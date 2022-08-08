https://ria.ru/20220808/siriya-1808063293.html
Эрдоган анонсировал скорое окончание очистки Сирии от террористов
Эрдоган анонсировал скорое окончание очистки Сирии от террористов - РИА Новости, 08.08.2022
Эрдоган анонсировал скорое окончание очистки Сирии от террористов
Турция в ближайшее время очистит в Сирии последние районы, где есть террористы, заявил президент страны Тайип Эрдоган. По его словам, "решение Турции установить РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T15:03
2022-08-08T15:03
2022-08-08T15:09
война в сирии
в мире
турция
сирия
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 8 авг – РИА Новости. Турция в ближайшее время очистит в Сирии последние районы, где есть террористы, заявил президент страны Тайип Эрдоган. По его словам, "решение Турции установить 30-километровую линию безопасности южной границы страны остается в силе"."Я надеюсь, что в ближайшее время мы объединим кольца этого пояса безопасности, очистив последние районы, где гнездятся террористы в Сирии", - сказал Эрдоган, выступая перед послами в Анкаре.Несколько дней назад в совместном заявлении лидеров стран Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по итогам переговоров в Сочи отмечалось, что Россия и Турция выступают за сохранение целостности Сирии и подтверждают решимость действовать сообща.
https://ria.ru/20220806/turtsiya-1807719631.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, сирия, реджеп тайип эрдоган
15:03 08.08.2022 (обновлено: 15:09 08.08.2022)
Эрдоган анонсировал скорое окончание очистки Сирии от террористов
Эрдоган заявил, что Турция в ближайшее время полностью очистит Сирию от террористов