16:41 08.08.2022 (обновлено: 16:54 08.08.2022)
Байден не ждет от Пекина радикальных шагов по Тайваню
Президент США Байден считает, что Пекин не совершит радикальных шагов по Тайваню
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что действия Китая после визита на Тайвань спикера палаты представителей Нэнси Пелоси беспокоят, но радикальных действий от Пекина он не ждет.
"Я не думаю, что они сделают что-либо большее", - сказал Байден журналистам. Он отметил, что обеспокоен шагами Китая в ответ на визит Пелоси, но не встревожен ими. Байден не стал комментировать поездку, заявив, что решение о ней принимала сама Пелоси.
Визит Пелоси стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. Китай уже заявил, что примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности. По словам постпреда КНР при ООН Чжан Цзюня, "Тайвань - неотъемлемая часть территории Китая", и вопрос территориальной целостности является "красной линией".
Глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг ранее заявил РИА Новости, что визит Пелоси повлечет значительный ответ Пекина, а ответственность за ситуацию лежит на США. Китай сделает все возможное для воссоединения с Тайванем мирным путем, но не исключает военных мер, чтобы пресечь сепаратистские настроения, добавил он.
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