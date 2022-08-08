Рейтинг@Mail.ru
МИД России призвал США вернуть свое ядерное оружие из третьих стран - РИА Новости, 08.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220808/ssha-1808186674.html
МИД России призвал США вернуть свое ядерное оружие из третьих стран
МИД России призвал США вернуть свое ядерное оружие из третьих стран - РИА Новости, 08.08.2022
МИД России призвал США вернуть свое ядерное оружие из третьих стран
США должно вывезти ядерное оружие из третьих стран, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T22:58
2022-08-08T22:58
в мире
сша
великобритания
австралия
aukus
нато
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/07/1807896019_0:171:3071:1898_1920x0_80_0_0_0fc183ad8188a1bf51d43170c3e6300a.jpg
ООН, 8 авг - РИА Новости. США должно вывезти ядерное оружие из третьих стран, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.Он подчеркнул, что НАТО открыто объявляет себя ядерным альянсом, а ядерное оружие США находится на территории неядерных стран, которые отрабатывают его применение. Вишневецкий назвал это фактором, негативно влияющим на безопасность, увеличивающим риск ядерного конфликта и являющимся тормозом для разоружения.Он добавил, что партнерство США, Великобритании и Австралии AUKUS формирует предпосылки к началу нового витка гонки вооружений в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
https://ria.ru/20220805/oruzhie-1807665503.html
сша
великобритания
австралия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/07/1807896019_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_d17904de6f668c1cb5910ae1cf7d9c52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, великобритания, австралия, aukus, нато, оон
22:58 08.08.2022
 
МИД России призвал США вернуть свое ядерное оружие из третьих стран

Дипломат Вишневецкий: ядерное оружие США должно быть вывезено на национальную территорию

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 8 авг - РИА Новости. США должно вывезти ядерное оружие из третьих стран, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.
"Ядерное оружие США должно быть вывезено на национальную территорию", - заявил Вишневецкий на обзорной конференции по ДНЯО в ООН.
Он подчеркнул, что НАТО открыто объявляет себя ядерным альянсом, а ядерное оружие США находится на территории неядерных стран, которые отрабатывают его применение. Вишневецкий назвал это фактором, негативно влияющим на безопасность, увеличивающим риск ядерного конфликта и являющимся тормозом для разоружения.
Он добавил, что партнерство США, Великобритании и Австралии AUKUS формирует предпосылки к началу нового витка гонки вооружений в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 23:13
США применят ядерное оружие только в экстремальных ситуациях, заявил Госдеп
 
В миреСШАВеликобританияАвстралияAUKUSНАТОООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала