https://ria.ru/20220808/peregovory-1808005601.html

Предпосылок для встречи Путина и Зеленского нет, заявили в Кремле

Предпосылок для встречи Путина и Зеленского нет, заявили в Кремле - РИА Новости, 08.08.2022

Предпосылок для встречи Путина и Зеленского нет, заявили в Кремле

Встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна только после выполнения переговорщиками "домашней работы", так что пока предпосылок... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T12:34

2022-08-08T12:34

2022-08-08T13:06

специальная военная операция на украине

владимир путин

владимир зеленский

политика

россия

украина

ситуация в днр и лнр

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156218/55/1562185543_0:43:2485:1441_1920x0_80_0_0_fd6fa883194ef3e454780702d0a2dea1.jpg

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна только после выполнения переговорщиками "домашней работы", так что пока предпосылок для этой встречи нет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что предложил Путину организовать встречу с Зеленским."Что касается встречи на высшем уровне между президентами Путиным и Зеленским, то она возможна только после того, как всю домашнюю работу проделает делегация переговорщиков. Этот элемент тоже отсутствует. Поэтому необходимых предпосылок для упомянутой господином Эрдоганом встречи пока в настоящий момент нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, что ответил президент РФ на предложение Эрдогана организовать встречу с Зеленским.

https://ria.ru/20220608/zayavleniya-1793892171.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, владимир зеленский, политика, россия, украина, ситуация в днр и лнр, дмитрий песков