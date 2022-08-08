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"Мы с Россией". Турки разозлились на Запад - РИА Новости, 08.08.2022
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"Мы с Россией". Турки разозлились на Запад
"Мы с Россией". Турки разозлились на Запад - РИА Новости, 08.08.2022
"Мы с Россией". Турки разозлились на Запад
Читатели турецкой газеты Haber7 раскритиковали санкционную политику Запада и поддержали стремление Турции и России к взаимовыгодному сотрудничеству. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T11:23
2022-08-08T11:58
в мире
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
европа
турция
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Читатели турецкой газеты Haber7 раскритиковали санкционную политику Запада и поддержали стремление Турции и России к взаимовыгодному сотрудничеству.Поводом для обсуждения послужила статья Financial Times о том, что западные страны беспокоит укрепление сотрудничества Москвы и Анкары."Если Запад злится, значит, мы поступаем правильно", — заметил другой комментатор."Вы устраивали беспорядки в Ираке, Афганистане, Палестине. &lt;…&gt; Утоните в своем беспокойстве. Запад, теперь мы с Россией!" — добавил еще один читатель."Турция может получить пользу только от отношений с Россией. Мы не доверяем ЕС", — поделился мнением четвертый пользователь."Запад сделает все, чтобы не допустить сближения России, Китая, Ирана и Турции. Если они объединятся, то станут представлять большую опасность для гегемонии США и Европы. На самом деле Запад — главный враг для всего человечества", — заключили читатели.В конце прошлой недели Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Сочи. Они подтвердили приверженность укреплению двустороннего сотрудничества и среди прочего договорились, что поставки российского газа в Турцию частично будут оплачиваться в рублях.
https://radiosputnik.ria.ru/20220806/vengriya-1807703549.html
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в мире, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, европа, турция, россия, евросоюз, санкции в отношении россии
11:23 08.08.2022 (обновлено: 11:58 08.08.2022)
 
"Мы с Россией". Турки разозлились на Запад

Читатели Haber7 поддержали стремление Путина и Эрдогана укреплять сотрудничество

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Читатели турецкой газеты Haber7 раскритиковали санкционную политику Запада и поддержали стремление Турции и России к взаимовыгодному сотрудничеству.
Поводом для обсуждения послужила статья Financial Times о том, что западные страны беспокоит укрепление сотрудничества Москвы и Анкары.

"Углубление отношений Эрдогана и Путина вызывает разочарование и зависть Европы! Ее угрозы дешевыми санкциями уже смешат", — написал один из пользователей.

"Если Запад злится, значит, мы поступаем правильно", — заметил другой комментатор.
"Вы устраивали беспорядки в Ираке, Афганистане, Палестине. <…> Утоните в своем беспокойстве. Запад, теперь мы с Россией!" — добавил еще один читатель.
"Турция может получить пользу только от отношений с Россией. Мы не доверяем ЕС", — поделился мнением четвертый пользователь.
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"Запад сделает все, чтобы не допустить сближения России, Китая, Ирана и Турции. Если они объединятся, то станут представлять большую опасность для гегемонии США и Европы. На самом деле Запад — главный враг для всего человечества", — заключили читатели.
В конце прошлой недели Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Сочи. Они подтвердили приверженность укреплению двустороннего сотрудничества и среди прочего договорились, что поставки российского газа в Турцию частично будут оплачиваться в рублях.
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