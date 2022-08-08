11:28 08.08.2022 (обновлено: 14:37 08.08.2022)
На Тайване предупредили об осложнении ситуации на рынке полупроводников
Представитель Тайваня предупредил об осложнении ситуации на рынке полупроводников
© AP Photo / Chiang Ying-yingПосетители на выставке Computex Taipei во Всемирном торговом центре в Тайбэе, Тайвань
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Посетители на выставке Computex Taipei во Всемирном торговом центре в Тайбэе, Тайвань. Архивное фото
ПАРИЖ, 8 авг — РИА Новости. Напряженность вокруг Тайваня может привести к дефициту полупроводников, заявил официальный представитель острова во Франции Франсуа Чин-Чун Ву в эфире телеканала BFM Business.
"Производственная цепочка полупроводников — сложный процесс; если какой-либо конфликт повлияет на производство хотя бы одного компонента этого технологически сложного продукта, вся система перестанет функционировать. Это станет большой проблемой для всего мирового рынка", — сказал Чин-Чун Ву.
Он напомнил, что сегодня полупроводники установлены практически во всех устройствах ежедневного пользования.
"В связи с тем, что их производство сконцентрировано на Тайване, любая турбулентность может повлиять на рынок их экспорта. И это также становится оружием в политической борьбе", — заключил Чин-Чун Ву.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси во время своего громкого визита на Тайвань на минувшей неделе встретилась с Марком Лью — главой крупнейшего мирового производителя проводниковых микросхем компании TSMC.
По данным СМИ, Пелоси и Лью обсудили недавно принятый конгрессом США законопроект о мерах поддержки производителей полупроводников, который позволит выделить 52 миллиарда долларов на развитие их производства в США.
В марте США предложили создать стратегический альянс Chip 4: союз четырех глобальных производителей чипов – США, Южной Кореи, Тайваня и Японии — для контроля над цепочками поставок микросхем.
Пелоси стала самым высокопоставленным американским госслужащим, посетившим остров за последние 25 лет.
В ответ на эту поездку армия Китая начала масштабные военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня.
Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, самой Пелоси и ее близких родственников, приостановил переговоры с Вашингтоном по вопросам изменения климата и сотрудничество в других областях, запретил экспорт природного песка и импорт с острова цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции. Как заявили в МИД КНР, все негативные последствия визита американской чиновницы еще впереди и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.