https://ria.ru/20220808/siriya-1808063293.html

Эрдоган анонсировал скорое окончание очистки Сирии от террористов

Эрдоган анонсировал скорое окончание очистки Сирии от террористов - РИА Новости, 08.08.2022

Эрдоган анонсировал скорое окончание очистки Сирии от террористов

Турция в ближайшее время очистит в Сирии последние районы, где есть террористы, заявил президент страны Тайип Эрдоган. По его словам, "решение Турции установить РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T15:03

2022-08-08T15:03

2022-08-08T15:09

война в сирии

в мире

турция

сирия

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 8 авг – РИА Новости. Турция в ближайшее время очистит в Сирии последние районы, где есть террористы, заявил президент страны Тайип Эрдоган. По его словам, "решение Турции установить 30-километровую линию безопасности южной границы страны остается в силе"."Я надеюсь, что в ближайшее время мы объединим кольца этого пояса безопасности, очистив последние районы, где гнездятся террористы в Сирии", - сказал Эрдоган, выступая перед послами в Анкаре.Несколько дней назад в совместном заявлении лидеров стран Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по итогам переговоров в Сочи отмечалось, что Россия и Турция выступают за сохранение целостности Сирии и подтверждают решимость действовать сообща.

https://ria.ru/20220806/turtsiya-1807719631.html

турция

сирия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

в мире, турция, сирия, реджеп тайип эрдоган