https://ria.ru/20220808/turtsiya-1807972755.html

"Мы с Россией". Турки разозлились на Запад

"Мы с Россией". Турки разозлились на Запад - РИА Новости, 08.08.2022

"Мы с Россией". Турки разозлились на Запад

Читатели турецкой газеты Haber7 раскритиковали санкционную политику Запада и поддержали стремление Турции и России к взаимовыгодному сотрудничеству. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T11:23

2022-08-08T11:23

2022-08-08T11:58

в мире

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

европа

турция

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Читатели турецкой газеты Haber7 раскритиковали санкционную политику Запада и поддержали стремление Турции и России к взаимовыгодному сотрудничеству.Поводом для обсуждения послужила статья Financial Times о том, что западные страны беспокоит укрепление сотрудничества Москвы и Анкары."Если Запад злится, значит, мы поступаем правильно", — заметил другой комментатор."Вы устраивали беспорядки в Ираке, Афганистане, Палестине. <…> Утоните в своем беспокойстве. Запад, теперь мы с Россией!" — добавил еще один читатель."Турция может получить пользу только от отношений с Россией. Мы не доверяем ЕС", — поделился мнением четвертый пользователь."Запад сделает все, чтобы не допустить сближения России, Китая, Ирана и Турции. Если они объединятся, то станут представлять большую опасность для гегемонии США и Европы. На самом деле Запад — главный враг для всего человечества", — заключили читатели.В конце прошлой недели Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Сочи. Они подтвердили приверженность укреплению двустороннего сотрудничества и среди прочего договорились, что поставки российского газа в Турцию частично будут оплачиваться в рублях.

https://radiosputnik.ria.ru/20220806/vengriya-1807703549.html

https://ria.ru/20220806/dollar-1807791839.html

европа

турция

россия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, европа, турция, россия, евросоюз, санкции в отношении россии