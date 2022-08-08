Рейтинг@Mail.ru
Байден не ждет от Пекина радикальных шагов по Тайваню - РИА Новости, 08.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220808/tayvan-1808101786.html
Байден не ждет от Пекина радикальных шагов по Тайваню
Байден не ждет от Пекина радикальных шагов по Тайваню - РИА Новости, 08.08.2022
Байден не ждет от Пекина радикальных шагов по Тайваню
Президент США Джо Байден заявил, что действия Китая после визита на Тайвань спикера палаты представителей Нэнси Пелоси беспокоят, но радикальных действий от... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T16:41
2022-08-08T16:54
в мире
китай
тайвань
сша
джо байден
нэнси пелоси
визит пелоси на тайвань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807170931_528:617:3072:2048_1920x0_80_0_0_9ce150383656f1fc891f9c6835c8d25c.jpg
ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что действия Китая после визита на Тайвань спикера палаты представителей Нэнси Пелоси беспокоят, но радикальных действий от Пекина он не ждет."Я не думаю, что они сделают что-либо большее", - сказал Байден журналистам. Он отметил, что обеспокоен шагами Китая в ответ на визит Пелоси, но не встревожен ими. Байден не стал комментировать поездку, заявив, что решение о ней принимала сама Пелоси.Визит Пелоси стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. Китай уже заявил, что примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности. По словам постпреда КНР при ООН Чжан Цзюня, "Тайвань - неотъемлемая часть территории Китая", и вопрос территориальной целостности является "красной линией".Глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг ранее заявил РИА Новости, что визит Пелоси повлечет значительный ответ Пекина, а ответственность за ситуацию лежит на США. Китай сделает все возможное для воссоединения с Тайванем мирным путем, но не исключает военных мер, чтобы пресечь сепаратистские настроения, добавил он.
https://ria.ru/20220808/krizis-1807921355.html
https://ria.ru/20220724/kitay-1804539684.html
китай
тайвань
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807170931_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a86a4c842a1230c7dadfb71e93cfc93a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, тайвань, сша, джо байден, нэнси пелоси, визит пелоси на тайвань
16:41 08.08.2022 (обновлено: 16:54 08.08.2022)
 
Байден не ждет от Пекина радикальных шагов по Тайваню

Президент США Байден считает, что Пекин не совершит радикальных шагов по Тайваню

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что действия Китая после визита на Тайвань спикера палаты представителей Нэнси Пелоси беспокоят, но радикальных действий от Пекина он не ждет.
"Я не думаю, что они сделают что-либо большее", - сказал Байден журналистам. Он отметил, что обеспокоен шагами Китая в ответ на визит Пелоси, но не встревожен ими. Байден не стал комментировать поездку, заявив, что решение о ней принимала сама Пелоси.
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
05:38
США создают кризис, а потом обвиняют в нем других, заявило минобороны КНР
Визит Пелоси стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. Китай уже заявил, что примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности. По словам постпреда КНР при ООН Чжан Цзюня, "Тайвань - неотъемлемая часть территории Китая", и вопрос территориальной целостности является "красной линией".
Глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг ранее заявил РИА Новости, что визит Пелоси повлечет значительный ответ Пекина, а ответственность за ситуацию лежит на США. Китай сделает все возможное для воссоединения с Тайванем мирным путем, но не исключает военных мер, чтобы пресечь сепаратистские настроения, добавил он.
Генеральное консульство КНР в Хьюстоне - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
24 июля, 08:00
США хотят, но не могут перестать хамить Китаю
 
В миреКитайТайваньСШАДжо БайденНэнси ПелосиВизит Пелоси на Тайвань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала