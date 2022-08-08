https://ria.ru/20220808/shokolad-1808100168.html

Менеджер рассказал, как делают белгородский шоколад "Алешка"

Менеджер рассказал, как делают белгородский шоколад "Алешка" - РИА Новости, 08.08.2022

Менеджер рассказал, как делают белгородский шоколад "Алешка"

Шоколад "Алешка", подаренный президенту РФ Владимиру Путину белгородским губернатором, производят по спецзаказу и продают за 65 рублей, его можно найти и в... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T16:35

2022-08-08T16:35

2022-08-08T16:35

специальная военная операция на украине

общество

вячеслав гладков

белгородская область

губкин

владимир путин

старый оскол

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/08/1808099559_0:117:1280:837_1920x0_80_0_0_b6af9ededca4b41ccb800a1aea7fdc35.jpg

БЕЛГОРОД, 8 авг - РИА Новости. Шоколад "Алешка", подаренный президенту РФ Владимиру Путину белгородским губернатором, производят по спецзаказу и продают за 65 рублей, его можно найти и в рознице, рассказал РИА Новости менеджер кондитерской фабрики "Фотон" Виктор Спицын.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подарил Путину во время встречи шоколад "Алёшка" и рассказал историю мальчика, который выходит к дороге встречать российских солдат, участвующих в спецоперации на Украине."Мы делаем по спецзаказам, остатки пускаем на оптовую базу, и есть розничная сеть, с которой мы занимаемся согласно договорам продаж. Мы продаем 65 рублей штука, а сколько розничная наценка, не знаем" - рассказал собеседник агентства.Менеджер уточнил, что производство находится в городе Губкине, а оптовая база - в Старом Осколе. Желающие могут заказать нужное количество шоколадок, срок изготовления - 2 недели. Последняя партия была объемом 10 тысяч штук, заказала ее благотворительная организация. Шоколад "Алёшка" представлен только в одном виде – темный шоколад.На фабрике отметили, что в магазинах шоколад продается не очень хорошо, возможно, продажи увеличатся после подарка губернатора президенту.Мальчик Алеша из Белгородской области за несколько дней прославился на всю страну, когда стал выбегать и приветствовать российских военных. Отмечалось, что он хочет служить в танковых войсках и мечтает стать генералом. Родной поселок мальчика, Веселая Лопань, находится рядом с границей. На поддержку военнослужащих мальчика вдохновил разговор с родителями. Выполнению воинского приветствия Лешу научил дедушка, фронтовик и ветеран.

белгородская область

губкин

старый оскол

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Губернатор Белгородской области дарит Путину плитку шоколада "Алешка" Губернатор Белгородской области дарит Путину плитку шоколада "Алешка" 2022-08-08T16:35 true PT0M50S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, вячеслав гладков, белгородская область, губкин, владимир путин, старый оскол