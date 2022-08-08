https://ria.ru/20220808/shokolad-1808100168.html
Менеджер рассказал, как делают белгородский шоколад "Алешка"
Менеджер рассказал, как делают белгородский шоколад "Алешка" - РИА Новости, 08.08.2022
Менеджер рассказал, как делают белгородский шоколад "Алешка"
Шоколад "Алешка", подаренный президенту РФ Владимиру Путину белгородским губернатором, производят по спецзаказу и продают за 65 рублей, его можно найти и в... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T16:35
2022-08-08T16:35
2022-08-08T16:35
специальная военная операция на украине
общество
вячеслав гладков
белгородская область
губкин
владимир путин
старый оскол
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БЕЛГОРОД, 8 авг - РИА Новости. Шоколад "Алешка", подаренный президенту РФ Владимиру Путину белгородским губернатором, производят по спецзаказу и продают за 65 рублей, его можно найти и в рознице, рассказал РИА Новости менеджер кондитерской фабрики "Фотон" Виктор Спицын.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подарил Путину во время встречи шоколад "Алёшка" и рассказал историю мальчика, который выходит к дороге встречать российских солдат, участвующих в спецоперации на Украине."Мы делаем по спецзаказам, остатки пускаем на оптовую базу, и есть розничная сеть, с которой мы занимаемся согласно договорам продаж. Мы продаем 65 рублей штука, а сколько розничная наценка, не знаем" - рассказал собеседник агентства.Менеджер уточнил, что производство находится в городе Губкине, а оптовая база - в Старом Осколе. Желающие могут заказать нужное количество шоколадок, срок изготовления - 2 недели. Последняя партия была объемом 10 тысяч штук, заказала ее благотворительная организация. Шоколад "Алёшка" представлен только в одном виде – темный шоколад.На фабрике отметили, что в магазинах шоколад продается не очень хорошо, возможно, продажи увеличатся после подарка губернатора президенту.Мальчик Алеша из Белгородской области за несколько дней прославился на всю страну, когда стал выбегать и приветствовать российских военных. Отмечалось, что он хочет служить в танковых войсках и мечтает стать генералом. Родной поселок мальчика, Веселая Лопань, находится рядом с границей. На поддержку военнослужащих мальчика вдохновил разговор с родителями. Выполнению воинского приветствия Лешу научил дедушка, фронтовик и ветеран.
белгородская область
губкин
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Губернатор Белгородской области дарит Путину плитку шоколада "Алешка"
Губернатор Белгородской области дарит Путину плитку шоколада "Алешка"
2022-08-08T16:35
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PT0M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вячеслав гладков, белгородская область, губкин, владимир путин, старый оскол
Менеджер рассказал, как делают белгородский шоколад "Алешка"
Менеджер Спицын: шоколад "Алешка", подаренный Гладковым Путину, делают по спецзаказу
БЕЛГОРОД, 8 авг - РИА Новости. Шоколад "Алешка", подаренный президенту РФ Владимиру Путину белгородским губернатором, производят по спецзаказу и продают за 65 рублей, его можно найти и в рознице, рассказал РИА Новости менеджер кондитерской фабрики "Фотон" Виктор Спицын.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
подарил Путину во время встречи шоколад "Алёшка" и рассказал историю мальчика, который выходит к дороге встречать российских солдат, участвующих в спецоперации на Украине
.
"Мы делаем по спецзаказам, остатки пускаем на оптовую базу, и есть розничная сеть, с которой мы занимаемся согласно договорам продаж. Мы продаем 65 рублей штука, а сколько розничная наценка, не знаем" - рассказал собеседник агентства.
Менеджер уточнил, что производство находится в городе Губкине
, а оптовая база - в Старом Осколе
. Желающие могут заказать нужное количество шоколадок, срок изготовления - 2 недели. Последняя партия была объемом 10 тысяч штук, заказала ее благотворительная организация. Шоколад "Алёшка" представлен только в одном виде – темный шоколад.
На фабрике отметили, что в магазинах шоколад продается не очень хорошо, возможно, продажи увеличатся после подарка губернатора президенту.
Мальчик Алеша из Белгородской области за несколько дней прославился на всю страну, когда стал выбегать и приветствовать российских военных. Отмечалось, что он хочет служить в танковых войсках и мечтает стать генералом. Родной поселок мальчика, Веселая Лопань, находится рядом с границей. На поддержку военнослужащих мальчика вдохновил разговор с родителями. Выполнению воинского приветствия Лешу научил дедушка, фронтовик и ветеран.
"Хочу быть генералом": восьмилетний Алеша встречает российские войска
1 из 6
Алеша учится в первом классе сельской школы. С первых дней спецоперации в любую погоду он выходит на дорогу и по-военному приветствует проезжающие боевые машины.
2 из 6
Сначала Алеша выходил в военной каске, которая досталась ему от дедушки, а потом проезжающий мимо танкист подарил ему шлемофон.
3 из 6
"Попросил, чтобы танк остановился. Вышел из него военный и вручил мне шлемофон, мы сфоткались", — улыбается Алеша.
4 из 6
Теперь военные приезжают к мальчику с подарками и катают на боевой технике.
5 из 6
Алеша мечтает служить в танковых войсках, когда вырастет. "Я хочу быть генералом, но хочу на танках, хочу на БМП", — рассказал он.
6 из 6
Алеша признался, что ему совсем не страшно выбегать к проезжающим машинам. По словам мамы, мальчик всегда под присмотром.
1 из 6
Алеша учится в первом классе сельской школы. С первых дней спецоперации в любую погоду он выходит на дорогу и по-военному приветствует проезжающие боевые машины.
2 из 6
Сначала Алеша выходил в военной каске, которая досталась ему от дедушки, а потом проезжающий мимо танкист подарил ему шлемофон.
3 из 6
"Попросил, чтобы танк остановился. Вышел из него военный и вручил мне шлемофон, мы сфоткались", — улыбается Алеша.
4 из 6
Теперь военные приезжают к мальчику с подарками и катают на боевой технике.
5 из 6
Алеша мечтает служить в танковых войсках, когда вырастет. "Я хочу быть генералом, но хочу на танках, хочу на БМП", — рассказал он.
6 из 6
Алеша признался, что ему совсем не страшно выбегать к проезжающим машинам. По словам мамы, мальчик всегда под присмотром.