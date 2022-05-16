https://ria.ru/20220516/alesha-1788750012.html

"Хочу быть генералом": восьмилетний Алеша встречает российские войска

"Хочу быть генералом": восьмилетний Алеша встречает российские войска - РИА Новости, 16.05.2022

"Хочу быть генералом": восьмилетний Алеша встречает российские войска

Мальчик из белгородского села Веселая Лопань прославился на всю страну, приветствуя российских военных, которые едут на Украину. Будущий танкист — в фотоленте... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T11:59

2022-05-16T11:59

2022-05-16T11:59

фото

белгородская область

армия

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Мальчик из белгородского села Веселая Лопань прославился на всю страну, приветствуя российских военных, которые едут на Украину. Будущий танкист — в фотоленте Ria.ru.

белгородская область

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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