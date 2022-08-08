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В Приамурье более 30 населенных пунктов отрезало паводком - РИА Новости, 08.08.2022
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В Приамурье более 30 населенных пунктов отрезало паводком
В Приамурье более 30 населенных пунктов отрезало паводком - РИА Новости, 08.08.2022
В Приамурье более 30 населенных пунктов отрезало паводком
Свыше 30 населенных пунктов в трех районах Амурской области остались без транспортного сообщения из-за дождевого паводка, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T03:13
2022-08-08T03:13
происшествия
амурская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
зейский район
тында
паводки в россии
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ВЛАДИВОСТОК, 8 авг — РИА Новости. Свыше 30 населенных пунктов в трех районах Амурской области остались без транспортного сообщения из-за дождевого паводка, сообщает региональный главк МЧС.В минувшие выходные из-за ливней и затоплений режим ЧС был введен в Сковородинском, Зейском и Магдагачинском районах, Тындинском округе и городе Тында. На середину дня 7 августа отрезанными были два поселка.По данным МЧС, самая сложная обстановка сохраняется в селе Ивановка Зейского района. Уровень в реке Правый Уркан превысил отметку опасного гидрологического явления. В селе подтоплено 77 домов, 130 приусадебных участков. Подъем уровня воды в реке продолжается. В Зейском районе работает оперативная группа спасателей, они помогают в эвакуации населения и животных, доставке воды и продуктов.Для жителей Ивановки организована лодочная переправа. В соседнем селе Овсянка развернут пункт временного размещения, куда эвакуируют жителей Ивановки. В Зейском и Магдагачинском районах для доставки продуктов и перевозки населения работает плавательный транспортер.При этом на реке Тында сохраняется устойчивый спад воды. Сейчас в Тынде подтопленных жилых домов и приусадебных участков нет. В Тындинском муниципальном округе остаются подтопленными 24 придворовые территории.
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происшествия, амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), зейский район, тында, паводки в россии
03:13 08.08.2022
 
В Приамурье более 30 населенных пунктов отрезало паводком

Более 30 населенных пунктов Приамурья остались без транспортного сообщения из-за паводка

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ эвакуируют людей из подтопленной в результате паводка территории села Томтор в Якутии
Сотрудники МЧС РФ эвакуируют людей из подтопленной в результате паводка территории села Томтор в Якутии - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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ВЛАДИВОСТОК, 8 авг — РИА Новости. Свыше 30 населенных пунктов в трех районах Амурской области остались без транспортного сообщения из-за дождевого паводка, сообщает региональный главк МЧС.
В минувшие выходные из-за ливней и затоплений режим ЧС был введен в Сковородинском, Зейском и Магдагачинском районах, Тындинском округе и городе Тында. На середину дня 7 августа отрезанными были два поселка.
"Из-за выпавших осадков, приведших к образованию дождевого паводка, в четырех муниципальных образованиях подтоплены жилые дома и приусадебные участки. Без транспортного сообщения остаются 32 населенных пункта в трех муниципальных образованиях: Магдагачинском и Зейском районах и в Тындинском округе. По информации министерства транспорта и строительства Амурской области, движение по автодороге Зея — Тыгда закрыто из-за подмыва подъездов к мосту на 40 километре трассы", — говорится в сообщении.
По данным МЧС, самая сложная обстановка сохраняется в селе Ивановка Зейского района. Уровень в реке Правый Уркан превысил отметку опасного гидрологического явления. В селе подтоплено 77 домов, 130 приусадебных участков. Подъем уровня воды в реке продолжается. В Зейском районе работает оперативная группа спасателей, они помогают в эвакуации населения и животных, доставке воды и продуктов.
Для жителей Ивановки организована лодочная переправа. В соседнем селе Овсянка развернут пункт временного размещения, куда эвакуируют жителей Ивановки. В Зейском и Магдагачинском районах для доставки продуктов и перевозки населения работает плавательный транспортер.
При этом на реке Тында сохраняется устойчивый спад воды. Сейчас в Тынде подтопленных жилых домов и приусадебных участков нет. В Тындинском муниципальном округе остаются подтопленными 24 придворовые территории.
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ПроисшествияАмурская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Зейский районТындаПаводки в России
 
 
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