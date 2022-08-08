https://ria.ru/20220808/lenoblast-1808018663.html

Сосновый Бор стал центром празднования 95-летия Ленобласти

Сосновый Бор стал центром празднования 95-летия Ленобласти - РИА Новости, 08.08.2022

Сосновый Бор стал центром празднования 95-летия Ленобласти

Делегации из всех районов Ленинградской области, почетные граждане региона, многочисленные гости встретились в эти выходные в Сосновом Бору на праздновании... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T13:26

2022-08-08T13:26

2022-08-08T13:26

ленинградская область

александр дрозденко

сергей бебенин

григорий нагинский

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг — РИА Новости. Делегации из всех районов Ленинградской области, почетные граждане региона, многочисленные гости встретились в эти выходные в Сосновом Бору на праздновании 95-летия региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Как уточнил собеседник агентства, по традиции, город, где проводится день рождения области, получает дополнительное финансирование на благоустройство, здесь вводятся новые объекты для жителей. В Сосновом Бору подарками для горожан стали открытие ветеринарной клиники, баскетбольного стадиона и нового сквера на улице Космонавтов.Праздник начинаетсяПредставитель пресс-службы пояснил, что праздник стартовал с красочного шествия колонн делегаций районов Ленинградской области. Оно прошло по улице Солнечная к площади у торгово-развлекательного центра "Галактика", где состоялось представление делегаций."В колоннах с флагами, плакатами и воздушными шарами выстроились сотни активных жителей районов, пользующиеся заслуженным уважением, почетные граждане, старосты, молодёжь, руководители и работники предприятий, представители общественных организаций. Возглавили делегации и начали шествие под праздничный бой барабанов ― губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и главы администраций муниципальных образований", – уточнил он.Команда 47После чего в центре города состоялся концерт, на котором были вручены знаки новым почетным гражданам Ленинградской области - председателю областного Заксобрания Сергею Бебенину и руководителю холдинга "ТИТАН-2" Григорию Нагинскому. После торжественной части губернатор с поздравительной речью обратился к жителям региона и напомнил, что 94 год области был объявлен Годом Команды 47.По его словам, минувший год, который ознаменовался годом добрых дел и неравнодушных людей, которые помогают ближнему, заботятся о других, сплотил ленинградцев. За минувшие 365 дней на счету жителей Ленинградской области - помощь ветеранам, пожилым, инвалидам, семьям с детьми, бездомным животным, защита природы, расчистка снега, уборка свалок, посадка деревьев."Сегодня Команда 47 - сформировавшееся ленинградское общественное движение. Из идей Команды 47 рождаются проекты социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказывается грантовая поддержка из бюджета области. Работа Команды 47 вышла за пределы региона - распространилась на подшефный город Енакиево на Донбассе. Ленинградцы демонстрируют свои лучшие качества: сострадание, желание помогать реальными делами, взаимовыручку, товарищество", - подытожил глава региона уточнив, что в следующем году день Ленинградской области пройдёт в Тосно, а в 2024 - в Кудрово. А предстоящие пять лет до столетнего юбилея региона в области будут придерживаться лозунга: "Ленобласть - область, в которой хочется жить".Руками ленинградцевЕще одним главным праздничным мероприятием в Сосновом Бору стала выставка-ярмарка изделий народных промыслов и сельхозпродукции Ленинградской области "Город мастеров", а также гастрономический фестиваль "Калейдоскоп вкуса". На гастрономических рядах посетители познакомились с разнообразной продукцией и изысками региональной кулинарии из районов, добавили в пресс-службе.Там уточнили, что гости мероприятия смогли попробовать блюда коренных народов Ленинградской области и гастрономические бренды региона: ладожскую корюшку, петровскую уху, карельскую калитку, выборгский крендель, ленинградский мёд и многое другое. А также самостоятельно научиться готовить под чутким руководством профессиональных поваров ленинградские деликатесы — судака по-ижорски, суворовскую похлёбку и десерт "Лакомство вепсов".Кроме приготовления блюд ленинградцы могли приобрести региональные сувениры ручной работы от керамических изделий подпорожских мастериц, ижорской игрушки до медово-имбирных пряников с символикой юбилея региона. Свою продукцию самозанятые и предприниматели из всех районов области представили на выставке-ярмарке народных художественных промыслов и ремесел и сельскохозяйственной продукции "Город мастеров". Также свою продукцию привезли воспитанники Мультицентра социальной и трудовой интеграции, Сясьстройский психоневрологический интернат и общественная организация в поддержку детей с ограниченными возможностями "Лепестки добра".Завершилось празднование дня рождения региона красочным салютом.

https://ria.ru/20220806/lenoblast-1807750331.html

https://ria.ru/20220803/festival-1806956102.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко, сергей бебенин, григорий нагинский