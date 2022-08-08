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США не фиксируют перемен в радиационном фоне вокруг Запорожской АЭС

США не фиксируют перемен в радиационном фоне вокруг Запорожской АЭС - РИА Новости, 08.08.2022

США не фиксируют перемен в радиационном фоне вокруг Запорожской АЭС

США не видят перемен в радиационном фоне вокруг Запорожской АЭС, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T18:01

2022-08-08T18:01

2022-08-08T18:01

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ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. США не видят перемен в радиационном фоне вокруг Запорожской АЭС, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.Она подчеркнула, что США продолжают пристально следить за событиями вокруг ЗАЭС.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на воскресенье украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС.По данным Минобороны РФ, артиллерия Украины 7 августа снова обстреляла Запорожскую АЭС - повреждена высоковольтная линия, персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. В ведомстве также напомнили, что станция в настоящий момент управляется украинским оператором.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220808/magate-1808110446.html

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сша

энергодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, рафаэль гросси, россия, сша, энергодар, запорожская аэс, магатэ