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Эксперт: для МАГАТЭ было бы лучше передать управление ЗАЭС Росэнергоатому - РИА Новости, 08.08.2022
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Эксперт: для МАГАТЭ было бы лучше передать управление ЗАЭС Росэнергоатому
Эксперт: для МАГАТЭ было бы лучше передать управление ЗАЭС Росэнергоатому - РИА Новости, 08.08.2022
Эксперт: для МАГАТЭ было бы лучше передать управление ЗАЭС Росэнергоатому
Перевод Запорожской АЭС в оперативное управление от украинского Энергоатома к Росэнергоатому был бы предпочтительным вариантом для Международного агентства по... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T09:43
2022-08-08T09:43
в мире
магатэ
росэнергоатом
энергоатом
рафаэль гросси
россия
энергодар
днепр (город)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Перевод Запорожской АЭС в оперативное управление от украинского Энергоатома к Росэнергоатому был бы предпочтительным вариантом для Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил РИА Новости главный редактор аналитического журнала "Геоэнергетика инфо" Борис Марцинкевич.Украинские войска в пятницу обстреляли из артиллерии территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), выпущено 20 снарядов калибра 152 миллиметров, заявили в Минобороны России. В результате этого обстрела возник пожар на водородопроводе, который был оперативно потушен экстренными службами. На АЭС обесточена часть аппаратуры энергоблока №3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока №4. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС. В ночь на воскресенье украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщили власти Энергодара."Там есть вопросы подчинения – либо украинский Энергоатом, либо наш Росэнергоатом. Каким образом будет переходить право оперативного управления – пока не ясно. (Для этого) прежде всего, нужна договоренность с МАГАТЭ. МАГАТЭ, насколько можно судить по сообщениям (организации), склонно к тому, чтобы это (управление ЗАЭС – ред.) было передано в ведение Росэнергоатома. Потому что им тоже не нравится, когда разного типа топливо используется в активной зоне – они же там "баловались" с топливом (американской компании) Westinghouse", - сказал Марцинкевич.Во-вторых, технология отжига корпуса реактора (металл корпуса в результате условий эксплуатации подвергается охрупчиванию) для реакторов ВВЭР-1000 запатентована Росатомом, отметил Марцинкевич. Эта технология используется для продления срока эксплуатации корпуса атомного реактора. Не исключено, что после использования топлива Westinghouse такой отжиг придется проводить ранее намеченных сроков, предположил специалист. "МАГАТЭ так (управление Росэнергоатомом) поспокойней", - добавил эксперт.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков ВВЭР-1000, мощность каждого 1 гигаватт. В течение 1984-1987 годов были введены в эксплуатацию первые четыре энергоблока, пятый в 1989 году, полностью готовый к запуску к 1990 году шестой энергоблок был введен в строй в 1996 году.ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. В ведомстве также напомнили, что станция в настоящий момент управляется украинским оператором.
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россия
энергодар
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в мире, магатэ, росэнергоатом, энергоатом, рафаэль гросси, россия, энергодар, днепр (город), ввэр-1000
09:43 08.08.2022
 
Эксперт: для МАГАТЭ было бы лучше передать управление ЗАЭС Росэнергоатому

Эксперт Марцинкевич: для МАГАТЭ было бы лучше передать управление ЗАЭС Росэнергоатому

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Перевод Запорожской АЭС в оперативное управление от украинского Энергоатома к Росэнергоатому был бы предпочтительным вариантом для Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил РИА Новости главный редактор аналитического журнала "Геоэнергетика инфо" Борис Марцинкевич.
Украинские войска в пятницу обстреляли из артиллерии территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), выпущено 20 снарядов калибра 152 миллиметров, заявили в Минобороны России. В результате этого обстрела возник пожар на водородопроводе, который был оперативно потушен экстренными службами. На АЭС обесточена часть аппаратуры энергоблока №3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока №4. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС. В ночь на воскресенье украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщили власти Энергодара.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
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В Запорожской области осудили МАГАТЭ за бездействие по отношению к ЗАЭС
"Там есть вопросы подчинения – либо украинский Энергоатом, либо наш Росэнергоатом. Каким образом будет переходить право оперативного управления – пока не ясно. (Для этого) прежде всего, нужна договоренность с МАГАТЭ. МАГАТЭ, насколько можно судить по сообщениям (организации), склонно к тому, чтобы это (управление ЗАЭС – ред.) было передано в ведение Росэнергоатома. Потому что им тоже не нравится, когда разного типа топливо используется в активной зоне – они же там "баловались" с топливом (американской компании) Westinghouse", - сказал Марцинкевич.
Во-вторых, технология отжига корпуса реактора (металл корпуса в результате условий эксплуатации подвергается охрупчиванию) для реакторов ВВЭР-1000 запатентована Росатомом, отметил Марцинкевич. Эта технология используется для продления срока эксплуатации корпуса атомного реактора. Не исключено, что после использования топлива Westinghouse такой отжиг придется проводить ранее намеченных сроков, предположил специалист. "МАГАТЭ так (управление Росэнергоатомом) поспокойней", - добавил эксперт.
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Украинские войска ночью обстреляли Запорожскую АЭС
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков ВВЭР-1000, мощность каждого 1 гигаватт. В течение 1984-1987 годов были введены в эксплуатацию первые четыре энергоблока, пятый в 1989 году, полностью готовый к запуску к 1990 году шестой энергоблок был введен в строй в 1996 году.
ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. В ведомстве также напомнили, что станция в настоящий момент управляется украинским оператором.
Последствия обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Кадр из видео
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После обстрела Запорожской АЭС обесточена аппаратура третьего энергоблока
 
В миреМАГАТЭРосэнергоатомЭнергоатомРафаэль ГроссиРоссияЭнергодарДнепр (город)ВВЭР-1000
 
 
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