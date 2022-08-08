https://ria.ru/20220808/tayvan-1808101786.html

Байден не ждет от Пекина радикальных шагов по Тайваню

Байден не ждет от Пекина радикальных шагов по Тайваню - РИА Новости, 08.08.2022

Байден не ждет от Пекина радикальных шагов по Тайваню

Президент США Джо Байден заявил, что действия Китая после визита на Тайвань спикера палаты представителей Нэнси Пелоси беспокоят, но радикальных действий от... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T16:41

2022-08-08T16:41

2022-08-08T16:54

в мире

китай

тайвань

сша

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визит пелоси на тайвань

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ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что действия Китая после визита на Тайвань спикера палаты представителей Нэнси Пелоси беспокоят, но радикальных действий от Пекина он не ждет."Я не думаю, что они сделают что-либо большее", - сказал Байден журналистам. Он отметил, что обеспокоен шагами Китая в ответ на визит Пелоси, но не встревожен ими. Байден не стал комментировать поездку, заявив, что решение о ней принимала сама Пелоси.Визит Пелоси стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. Китай уже заявил, что примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности. По словам постпреда КНР при ООН Чжан Цзюня, "Тайвань - неотъемлемая часть территории Китая", и вопрос территориальной целостности является "красной линией".Глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг ранее заявил РИА Новости, что визит Пелоси повлечет значительный ответ Пекина, а ответственность за ситуацию лежит на США. Китай сделает все возможное для воссоединения с Тайванем мирным путем, но не исключает военных мер, чтобы пресечь сепаратистские настроения, добавил он.

https://ria.ru/20220808/krizis-1807921355.html

https://ria.ru/20220724/kitay-1804539684.html

китай

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

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