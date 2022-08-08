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В Приамурье эвакуировали свыше 70 жителей из затопленного села
В Приамурье эвакуировали свыше 70 жителей из затопленного села - РИА Новости, 08.08.2022
В Приамурье эвакуировали свыше 70 жителей из затопленного села
Вертолет Ми-8 Амурской авиабазы эвакуировал свыше 70 человек из затопленного паводком села Ивановка в Приамурье, сообщает региональное правительство. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T09:26
2022-08-08T09:26
2022-08-08T09:26
происшествия
зейский район
зея (город)
амурская область
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ВЛАДИВОСТОК, 8 авг – РИА Новости. Вертолет Ми-8 Амурской авиабазы эвакуировал свыше 70 человек из затопленного паводком села Ивановка в Приамурье, сообщает региональное правительство."К эвакуации жителей из села Ивановка Зейского района подключился вертолет Ми-8 Амурской авиабазы. Уже перевезено более 70 человек. Также вертолет Ми-8 Амурской авиабазы работает в районе перемыва автомобильной дороги "Зея – Тыгда", - говорится в сообщении.В Магдагачи и Тыгде развернуты ПВР на 40 человек каждый. Люди, которые стоят на дороге "Зея-Тыгда", могут вернуться в ПВР, там организовано горячее питание. Машины можно оставить на бесплатной охраняемой стоянке. В ближайшие несколько дней людей вертолетом доставят в Зею. Свои машины местные жители смогут забрать после ремонта автомобильной дороги, который займет более недели, отмечают власти.В Приамурье введен режим ЧС из-за масштабных затоплений. На утро понедельника проезд был нарушен в 32 населенных пунктах в Магдагачинском, Зейском районах и в Тындинском округе. Полностью без транспортного сообщения находится девять населенных пунктов.
зейский район
зея (город)
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Последствия сильных ливней в Тындинском округе Приамурья
В Тынде и Тындинском округе Приамурья ввели режим ЧС из-за ливней. В городе смыло 2 моста, микрорайоны Таежный и Беленький отрезаны.
2022-08-08T09:26
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PT0M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, зейский район, зея (город), амурская область, видео
В Приамурье эвакуировали свыше 70 жителей из затопленного села
Вертолет Ми-8 эвакуировал более 70 жителей из затопленного села Ивановка в Приамурье