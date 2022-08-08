https://ria.ru/20220808/tayvan-1808078608.html

Блинкен назвал поездку Пелоси на Тайвань мирной

Блинкен назвал поездку Пелоси на Тайвань мирной - РИА Новости, 08.08.2022

Блинкен назвал поездку Пелоси на Тайвань мирной

США не ищут конфликта ни с одной страной, реакция Китая на визит на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси не помогает, заявил госсекретарь... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T15:35

2022-08-08T15:35

2022-08-08T16:16

в мире

визит пелоси на тайвань

сша

тайвань

китай

энтони блинкен

нэнси пелоси

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ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. США не ищут конфликта ни с одной страной, реакция Китая на визит на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси не помогает, заявил госсекретарь Энтони Блинкен."Мы не ищем конфликта нигде", - заявил Блинкен на пресс-конференции в ЮАР. Он подчеркнул, что поездка Пелоси носила мирный характер. "Реакция Китая относительно Тайваня и предпринятые военные шаги якобы в ответ на мирный визит члена нашего конгресса не помогает", - сказал он.Действия Китая, отказавшегося от взаимодействия с США по вопросам изменения климата, очень разочаровывают, но это наказание не только для Вашингтона, а для всего мира, особенно для развивающихся стран, подчеркнул Блинкен.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. Китай уже заявил, что примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности. По словам постпреда КНР при ООН Чжан Цзюня, "Тайвань - неотъемлемая часть территории Китая", и вопрос территориальной целостности является "красной линией".

https://ria.ru/20220808/krizis-1807921355.html

сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, визит пелоси на тайвань, сша, тайвань, китай, энтони блинкен, нэнси пелоси