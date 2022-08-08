https://ria.ru/20220808/scheta-1808147312.html

Путин разрешил компаниям открывать специальные рублевые счета типа "Д"

Путин разрешил компаниям открывать специальные рублевые счета типа "Д" - РИА Новости, 08.08.2022

Путин разрешил компаниям открывать специальные рублевые счета типа "Д"

Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий открывать специальные рублевые счета типа "Д" для исполнения компаниями обязательств по... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T19:02

2022-08-08T19:02

2022-08-08T21:45

россия

экономика

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий открывать специальные рублевые счета типа "Д" для исполнения компаниями обязательств по еврооблигациям, соответствующий документ размещен на официальном портале правовых актов."В целях исполнения обязательств перед владельцами иностранных облигаций, выпущенных иностранным организациями, и лицами, осуществляющими права по еврооблигациям, российское юридическое лицо, имеющее обязательства, связанные с еврооблигациями, вправе на основании разрешений, выдаваемых Центральным банком Российской Федерации либо правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, направить в российскую кредитную организацию заявление об открытии... счета типа "Д" или номинального счета типа "Д", - сказано в документе.Уточняется, что открытие счета допускается на имя одного или нескольких держателей евробондов нерезидентов или резидентов, права на бонды которых учитываются иностранным депозитарием. Счет ведется в рублях и может быть открыт без личного присутствия держателя бондов. Перевод денежных средств на такой счет держателям, заявившим о своем согласии принять исполнение по бондам с его применением, осуществляется российским должником в рублях по курсу ЦБ РФ на день перевода. Режим счета типа "Д" устанавливается решением совета директоров ЦБ РФ.Банк должен будет идентифицировать держателей бондов согласно требованиям закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, на основании имеющихся в его распоряжении и доступных в сложившихся обстоятельствах сведений об указанных лицах не позднее дня проведения первой операции по счету типа "Д".Списание средств с такого счета для зачисления на банковский счет держателя евробондов - нерезидента, конвертация зачисленных в рублях средств в иностранную валюту для их перевода будет осуществляться на основании заявления держателя и документов, позволяющих его идентифицировать. Основанием для таких операций будет уведомление российским должником кредитной организации, в которой открыт счет типа "Д", об обоснованности требований держателя и размера подлежащей выплате суммы. Аналогичная процедура распространяется на держателей-резидентов, права на евробонды которых учитываются иностранным депозитарием.Конвертация зачисленных на счет типа "Д" средств в рублях в иностранную валюту и их перевод на банковские счета держателей-нерезидентов, в том числе открытые в иностранной кредитной организации, не требуют получения специального разрешения, предусмотренного указом президента РФ от 1 марта 2022 года о дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ.Исполнение российским должником обязательств по евробондам перед держателями-резидентами, права на бонды которых учитываются иностранным депозитарием, и иностранными лицами, за исключением связанных с недружественными государствами, допускается путем зачисления средств в рублях на их банковские счета, открытие в российских банках, при условии получения им достаточной информации, подтверждающей наличие соответствующего обязательства и его размер, а также реквизитов банковского счета.Закон устанавливает, что держатель бондов - резидент, не получивший причитающихся ему выплат ввиду неисполнения иностранным депозитарием своих обязательств из-за недружественных действий иностранных государств и международных организаций, вправе уступить или передать принадлежащие ему права требования к иностранному депозитарию в пользу иностранной компании или физлица, являющихся его кредитором, в счет исполнения обязательств перед этим кредитором. При этом российский центральный депозитарий должен подтвердить наличие соответствующих требований и обязательств.

https://ria.ru/20220808/dollar-1808006086.html

https://ria.ru/20220808/komissiya-1808154126.html

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россия, экономика, центральный банк рф (цб рф)