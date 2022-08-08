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Менеджер рассказал, как делают белгородский шоколад "Алешка" - РИА Новости, 08.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220808/shokolad-1808100168.html
Менеджер рассказал, как делают белгородский шоколад "Алешка"
Менеджер рассказал, как делают белгородский шоколад "Алешка" - РИА Новости, 08.08.2022
Менеджер рассказал, как делают белгородский шоколад "Алешка"
Шоколад "Алешка", подаренный президенту РФ Владимиру Путину белгородским губернатором, производят по спецзаказу и продают за 65 рублей, его можно найти и в... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T16:35
2022-08-08T16:35
специальная военная операция на украине
общество
вячеслав гладков
белгородская область
губкин
владимир путин
старый оскол
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БЕЛГОРОД, 8 авг - РИА Новости. Шоколад "Алешка", подаренный президенту РФ Владимиру Путину белгородским губернатором, производят по спецзаказу и продают за 65 рублей, его можно найти и в рознице, рассказал РИА Новости менеджер кондитерской фабрики "Фотон" Виктор Спицын.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подарил Путину во время встречи шоколад "Алёшка" и рассказал историю мальчика, который выходит к дороге встречать российских солдат, участвующих в спецоперации на Украине."Мы делаем по спецзаказам, остатки пускаем на оптовую базу, и есть розничная сеть, с которой мы занимаемся согласно договорам продаж. Мы продаем 65 рублей штука, а сколько розничная наценка, не знаем" - рассказал собеседник агентства.Менеджер уточнил, что производство находится в городе Губкине, а оптовая база - в Старом Осколе. Желающие могут заказать нужное количество шоколадок, срок изготовления - 2 недели. Последняя партия была объемом 10 тысяч штук, заказала ее благотворительная организация. Шоколад "Алёшка" представлен только в одном виде – темный шоколад.На фабрике отметили, что в магазинах шоколад продается не очень хорошо, возможно, продажи увеличатся после подарка губернатора президенту.Мальчик Алеша из Белгородской области за несколько дней прославился на всю страну, когда стал выбегать и приветствовать российских военных. Отмечалось, что он хочет служить в танковых войсках и мечтает стать генералом. Родной поселок мальчика, Веселая Лопань, находится рядом с границей. На поддержку военнослужащих мальчика вдохновил разговор с родителями. Выполнению воинского приветствия Лешу научил дедушка, фронтовик и ветеран.
белгородская область
губкин
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Губернатор Белгородской области дарит Путину плитку шоколада "Алешка"
Губернатор Белгородской области дарит Путину плитку шоколада "Алешка"
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общество, вячеслав гладков, белгородская область, губкин, владимир путин, старый оскол
16:35 08.08.2022
 
Менеджер рассказал, как делают белгородский шоколад "Алешка"

Менеджер Спицын: шоколад "Алешка", подаренный Гладковым Путину, делают по спецзаказу

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramШоколад "Алешка"
Шоколад Алешка - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Шоколад "Алешка". Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 8 авг - РИА Новости. Шоколад "Алешка", подаренный президенту РФ Владимиру Путину белгородским губернатором, производят по спецзаказу и продают за 65 рублей, его можно найти и в рознице, рассказал РИА Новости менеджер кондитерской фабрики "Фотон" Виктор Спицын.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подарил Путину во время встречи шоколад "Алёшка" и рассказал историю мальчика, который выходит к дороге встречать российских солдат, участвующих в спецоперации на Украине.
"Мы делаем по спецзаказам, остатки пускаем на оптовую базу, и есть розничная сеть, с которой мы занимаемся согласно договорам продаж. Мы продаем 65 рублей штука, а сколько розничная наценка, не знаем" - рассказал собеседник агентства.
Менеджер уточнил, что производство находится в городе Губкине, а оптовая база - в Старом Осколе. Желающие могут заказать нужное количество шоколадок, срок изготовления - 2 недели. Последняя партия была объемом 10 тысяч штук, заказала ее благотворительная организация. Шоколад "Алёшка" представлен только в одном виде – темный шоколад.
На фабрике отметили, что в магазинах шоколад продается не очень хорошо, возможно, продажи увеличатся после подарка губернатора президенту.
Мальчик Алеша из Белгородской области за несколько дней прославился на всю страну, когда стал выбегать и приветствовать российских военных. Отмечалось, что он хочет служить в танковых войсках и мечтает стать генералом. Родной поселок мальчика, Веселая Лопань, находится рядом с границей. На поддержку военнослужащих мальчика вдохновил разговор с родителями. Выполнению воинского приветствия Лешу научил дедушка, фронтовик и ветеран.
"Хочу быть генералом": восьмилетний Алеша встречает российские войска
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Алеша учится в первом классе сельской школы. С первых дней спецоперации в любую погоду он выходит на дорогу и по-военному приветствует проезжающие боевые машины.

Восьмилетний мальчик Алеша из села Веселая Лопань в Белгородской области
1 из 6

Алеша учится в первом классе сельской школы. С первых дней спецоперации в любую погоду он выходит на дорогу и по-военному приветствует проезжающие боевые машины.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Сначала Алеша выходил в военной каске, которая досталась ему от дедушки, а потом проезжающий мимо танкист подарил ему шлемофон.

Восьмилетний мальчик Алеша приветствует проезжающие мимо российские военные автомобили в селе Веселая Лопань в Белгородской области
2 из 6

Сначала Алеша выходил в военной каске, которая досталась ему от дедушки, а потом проезжающий мимо танкист подарил ему шлемофон.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Антон Лисковец / Перейти в фотобанк

"Попросил, чтобы танк остановился. Вышел из него военный и вручил мне шлемофон, мы сфоткались", — улыбается Алеша.

Восьмилетний мальчик Алеша общается с российским военнослужащим в селе Веселая Лопань в Белгородской области
3 из 6

"Попросил, чтобы танк остановился. Вышел из него военный и вручил мне шлемофон, мы сфоткались", — улыбается Алеша.

© РИА Новости / Антон Лисковец
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Теперь военные приезжают к мальчику с подарками и катают на боевой технике.

Восьмилетний мальчик Алеша приветствует проезжающие мимо российские военные автомобили в селе Веселая Лопань в Белгородской области
4 из 6

Теперь военные приезжают к мальчику с подарками и катают на боевой технике.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Алеша мечтает служить в танковых войсках, когда вырастет. "Я хочу быть генералом, но хочу на танках, хочу на БМП", — рассказал он.

Восьмилетний мальчик Алеша из села Веселая Лопань в Белгородской области
5 из 6

Алеша мечтает служить в танковых войсках, когда вырастет. "Я хочу быть генералом, но хочу на танках, хочу на БМП", — рассказал он.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Алеша признался, что ему совсем не страшно выбегать к проезжающим машинам. По словам мамы, мальчик всегда под присмотром.

Восьмилетний мальчик Алеша приветствует проезжающие мимо российские военные автомобили в селе Веселая Лопань в Белгородской области
6 из 6

Алеша признался, что ему совсем не страшно выбегать к проезжающим машинам. По словам мамы, мальчик всегда под присмотром.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
1 из 6

Алеша учится в первом классе сельской школы. С первых дней спецоперации в любую погоду он выходит на дорогу и по-военному приветствует проезжающие боевые машины.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
2 из 6

Сначала Алеша выходил в военной каске, которая досталась ему от дедушки, а потом проезжающий мимо танкист подарил ему шлемофон.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
3 из 6

"Попросил, чтобы танк остановился. Вышел из него военный и вручил мне шлемофон, мы сфоткались", — улыбается Алеша.

© РИА Новости / Антон Лисковец
Перейти в фотобанк
4 из 6

Теперь военные приезжают к мальчику с подарками и катают на боевой технике.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
5 из 6

Алеша мечтает служить в танковых войсках, когда вырастет. "Я хочу быть генералом, но хочу на танках, хочу на БМП", — рассказал он.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
6 из 6

Алеша признался, что ему совсем не страшно выбегать к проезжающим машинам. По словам мамы, мальчик всегда под присмотром.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоВячеслав ГладковБелгородская областьГубкинВладимир ПутинСтарый Оскол
 
 
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