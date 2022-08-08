08:04 08.08.2022 (обновлено: 09:21 08.08.2022)
В Приамурье из-за подтоплений ввели режим ЧС
Региональный режим ЧС ввели в Амурской области
© Фото : официальный Telegram-канал прокуратуры Амурской областиПоследствия паводка в селе Ивановка Зейского района Амурской области
Последствия паводка в селе Ивановка Зейского района Амурской области
ВЛАДИВОСТОК, 8 авг — РИА Новости. В Приамурье, где из-за ливней затопило несколько районов, ввели региональный режим чрезвычайной ситуации, сообщается в Telegram-канале областного правительства.
"Сложная гидрологическая обстановка сложилась в результате прохождения циклонов, сопровождавшихся шквалистым ветром и выпадением обильных осадков", — говорится в публикации.
Резкий подъем воды и подтопление домов наблюдаются в городе Тында, Сковородинском и Зейском районах, Тындинском округе. По информации приамурского главка МЧС, 32 поселка остались без транспортного сообщения. С подтопленных территорий эвакуировали 158 человек, из них 49 детей.
В минувшие выходные режим ЧС ввели в Тынде, Тындинском округе, Сковородинском, Зейском и Магдагачинском районах. Самая сложная обстановка сохраняется в селе Ивановка Зейского района — там уровень воды в реке Правый Уркан превысил отметку опасного гидрологического явления, подтоплены 77 домов и 130 приусадебных участков.
Для жителей Ивановки организовали лодочную переправу, в соседнем селе Овсянка развернули пункт временного размещения для эвакуированных. В Зейском и Магдагачинском районах для доставки продуктов и перевозки населения работает плавательный транспортер.