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В Приамурье из-за подтоплений ввели режим ЧС - РИА Новости, 08.08.2022
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В Приамурье из-за подтоплений ввели режим ЧС
В Приамурье из-за подтоплений ввели режим ЧС - РИА Новости, 08.08.2022
В Приамурье из-за подтоплений ввели режим ЧС
В Приамурье, где из-за ливней затопило несколько районов, ввели региональный режим чрезвычайной ситуации, сообщается в Telegram-канале областного правительства. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T08:04
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происшествия
амурская область
тында
зейский район
магдагачинский район
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ВЛАДИВОСТОК, 8 авг — РИА Новости. В Приамурье, где из-за ливней затопило несколько районов, ввели региональный режим чрезвычайной ситуации, сообщается в Telegram-канале областного правительства."Сложная гидрологическая обстановка сложилась в результате прохождения циклонов, сопровождавшихся шквалистым ветром и выпадением обильных осадков", — говорится в публикации.Резкий подъем воды и подтопление домов наблюдаются в городе Тында, Сковородинском и Зейском районах, Тындинском округе. По информации приамурского главка МЧС, 32 поселка остались без транспортного сообщения. С подтопленных территорий эвакуировали 158 человек, из них 49 детей.В минувшие выходные режим ЧС ввели в Тынде, Тындинском округе, Сковородинском, Зейском и Магдагачинском районах. Самая сложная обстановка сохраняется в селе Ивановка Зейского района — там уровень воды в реке Правый Уркан превысил отметку опасного гидрологического явления, подтоплены 77 домов и 130 приусадебных участков. Для жителей Ивановки организовали лодочную переправу, в соседнем селе Овсянка развернули пункт временного размещения для эвакуированных. В Зейском и Магдагачинском районах для доставки продуктов и перевозки населения работает плавательный транспортер.
амурская область
тында
зейский район
магдагачинский район
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353
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Последствия сильных ливней в Тындинском округе Приамурья
В Тынде и Тындинском округе Приамурья ввели режим ЧС из-за ливней. В городе смыло 2 моста, микрорайоны Таежный и Беленький отрезаны.
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происшествия, амурская область, тында, зейский район, магдагачинский район, видео
В Приамурье из-за подтоплений ввели режим ЧС
ВЛАДИВОСТОК, 8 авг — РИА Новости. В Приамурье, где из-за ливней затопило несколько районов, ввели региональный режим чрезвычайной ситуации, сообщается в Telegram-канале областного правительства.
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08:04 08.08.2022 (обновлено: 09:21 08.08.2022)
 
В Приамурье из-за подтоплений ввели режим ЧС

Региональный режим ЧС ввели в Амурской области

© Фото : официальный Telegram-канал прокуратуры Амурской областиПоследствия паводка в селе Ивановка Зейского района Амурской области
Последствия паводка в селе Ивановка Зейского района Амурской области - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© Фото : официальный Telegram-канал прокуратуры Амурской области
Последствия паводка в селе Ивановка Зейского района Амурской области
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ВЛАДИВОСТОК, 8 авг — РИА Новости. В Приамурье, где из-за ливней затопило несколько районов, ввели региональный режим чрезвычайной ситуации, сообщается в Telegram-канале областного правительства.
"Сложная гидрологическая обстановка сложилась в результате прохождения циклонов, сопровождавшихся шквалистым ветром и выпадением обильных осадков", — говорится в публикации.
Резкий подъем воды и подтопление домов наблюдаются в городе Тында, Сковородинском и Зейском районах, Тындинском округе. По информации приамурского главка МЧС, 32 поселка остались без транспортного сообщения. С подтопленных территорий эвакуировали 158 человек, из них 49 детей.
В минувшие выходные режим ЧС ввели в Тынде, Тындинском округе, Сковородинском, Зейском и Магдагачинском районах. Самая сложная обстановка сохраняется в селе Ивановка Зейского района — там уровень воды в реке Правый Уркан превысил отметку опасного гидрологического явления, подтоплены 77 домов и 130 приусадебных участков.
Для жителей Ивановки организовали лодочную переправу, в соседнем селе Овсянка развернули пункт временного размещения для эвакуированных. В Зейском и Магдагачинском районах для доставки продуктов и перевозки населения работает плавательный транспортер.
 
ПроисшествияАмурская областьТындаЗейский районМагдагачинский район
 
 
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