https://ria.ru/20220808/pavodok-1807919181.html

В Приамурье более 30 населенных пунктов отрезало паводком

В Приамурье более 30 населенных пунктов отрезало паводком - РИА Новости, 08.08.2022

В Приамурье более 30 населенных пунктов отрезало паводком

Свыше 30 населенных пунктов в трех районах Амурской области остались без транспортного сообщения из-за дождевого паводка, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T03:13

2022-08-08T03:13

2022-08-08T03:13

происшествия

амурская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

зейский район

тында

паводки в россии

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ВЛАДИВОСТОК, 8 авг — РИА Новости. Свыше 30 населенных пунктов в трех районах Амурской области остались без транспортного сообщения из-за дождевого паводка, сообщает региональный главк МЧС.В минувшие выходные из-за ливней и затоплений режим ЧС был введен в Сковородинском, Зейском и Магдагачинском районах, Тындинском округе и городе Тында. На середину дня 7 августа отрезанными были два поселка.По данным МЧС, самая сложная обстановка сохраняется в селе Ивановка Зейского района. Уровень в реке Правый Уркан превысил отметку опасного гидрологического явления. В селе подтоплено 77 домов, 130 приусадебных участков. Подъем уровня воды в реке продолжается. В Зейском районе работает оперативная группа спасателей, они помогают в эвакуации населения и животных, доставке воды и продуктов.Для жителей Ивановки организована лодочная переправа. В соседнем селе Овсянка развернут пункт временного размещения, куда эвакуируют жителей Ивановки. В Зейском и Магдагачинском районах для доставки продуктов и перевозки населения работает плавательный транспортер.При этом на реке Тында сохраняется устойчивый спад воды. Сейчас в Тынде подтопленных жилых домов и приусадебных участков нет. В Тындинском муниципальном округе остаются подтопленными 24 придворовые территории.

https://ria.ru/20220730/chita-1806020265.html

амурская область

зейский район

тында

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происшествия, амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), зейский район, тында, паводки в россии