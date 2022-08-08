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Блинкен назвал поездку Пелоси на Тайвань мирной - РИА Новости, 08.08.2022
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Блинкен назвал поездку Пелоси на Тайвань мирной
Блинкен назвал поездку Пелоси на Тайвань мирной - РИА Новости, 08.08.2022
Блинкен назвал поездку Пелоси на Тайвань мирной
США не ищут конфликта ни с одной страной, реакция Китая на визит на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси не помогает, заявил госсекретарь... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T15:35
2022-08-08T16:16
в мире
визит пелоси на тайвань
сша
тайвань
китай
энтони блинкен
нэнси пелоси
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ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. США не ищут конфликта ни с одной страной, реакция Китая на визит на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси не помогает, заявил госсекретарь Энтони Блинкен."Мы не ищем конфликта нигде", - заявил Блинкен на пресс-конференции в ЮАР. Он подчеркнул, что поездка Пелоси носила мирный характер. "Реакция Китая относительно Тайваня и предпринятые военные шаги якобы в ответ на мирный визит члена нашего конгресса не помогает", - сказал он.Действия Китая, отказавшегося от взаимодействия с США по вопросам изменения климата, очень разочаровывают, но это наказание не только для Вашингтона, а для всего мира, особенно для развивающихся стран, подчеркнул Блинкен.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. Китай уже заявил, что примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности. По словам постпреда КНР при ООН Чжан Цзюня, "Тайвань - неотъемлемая часть территории Китая", и вопрос территориальной целостности является "красной линией".
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в мире, визит пелоси на тайвань, сша, тайвань, китай, энтони блинкен, нэнси пелоси
15:35 08.08.2022 (обновлено: 16:16 08.08.2022)
 
Блинкен назвал поездку Пелоси на Тайвань мирной

Блинкен: США не ищут конфликта нигде, поездка Пелоси на Тайвань носила мирный характер

© AP Photo / Chiang Ying-yingРекламный щит, приветствующий спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэе
Рекламный щит, приветствующий спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэе - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Рекламный щит, приветствующий спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. США не ищут конфликта ни с одной страной, реакция Китая на визит на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси не помогает, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
"Мы не ищем конфликта нигде", - заявил Блинкен на пресс-конференции в ЮАР. Он подчеркнул, что поездка Пелоси носила мирный характер. "Реакция Китая относительно Тайваня и предпринятые военные шаги якобы в ответ на мирный визит члена нашего конгресса не помогает", - сказал он.
Действия Китая, отказавшегося от взаимодействия с США по вопросам изменения климата, очень разочаровывают, но это наказание не только для Вашингтона, а для всего мира, особенно для развивающихся стран, подчеркнул Блинкен.
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. Китай уже заявил, что примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности. По словам постпреда КНР при ООН Чжан Цзюня, "Тайвань - неотъемлемая часть территории Китая", и вопрос территориальной целостности является "красной линией".
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В миреВизит Пелоси на ТайваньСШАТайваньКитайЭнтони БлинкенНэнси Пелоси
 
 
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