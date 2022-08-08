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В Приамурье эвакуировали свыше 70 жителей из затопленного села

В Приамурье эвакуировали свыше 70 жителей из затопленного села - РИА Новости, 08.08.2022

В Приамурье эвакуировали свыше 70 жителей из затопленного села

Вертолет Ми-8 Амурской авиабазы эвакуировал свыше 70 человек из затопленного паводком села Ивановка в Приамурье, сообщает региональное правительство. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T09:26

2022-08-08T09:26

2022-08-08T09:26

происшествия

зейский район

зея (город)

амурская область

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ВЛАДИВОСТОК, 8 авг – РИА Новости. Вертолет Ми-8 Амурской авиабазы эвакуировал свыше 70 человек из затопленного паводком села Ивановка в Приамурье, сообщает региональное правительство."К эвакуации жителей из села Ивановка Зейского района подключился вертолет Ми-8 Амурской авиабазы. Уже перевезено более 70 человек. Также вертолет Ми-8 Амурской авиабазы работает в районе перемыва автомобильной дороги "Зея – Тыгда", - говорится в сообщении.В Магдагачи и Тыгде развернуты ПВР на 40 человек каждый. Люди, которые стоят на дороге "Зея-Тыгда", могут вернуться в ПВР, там организовано горячее питание. Машины можно оставить на бесплатной охраняемой стоянке. В ближайшие несколько дней людей вертолетом доставят в Зею. Свои машины местные жители смогут забрать после ремонта автомобильной дороги, который займет более недели, отмечают власти.В Приамурье введен режим ЧС из-за масштабных затоплений. На утро понедельника проезд был нарушен в 32 населенных пунктах в Магдагачинском, Зейском районах и в Тындинском округе. Полностью без транспортного сообщения находится девять населенных пунктов.

зейский район

зея (город)

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия сильных ливней в Тындинском округе Приамурья В Тынде и Тындинском округе Приамурья ввели режим ЧС из-за ливней. В городе смыло 2 моста, микрорайоны Таежный и Беленький отрезаны. 2022-08-08T09:26 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, зейский район, зея (город), амурская область, видео