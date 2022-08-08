17:10 08.08.2022 (обновлено: 17:13 08.08.2022)
В МИД отметили готовность главы МАГАТЭ посетить Запорожскую АЭС
Представитель МИД Захарова отметила готовность главы МАГАТЭ Гросси посетить ЗАЭС
Запорожская АЭС. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Москва отмечает готовность гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси посетить Запорожскую АЭС, несмотря на неудавшийся ранее визит, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Кроме того, дипломат подчеркнула, что несостоявшийся ранее визит гендиректора МАГАТЭ на Запорожскую АЭС полностью является ответственностью Киева.
"Считаем необходимым снова напомнить, что с российской стороны ещё несколько недель назад было сделано всё, что требовалось для успешного визита. К нам в этой связи претензий быть не может. То, что международная миссия не состоялась, – целиком на совести Киева", - сказала Захарова.
По ее мнению, Киеву выгодно, чтобы глава МАГАТЭ не посетил станцию и не мог зафиксировать ответственность Украины за ситуацию
"Ведь после того, как международные эксперты и руководство Агентства увидят всё собственными глазами, не останется сомнений в ответственности именно Киева за атаки и все другие преступления, совершённые в отношении ЗАЭС и её персонала", - заключила официальный представитель российского МИД.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее выразил обеспокоенность в связи с обстрелом Запорожской атомной электростанции. По его словам, военные действия, которые ставят безопасность Запорожской АЭС под угрозу, "совершенно неприемлемы и должны быть предотвращены любой ценой". Гросси подчеркнул, что готов возглавить миссию экспертов МАГАТЭ по безопасности, защите и гарантиям на АЭС. Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. В результате нескольких артиллерийских обстрелов на месте возник пожар, были оборваны две линии электропередачи, необходимые для функционирования энергоблоков. На АЭС была обесточена часть аппаратуры энергоблока №3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока №4.
Руководство МАГАТЭ осознает риски, связанные с обстрелами украинскими войсками Запорожской АЭС, но не предпринимает реальных мер для их пресечения, заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.