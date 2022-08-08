https://ria.ru/20220808/priamure-1807987434.html

В Приамурье паром снесло с переправы из-за сильного течения

В Приамурье паром снесло с переправы из-за сильного течения - РИА Новости, 08.08.2022

В Приамурье паром снесло с переправы из-за сильного течения

Паром снесло на реке Селемджа в Амурской области из-за того, что сильным течением вырвало опору страховочного троса переправы, люди эвакуированы, сообщает... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T11:46

2022-08-08T11:46

2022-08-08T11:50

происшествия

селемджинский район

зейский район

амурская область

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ВЛАДИВОСТОК, 8 авг – РИА Новости. Паром снесло на реке Селемджа в Амурской области из-за того, что сильным течением вырвало опору страховочного троса переправы, люди эвакуированы, сообщает региональная прокуратура."Из-за сильного течения реки Селемджа сломало, а затем вырвало опору, удерживающую страховочный трос паромной переправы на одном из берегов реки. Из-за этого паром, перевозивший грузовой автомобиль, снесло вниз по течению, где он сел на мель. Люди с парома эвакуированы, пострадавших нет", - говорится в сообщении.Сейчас идут работы по восстановлению паромной переправы, их выполнение контролируется прокуратурой Селемджинского района.В Приамурье введен режим ЧС из-за масштабных затоплений. На утро понедельника автомобильное сообщение нарушено с 32 населенными пунктами в Магдагачинском, Зейском районах и в Тындинском округе. Полностью без транспортного сообщения находится девять населенных пунктов.

https://ria.ru/20220808/priamure-1807939845.html

селемджинский район

зейский район

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, селемджинский район, зейский район, амурская область