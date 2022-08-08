Путин наградил сотрудников телерадиокомпании "Мир"
Путин наградил сотрудников межгосударственной телерадиокомпании "Мир"
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил сотрудников межгосударственной телерадиокомпании "Мир", соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"За заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента РФ политическому обозревателю отдела корреспондентов информационной службы "МИР 24" Анне Бажайкиной, генеральному продюсеру закрытого акционерного общества "Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" Павлу Корчагину", - говорится в сообщении.
Также благодарность объявлена политическому обозревателю отдела корреспондентов информационной службы "Мир 24" Максиму Красоткину и советнику председателя ЗАО "Межгосударственная телерадиокомпания "Мир" Геннадию Кузнецову.
Телерадиокомпания "Мир" создана в 1992 году по cоглашению глав государств-участников СНГ для освещения политического, экономического и гуманитарного сотрудничества, формирования общего информационного пространства и содействия международному обмену информацией. Соучредителями компании помимо России выступили Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан и Узбекистан. В Межгосударственную телерадиокомпанию "Мир" входят каналы "Мир", "Мир 24" и радиостанция "Мир".