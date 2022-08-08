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Путин наградил сотрудников телерадиокомпании "Мир" - РИА Новости, 08.08.2022
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Путин наградил сотрудников телерадиокомпании "Мир"
Путин наградил сотрудников телерадиокомпании "Мир" - РИА Новости, 08.08.2022
Путин наградил сотрудников телерадиокомпании "Мир"
Президент России Владимир Путин наградил сотрудников межгосударственной телерадиокомпании "Мир", соответствующее распоряжение опубликовано на официальном... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T18:34
2022-08-08T18:34
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил сотрудников межгосударственной телерадиокомпании "Мир", соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."За заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента РФ политическому обозревателю отдела корреспондентов информационной службы "МИР 24" Анне Бажайкиной, генеральному продюсеру закрытого акционерного общества "Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" Павлу Корчагину", - говорится в сообщении.Также благодарность объявлена политическому обозревателю отдела корреспондентов информационной службы "Мир 24" Максиму Красоткину и советнику председателя ЗАО "Межгосударственная телерадиокомпания "Мир" Геннадию Кузнецову.Телерадиокомпания "Мир" создана в 1992 году по cоглашению глав государств-участников СНГ для освещения политического, экономического и гуманитарного сотрудничества, формирования общего информационного пространства и содействия международному обмену информацией. Соучредителями компании помимо России выступили Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан и Узбекистан. В Межгосударственную телерадиокомпанию "Мир" входят каналы "Мир", "Мир 24" и радиостанция "Мир".
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россия, азербайджан, армения, снг
18:34 08.08.2022
 
Путин наградил сотрудников телерадиокомпании "Мир"

Путин наградил сотрудников межгосударственной телерадиокомпании "Мир"

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил сотрудников межгосударственной телерадиокомпании "Мир", соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"За заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента РФ политическому обозревателю отдела корреспондентов информационной службы "МИР 24" Анне Бажайкиной, генеральному продюсеру закрытого акционерного общества "Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" Павлу Корчагину", - говорится в сообщении.
Также благодарность объявлена политическому обозревателю отдела корреспондентов информационной службы "Мир 24" Максиму Красоткину и советнику председателя ЗАО "Межгосударственная телерадиокомпания "Мир" Геннадию Кузнецову.
Телерадиокомпания "Мир" создана в 1992 году по cоглашению глав государств-участников СНГ для освещения политического, экономического и гуманитарного сотрудничества, формирования общего информационного пространства и содействия международному обмену информацией. Соучредителями компании помимо России выступили Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан и Узбекистан. В Межгосударственную телерадиокомпанию "Мир" входят каналы "Мир", "Мир 24" и радиостанция "Мир".
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