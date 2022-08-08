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МИД России призвал США вернуть свое ядерное оружие из третьих стран

МИД России призвал США вернуть свое ядерное оружие из третьих стран - РИА Новости, 08.08.2022

МИД России призвал США вернуть свое ядерное оружие из третьих стран

США должно вывезти ядерное оружие из третьих стран, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T22:58

2022-08-08T22:58

2022-08-08T22:58

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ООН, 8 авг - РИА Новости. США должно вывезти ядерное оружие из третьих стран, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.Он подчеркнул, что НАТО открыто объявляет себя ядерным альянсом, а ядерное оружие США находится на территории неядерных стран, которые отрабатывают его применение. Вишневецкий назвал это фактором, негативно влияющим на безопасность, увеличивающим риск ядерного конфликта и являющимся тормозом для разоружения.Он добавил, что партнерство США, Великобритании и Австралии AUKUS формирует предпосылки к началу нового витка гонки вооружений в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

https://ria.ru/20220805/oruzhie-1807665503.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сша, великобритания, австралия, aukus, нато, оон