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В Приамурье из-за подтоплений ввели режим ЧС

В Приамурье из-за подтоплений ввели режим ЧС - РИА Новости, 08.08.2022

В Приамурье из-за подтоплений ввели режим ЧС

В Приамурье, где из-за ливней затопило несколько районов, ввели региональный режим чрезвычайной ситуации, сообщается в Telegram-канале областного правительства. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T08:04

2022-08-08T08:04

2022-08-08T09:21

происшествия

амурская область

тында

зейский район

магдагачинский район

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ВЛАДИВОСТОК, 8 авг — РИА Новости. В Приамурье, где из-за ливней затопило несколько районов, ввели региональный режим чрезвычайной ситуации, сообщается в Telegram-канале областного правительства."Сложная гидрологическая обстановка сложилась в результате прохождения циклонов, сопровождавшихся шквалистым ветром и выпадением обильных осадков", — говорится в публикации.Резкий подъем воды и подтопление домов наблюдаются в городе Тында, Сковородинском и Зейском районах, Тындинском округе. По информации приамурского главка МЧС, 32 поселка остались без транспортного сообщения. С подтопленных территорий эвакуировали 158 человек, из них 49 детей.В минувшие выходные режим ЧС ввели в Тынде, Тындинском округе, Сковородинском, Зейском и Магдагачинском районах. Самая сложная обстановка сохраняется в селе Ивановка Зейского района — там уровень воды в реке Правый Уркан превысил отметку опасного гидрологического явления, подтоплены 77 домов и 130 приусадебных участков. Для жителей Ивановки организовали лодочную переправу, в соседнем селе Овсянка развернули пункт временного размещения для эвакуированных. В Зейском и Магдагачинском районах для доставки продуктов и перевозки населения работает плавательный транспортер.

амурская область

тында

зейский район

магдагачинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия сильных ливней в Тындинском округе Приамурья В Тынде и Тындинском округе Приамурья ввели режим ЧС из-за ливней. В городе смыло 2 моста, микрорайоны Таежный и Беленький отрезаны. 2022-08-08T08:04 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, амурская область, тында, зейский район, магдагачинский район, видео