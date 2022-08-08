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США не фиксируют перемен в радиационном фоне вокруг Запорожской АЭС - РИА Новости, 08.08.2022
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США не фиксируют перемен в радиационном фоне вокруг Запорожской АЭС
США не фиксируют перемен в радиационном фоне вокруг Запорожской АЭС - РИА Новости, 08.08.2022
США не фиксируют перемен в радиационном фоне вокруг Запорожской АЭС
США не видят перемен в радиационном фоне вокруг Запорожской АЭС, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T18:01
2022-08-08T18:01
в мире
рафаэль гросси
россия
сша
энергодар
запорожская аэс
магатэ
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ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. США не видят перемен в радиационном фоне вокруг Запорожской АЭС, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.Она подчеркнула, что США продолжают пристально следить за событиями вокруг ЗАЭС.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на воскресенье украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС.По данным Минобороны РФ, артиллерия Украины 7 августа снова обстреляла Запорожскую АЭС - повреждена высоковольтная линия, персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. В ведомстве также напомнили, что станция в настоящий момент управляется украинским оператором.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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в мире, рафаэль гросси, россия, сша, энергодар, запорожская аэс, магатэ
18:01 08.08.2022
 
США не фиксируют перемен в радиационном фоне вокруг Запорожской АЭС

Белый дом: США не фиксируют перемен в радиационном фоне вокруг Запорожской АЭС

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. США не видят перемен в радиационном фоне вокруг Запорожской АЭС, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Мы не видим признаков увеличения или ненормальных уровней радиации", - сказала Жан-Пьер журналистам.
Она подчеркнула, что США продолжают пристально следить за событиями вокруг ЗАЭС.
Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на воскресенье украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС.
По данным Минобороны РФ, артиллерия Украины 7 августа снова обстреляла Запорожскую АЭС - повреждена высоковольтная линия, персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. В ведомстве также напомнили, что станция в настоящий момент управляется украинским оператором.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
Вчера, 17:10Специальная военная операция на Украине
В МИД отметили готовность главы МАГАТЭ посетить Запорожскую АЭС
 
В миреРафаэль ГроссиРоссияСШАЭнергодарЗапорожская АЭСМАГАТЭ
 
 
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