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Южная Европа тайно закупает нефть из России, сообщает Bloomberg - РИА Новости, 08.08.2022
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Южная Европа тайно закупает нефть из России, сообщает Bloomberg
Южная Европа тайно закупает нефть из России, сообщает Bloomberg - РИА Новости, 08.08.2022
Южная Европа тайно закупает нефть из России, сообщает Bloomberg
Европейские государства на юге региона и в Средиземноморье проводят скрытые закупки российской нефти, укрепляя спрос на углеводороды из России при одновременном РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T21:26
2022-08-08T22:05
экономика
цены на нефть
владимир путин
россия
черное море
италия
g7
urals
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ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Европейские государства на юге региона и в Средиземноморье проводят скрытые закупки российской нефти, укрепляя спрос на углеводороды из России при одновременном падении закупок в государствах Северной Европы, сообщает в понедельник Блумберг со ссылкой на данные о движении танкеров.По данным агентства, за неделю, завершившуюся 5 августа, объем поставок сырой нефти из российских экспортных терминалов в Балтийском и Черном морях в порты Италии достиг максимального уровня за семь недель.Кроме того, Испания впервые с апреля закупила партию нефти марки Urals, хотя, по данным издания, поставка была произведена из Казахстана. Также российский сорт нефти впервые с февраля закупила Греция, а Болгария и Румыния нарастили покупки углеводородов из РФ до 255 тысяч баррелей в сутки.Помимо европейских стран закупки увеличила также Турция - до максимальных значений за шесть недель.По оценкам Блумберг, рост спроса на российскую нефть рядом европейских государств свидетельствует о высоких рисках нарушения санкционного режима против РФ, предполагающего в том числе отказ от закупок сырой нефти с декабря 2022 года.По подсчетам агентства, общий объем поставок российской сырой нефти европейским потребителям в настоящее время оценивается на уровне около 1,38 млн баррелей в сутки, что является наибольшим значением за последние 5 недель, но ниже объема поставок до начала спецоперации в 1,85 млн баррелей.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Страны G7 сейчас обсуждают введение ограничений максимальной цены нефти из РФ, а также варианты полного запрета услуг, позволяющих перевозить российские нефть и нефтепродукты.Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он заявлял, что сбалансированная макроэкономическая политика позволила РФ выдержать санкционное давление.
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экономика, цены на нефть, владимир путин, россия, черное море, италия, g7, urals, нефтепровод "дружба", нефть, испания, греция, румыния, турция
21:26 08.08.2022 (обновлено: 22:05 08.08.2022)
 
Южная Европа тайно закупает нефть из России, сообщает Bloomberg

Bloomberg: страны на юге Европы и Средиземноморье тайно закупают нефть из России

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНефтяные танкеры на рейде в Цемесской бухте
Нефтяные танкеры на рейде в Цемесской бухте - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Нефтяные танкеры на рейде в Цемесской бухте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Европейские государства на юге региона и в Средиземноморье проводят скрытые закупки российской нефти, укрепляя спрос на углеводороды из России при одновременном падении закупок в государствах Северной Европы, сообщает в понедельник Блумберг со ссылкой на данные о движении танкеров.
По данным агентства, за неделю, завершившуюся 5 августа, объем поставок сырой нефти из российских экспортных терминалов в Балтийском и Черном морях в порты Италии достиг максимального уровня за семь недель.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 15:56
G7 рассматривает вариант полного запрета перевозки российской нефти
Кроме того, Испания впервые с апреля закупила партию нефти марки Urals, хотя, по данным издания, поставка была произведена из Казахстана. Также российский сорт нефти впервые с февраля закупила Греция, а Болгария и Румыния нарастили покупки углеводородов из РФ до 255 тысяч баррелей в сутки.
Помимо европейских стран закупки увеличила также Турция - до максимальных значений за шесть недель.
По оценкам Блумберг, рост спроса на российскую нефть рядом европейских государств свидетельствует о высоких рисках нарушения санкционного режима против РФ, предполагающего в том числе отказ от закупок сырой нефти с декабря 2022 года.
Нефтяные танкеры на рейде в Цемесской бухте - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 10:52
Танкеры, перевозившие иранскую нефть, перешли на транспортировку российской
По подсчетам агентства, общий объем поставок российской сырой нефти европейским потребителям в настоящее время оценивается на уровне около 1,38 млн баррелей в сутки, что является наибольшим значением за последние 5 недель, но ниже объема поставок до начала спецоперации в 1,85 млн баррелей.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Страны G7 сейчас обсуждают введение ограничений максимальной цены нефти из РФ, а также варианты полного запрета услуг, позволяющих перевозить российские нефть и нефтепродукты.
Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он заявлял, что сбалансированная макроэкономическая политика позволила РФ выдержать санкционное давление.
Камин - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
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ЭкономикаЦены на нефтьВладимир ПутинРоссияЧерное мореИталияG7UralsНефтепровод "Дружба"НефтьИспанияГрецияРумынияТурция
 
 
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