рассмотрения Владимиром Зеленским количество голосов.
"Ради безопасности каждого украинца сейчас и в будущем мы предлагаем полностью закрыть въезд в Украину всем россиянам на следующие 50 лет и не выдавать вид на жительство россиянам, кроме тех, кто воевал на стороне Украины в российско-украинской войне", - говорится в тексте петиции на сайте офиса Зеленского.
Петиция была зарегистрирована в мае. Она набрала более 25 тысяч голосов и теперь должна быть рассмотрена Зеленским.
Украина с 1 июля ввела визовый режим с Россией. Граждане РФ могут оформить украинские визы в визовых центрах VFS Global в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре. Владимир Зеленский 24 февраля в свете спецоперации России на Украине сообщил, что Киев разорвал дипломатические отношения с РФ.
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