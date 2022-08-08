https://ria.ru/20220808/neft-1808177348.html

Южная Европа тайно закупает нефть из России, сообщает Bloomberg

Южная Европа тайно закупает нефть из России, сообщает Bloomberg - РИА Новости, 08.08.2022

Южная Европа тайно закупает нефть из России, сообщает Bloomberg

Европейские государства на юге региона и в Средиземноморье проводят скрытые закупки российской нефти, укрепляя спрос на углеводороды из России при одновременном РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T21:26

2022-08-08T21:26

2022-08-08T22:05

экономика

цены на нефть

владимир путин

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италия

g7

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ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Европейские государства на юге региона и в Средиземноморье проводят скрытые закупки российской нефти, укрепляя спрос на углеводороды из России при одновременном падении закупок в государствах Северной Европы, сообщает в понедельник Блумберг со ссылкой на данные о движении танкеров.По данным агентства, за неделю, завершившуюся 5 августа, объем поставок сырой нефти из российских экспортных терминалов в Балтийском и Черном морях в порты Италии достиг максимального уровня за семь недель.Кроме того, Испания впервые с апреля закупила партию нефти марки Urals, хотя, по данным издания, поставка была произведена из Казахстана. Также российский сорт нефти впервые с февраля закупила Греция, а Болгария и Румыния нарастили покупки углеводородов из РФ до 255 тысяч баррелей в сутки.Помимо европейских стран закупки увеличила также Турция - до максимальных значений за шесть недель.По оценкам Блумберг, рост спроса на российскую нефть рядом европейских государств свидетельствует о высоких рисках нарушения санкционного режима против РФ, предполагающего в том числе отказ от закупок сырой нефти с декабря 2022 года.По подсчетам агентства, общий объем поставок российской сырой нефти европейским потребителям в настоящее время оценивается на уровне около 1,38 млн баррелей в сутки, что является наибольшим значением за последние 5 недель, но ниже объема поставок до начала спецоперации в 1,85 млн баррелей.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Страны G7 сейчас обсуждают введение ограничений максимальной цены нефти из РФ, а также варианты полного запрета услуг, позволяющих перевозить российские нефть и нефтепродукты.Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он заявлял, что сбалансированная макроэкономическая политика позволила РФ выдержать санкционное давление.

https://ria.ru/20220802/sanktsii-1806703378.html

https://ria.ru/20220722/neft-1804201923.html

https://ria.ru/20220731/niderlandy-1806205033.html

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