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"Хочу быть генералом": восьмилетний Алеша встречает российские войска - РИА Новости, 16.05.2022
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"Хочу быть генералом": восьмилетний Алеша встречает российские войска
"Хочу быть генералом": восьмилетний Алеша встречает российские войска - РИА Новости, 16.05.2022
"Хочу быть генералом": восьмилетний Алеша встречает российские войска
Мальчик из белгородского села Веселая Лопань прославился на всю страну, приветствуя российских военных, которые едут на Украину. Будущий танкист — в фотоленте... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T11:59
2022-05-16T11:59
фото
белгородская область
армия
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Мальчик из белгородского села Веселая Лопань прославился на всю страну, приветствуя российских военных, которые едут на Украину. Будущий танкист — в фотоленте Ria.ru.
белгородская область
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фото, фото, белгородская область, армия
11:59 16.05.2022
 

"Хочу быть генералом": восьмилетний Алеша встречает российские войска

Читать ria.ru в
Мальчик из белгородского села Веселая Лопань прославился на всю страну, приветствуя российских военных, которые едут на Украину. Будущий танкист — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Алеша учится в первом классе сельской школы. С первых дней спецоперации в любую погоду он выходит на дорогу и по-военному приветствует проезжающие боевые машины.

Восьмилетний мальчик Алеша из села Веселая Лопань в Белгородской области
1 из 6

Алеша учится в первом классе сельской школы. С первых дней спецоперации в любую погоду он выходит на дорогу и по-военному приветствует проезжающие боевые машины.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Сначала Алеша выходил в военной каске, которая досталась ему от дедушки, а потом проезжающий мимо танкист подарил ему шлемофон.

Восьмилетний мальчик Алеша приветствует проезжающие мимо российские военные автомобили в селе Веселая Лопань в Белгородской области
2 из 6

Сначала Алеша выходил в военной каске, которая досталась ему от дедушки, а потом проезжающий мимо танкист подарил ему шлемофон.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Антон Лисковец / Перейти в фотобанк

"Попросил, чтобы танк остановился. Вышел из него военный и вручил мне шлемофон, мы сфоткались", — улыбается Алеша.

Восьмилетний мальчик Алеша общается с российским военнослужащим в селе Веселая Лопань в Белгородской области
3 из 6

"Попросил, чтобы танк остановился. Вышел из него военный и вручил мне шлемофон, мы сфоткались", — улыбается Алеша.

© РИА Новости / Антон Лисковец
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Теперь военные приезжают к мальчику с подарками и катают на боевой технике.

Восьмилетний мальчик Алеша приветствует проезжающие мимо российские военные автомобили в селе Веселая Лопань в Белгородской области
4 из 6

Теперь военные приезжают к мальчику с подарками и катают на боевой технике.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Алеша мечтает служить в танковых войсках, когда вырастет. "Я хочу быть генералом, но хочу на танках, хочу на БМП", — рассказал он.

Восьмилетний мальчик Алеша из села Веселая Лопань в Белгородской области
5 из 6

Алеша мечтает служить в танковых войсках, когда вырастет. "Я хочу быть генералом, но хочу на танках, хочу на БМП", — рассказал он.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Алеша признался, что ему совсем не страшно выбегать к проезжающим машинам. По словам мамы, мальчик всегда под присмотром.

Восьмилетний мальчик Алеша приветствует проезжающие мимо российские военные автомобили в селе Веселая Лопань в Белгородской области
6 из 6

Алеша признался, что ему совсем не страшно выбегать к проезжающим машинам. По словам мамы, мальчик всегда под присмотром.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
 
ФотоБелгородская областьАрмия
 
 
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