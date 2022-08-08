https://ria.ru/20220808/priamure-1807987434.html
В Приамурье паром снесло с переправы из-за сильного течения
В Приамурье паром снесло с переправы из-за сильного течения - РИА Новости, 08.08.2022
В Приамурье паром снесло с переправы из-за сильного течения
Паром снесло на реке Селемджа в Амурской области из-за того, что сильным течением вырвало опору страховочного троса переправы, люди эвакуированы, сообщает... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T11:46
2022-08-08T11:46
2022-08-08T11:50
происшествия
селемджинский район
зейский район
амурская область
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ВЛАДИВОСТОК, 8 авг – РИА Новости. Паром снесло на реке Селемджа в Амурской области из-за того, что сильным течением вырвало опору страховочного троса переправы, люди эвакуированы, сообщает региональная прокуратура."Из-за сильного течения реки Селемджа сломало, а затем вырвало опору, удерживающую страховочный трос паромной переправы на одном из берегов реки. Из-за этого паром, перевозивший грузовой автомобиль, снесло вниз по течению, где он сел на мель. Люди с парома эвакуированы, пострадавших нет", - говорится в сообщении.Сейчас идут работы по восстановлению паромной переправы, их выполнение контролируется прокуратурой Селемджинского района.В Приамурье введен режим ЧС из-за масштабных затоплений. На утро понедельника автомобильное сообщение нарушено с 32 населенными пунктами в Магдагачинском, Зейском районах и в Тындинском округе. Полностью без транспортного сообщения находится девять населенных пунктов.
https://ria.ru/20220808/priamure-1807939845.html
селемджинский район
зейский район
амурская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, селемджинский район, зейский район, амурская область
11:46 08.08.2022 (обновлено: 11:50 08.08.2022)
В Приамурье паром снесло с переправы из-за сильного течения
Паром снесло с переправы на реке Селемджа в Приамурье из-за сильного течения