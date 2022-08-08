https://ria.ru/20220808/turtsiya-1807972755.html
"Мы с Россией". Турки разозлились на Запад
"Мы с Россией". Турки разозлились на Запад - РИА Новости, 08.08.2022
"Мы с Россией". Турки разозлились на Запад
Читатели турецкой газеты Haber7 раскритиковали санкционную политику Запада и поддержали стремление Турции и России к взаимовыгодному сотрудничеству. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T11:23
2022-08-08T11:23
2022-08-08T11:58
в мире
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
европа
турция
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Читатели турецкой газеты Haber7 раскритиковали санкционную политику Запада и поддержали стремление Турции и России к взаимовыгодному сотрудничеству.Поводом для обсуждения послужила статья Financial Times о том, что западные страны беспокоит укрепление сотрудничества Москвы и Анкары."Если Запад злится, значит, мы поступаем правильно", — заметил другой комментатор."Вы устраивали беспорядки в Ираке, Афганистане, Палестине. <…> Утоните в своем беспокойстве. Запад, теперь мы с Россией!" — добавил еще один читатель."Турция может получить пользу только от отношений с Россией. Мы не доверяем ЕС", — поделился мнением четвертый пользователь."Запад сделает все, чтобы не допустить сближения России, Китая, Ирана и Турции. Если они объединятся, то станут представлять большую опасность для гегемонии США и Европы. На самом деле Запад — главный враг для всего человечества", — заключили читатели.В конце прошлой недели Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Сочи. Они подтвердили приверженность укреплению двустороннего сотрудничества и среди прочего договорились, что поставки российского газа в Турцию частично будут оплачиваться в рублях.
https://radiosputnik.ria.ru/20220806/vengriya-1807703549.html
https://ria.ru/20220806/dollar-1807791839.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, европа, турция, россия, евросоюз, санкции в отношении россии
11:23 08.08.2022 (обновлено: 11:58 08.08.2022)
"Мы с Россией". Турки разозлились на Запад
Читатели Haber7 поддержали стремление Путина и Эрдогана укреплять сотрудничество