https://ria.ru/20220808/tayvan-1807975563.html

На Тайване предупредили об осложнении ситуации на рынке полупроводников

На Тайване предупредили об осложнении ситуации на рынке полупроводников - РИА Новости, 08.08.2022

На Тайване предупредили об осложнении ситуации на рынке полупроводников

Напряженность вокруг Тайваня может привести к дефициту полупроводников, заявил официальный представитель острова во Франции Франсуа Чин-Чун Ву в эфире... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T11:28

2022-08-08T11:28

2022-08-08T14:37

в мире

тайвань

китай

си цзиньпин

чжан цзюнь

нэнси пелоси

сша

конгресс сша

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ПАРИЖ, 8 авг — РИА Новости. Напряженность вокруг Тайваня может привести к дефициту полупроводников, заявил официальный представитель острова во Франции Франсуа Чин-Чун Ву в эфире телеканала BFM Business."Производственная цепочка полупроводников — сложный процесс; если какой-либо конфликт повлияет на производство хотя бы одного компонента этого технологически сложного продукта, вся система перестанет функционировать. Это станет большой проблемой для всего мирового рынка", — сказал Чин-Чун Ву.Он напомнил, что сегодня полупроводники установлены практически во всех устройствах ежедневного пользования. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси во время своего громкого визита на Тайвань на минувшей неделе встретилась с Марком Лью — главой крупнейшего мирового производителя проводниковых микросхем компании TSMC.По данным СМИ, Пелоси и Лью обсудили недавно принятый конгрессом США законопроект о мерах поддержки производителей полупроводников, который позволит выделить 52 миллиарда долларов на развитие их производства в США.В марте США предложили создать стратегический альянс Chip 4: союз четырех глобальных производителей чипов – США, Южной Кореи, Тайваня и Японии — для контроля над цепочками поставок микросхем.Китай считает Тайвань своей провинцией и выступает против любых контактов Тайбэя с действующими чиновниками из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Пелоси стала самым высокопоставленным американским госслужащим, посетившим остров за последние 25 лет.В ответ на эту поездку армия Китая начала масштабные военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня.Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, самой Пелоси и ее близких родственников, приостановил переговоры с Вашингтоном по вопросам изменения климата и сотрудничество в других областях, запретил экспорт природного песка и импорт с острова цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции. Как заявили в МИД КНР, все негативные последствия визита американской чиновницы еще впереди и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.

https://ria.ru/20220808/tayvan-1807947685.html

https://ria.ru/20220808/kitay-1807956160.html

https://ria.ru/20220807/litva-1807852075.html

тайвань

китай

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, тайвань, китай, си цзиньпин, чжан цзюнь, нэнси пелоси, сша, конгресс сша, оон