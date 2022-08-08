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Предпосылок для встречи Путина и Зеленского нет, заявили в Кремле
Предпосылок для встречи Путина и Зеленского нет, заявили в Кремле - РИА Новости, 08.08.2022
Предпосылок для встречи Путина и Зеленского нет, заявили в Кремле
Встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна только после выполнения переговорщиками "домашней работы", так что пока предпосылок... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T12:34
2022-08-08T12:34
2022-08-08T13:06
специальная военная операция на украине
владимир путин
владимир зеленский
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украина
ситуация в днр и лнр
дмитрий песков
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна только после выполнения переговорщиками "домашней работы", так что пока предпосылок для этой встречи нет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что предложил Путину организовать встречу с Зеленским."Что касается встречи на высшем уровне между президентами Путиным и Зеленским, то она возможна только после того, как всю домашнюю работу проделает делегация переговорщиков. Этот элемент тоже отсутствует. Поэтому необходимых предпосылок для упомянутой господином Эрдоганом встречи пока в настоящий момент нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, что ответил президент РФ на предложение Эрдогана организовать встречу с Зеленским.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, владимир зеленский, политика, россия, украина, ситуация в днр и лнр, дмитрий песков
12:34 08.08.2022 (обновлено: 13:06 08.08.2022)
Предпосылок для встречи Путина и Зеленского нет, заявили в Кремле
Пресс-секретарь Песков заявил об отсутствии предпосылок для встречи Путина и Зеленского