https://ria.ru/20220808/nagrada-1808133474.html

Путин наградил сотрудников телерадиокомпании "Мир"

Путин наградил сотрудников телерадиокомпании "Мир" - РИА Новости, 08.08.2022

Путин наградил сотрудников телерадиокомпании "Мир"

Президент России Владимир Путин наградил сотрудников межгосударственной телерадиокомпании "Мир", соответствующее распоряжение опубликовано на официальном... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T18:34

2022-08-08T18:34

2022-08-08T18:34

россия

азербайджан

армения

снг

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил сотрудников межгосударственной телерадиокомпании "Мир", соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."За заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента РФ политическому обозревателю отдела корреспондентов информационной службы "МИР 24" Анне Бажайкиной, генеральному продюсеру закрытого акционерного общества "Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" Павлу Корчагину", - говорится в сообщении.Также благодарность объявлена политическому обозревателю отдела корреспондентов информационной службы "Мир 24" Максиму Красоткину и советнику председателя ЗАО "Межгосударственная телерадиокомпания "Мир" Геннадию Кузнецову.Телерадиокомпания "Мир" создана в 1992 году по cоглашению глав государств-участников СНГ для освещения политического, экономического и гуманитарного сотрудничества, формирования общего информационного пространства и содействия международному обмену информацией. Соучредителями компании помимо России выступили Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан и Узбекистан. В Межгосударственную телерадиокомпанию "Мир" входят каналы "Мир", "Мир 24" и радиостанция "Мир".

https://ria.ru/20220808/luna-1808122153.html

россия

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, азербайджан, армения, снг