"Хочу быть генералом": восьмилетний Алеша встречает российские войска
Алеша учится в первом классе сельской школы. С первых дней спецоперации в любую погоду он выходит на дорогу и по-военному приветствует проезжающие боевые машины.
Алеша учится в первом классе сельской школы. С первых дней спецоперации в любую погоду он выходит на дорогу и по-военному приветствует проезжающие боевые машины.
Сначала Алеша выходил в военной каске, которая досталась ему от дедушки, а потом проезжающий мимо танкист подарил ему шлемофон.
Сначала Алеша выходил в военной каске, которая досталась ему от дедушки, а потом проезжающий мимо танкист подарил ему шлемофон.
"Попросил, чтобы танк остановился. Вышел из него военный и вручил мне шлемофон, мы сфоткались", — улыбается Алеша.
"Попросил, чтобы танк остановился. Вышел из него военный и вручил мне шлемофон, мы сфоткались", — улыбается Алеша.
Теперь военные приезжают к мальчику с подарками и катают на боевой технике.
Теперь военные приезжают к мальчику с подарками и катают на боевой технике.
Алеша мечтает служить в танковых войсках, когда вырастет. "Я хочу быть генералом, но хочу на танках, хочу на БМП", — рассказал он.
Алеша мечтает служить в танковых войсках, когда вырастет. "Я хочу быть генералом, но хочу на танках, хочу на БМП", — рассказал он.
Алеша признался, что ему совсем не страшно выбегать к проезжающим машинам. По словам мамы, мальчик всегда под присмотром.
Алеша признался, что ему совсем не страшно выбегать к проезжающим машинам. По словам мамы, мальчик всегда под присмотром.