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В России на 45 процентов вырос спрос на услуги бьюти-мастеров - РИА Новости, 08.08.2022
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В России на 45 процентов вырос спрос на услуги бьюти-мастеров
В России на 45 процентов вырос спрос на услуги бьюти-мастеров - РИА Новости, 08.08.2022
В России на 45 процентов вырос спрос на услуги бьюти-мастеров
Рост спроса на услуги бьюти-мастеров, в частности, специалистов по маникюру и педикюру, парикмахеров и косметологов, составил 45% во втором квартале по... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T09:11
2022-08-08T09:11
россия
экономика
астрахань
казань
авито
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Рост спроса на услуги бьюти-мастеров, в частности, специалистов по маникюру и педикюру, парикмахеров и косметологов, составил 45% во втором квартале по сравнению с первым, средняя цена за услугу составила 800 рублей, говорится в исследовании "Авито Услуг" и агентства Data Insight, результаты которого есть в распоряжении РИА Новости."По данным "Авито Услуг", во втором квартале этого года по сравнению с первым спрос на услуги бьюти-мастеров по всей стране вырос на 45%, а по сравнению с прошлым годом - на 51%. Наибольшая динамика роста спроса за этот период была отмечена во многих регионах страны, например, в Астрахани (+57%), Казани (+52%), Новосибирске (+52%), Волгограде (+51%) и Ростове-на-Дону (+48%)", - выяснили специалисты.Уточняется, что чаще всего ищут мастеров по маникюру и педикюру: сегмент вырос на 68%. На втором месте - парикмахеры, спрос на их услуги вырос на 65%. После них чаще всего ищут косметологов - рост спроса на них составил 56%. Список замыкают визажисты, а также специалисты по тату и пирсингу, динамика в этих сферах составила меньше 50%. "Средняя цена за одну процедуру на "Авито" не менялась с 2021 года и составила 800 рублей", - говорится в сообщении.Аналитики отметили, что чаще всего в сегменте красоты мастера предпочитают работать в одиночку - таких оказалось абсолютное большинство, 81%. Оставшиеся 19% приходятся на салоны и студии. "Собственный малый бизнес в бьюти-сфере или работа в качестве наемного сотрудника - основная постоянная работа для 82% специалистов, занятых в этой сфере", - уточнили специалисты."Согласно исследованию, бьюти-индустрия оказалась самой быстрорастущей категорией услуг на рынке в сегменте микробизнеса. Россияне за прошедший год сделали в 2 раза больше заказов услуг в сфере красоты, чем годом ранее - 690 млн против 335 млн по состоянию на март 2021 года", - отметили в компании.Исследование проводилось в период с апреля 2021 года по март 2022 года. Аналитики провели 1,6 тысячи интервью в феврале 2022 года и еще 2 тысячи онлайн-опросов в марте 2022 года среди взрослого населения РФ.
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россия, экономика, астрахань, казань, авито
09:11 08.08.2022
 
В России на 45 процентов вырос спрос на услуги бьюти-мастеров

Исследование "Авито Услуг" показало рост спроса на услуги бьюти-мастеров на 45 процентов

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкРабота парикмахера в студии красоты
Работа парикмахера в студии красоты - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Работа парикмахера в студии красоты. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Рост спроса на услуги бьюти-мастеров, в частности, специалистов по маникюру и педикюру, парикмахеров и косметологов, составил 45% во втором квартале по сравнению с первым, средняя цена за услугу составила 800 рублей, говорится в исследовании "Авито Услуг" и агентства Data Insight, результаты которого есть в распоряжении РИА Новости.
"По данным "Авито Услуг", во втором квартале этого года по сравнению с первым спрос на услуги бьюти-мастеров по всей стране вырос на 45%, а по сравнению с прошлым годом - на 51%. Наибольшая динамика роста спроса за этот период была отмечена во многих регионах страны, например, в Астрахани (+57%), Казани (+52%), Новосибирске (+52%), Волгограде (+51%) и Ростове-на-Дону (+48%)", - выяснили специалисты.
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Уточняется, что чаще всего ищут мастеров по маникюру и педикюру: сегмент вырос на 68%. На втором месте - парикмахеры, спрос на их услуги вырос на 65%. После них чаще всего ищут косметологов - рост спроса на них составил 56%. Список замыкают визажисты, а также специалисты по тату и пирсингу, динамика в этих сферах составила меньше 50%. "Средняя цена за одну процедуру на "Авито" не менялась с 2021 года и составила 800 рублей", - говорится в сообщении.
Аналитики отметили, что чаще всего в сегменте красоты мастера предпочитают работать в одиночку - таких оказалось абсолютное большинство, 81%. Оставшиеся 19% приходятся на салоны и студии. "Собственный малый бизнес в бьюти-сфере или работа в качестве наемного сотрудника - основная постоянная работа для 82% специалистов, занятых в этой сфере", - уточнили специалисты.
"Согласно исследованию, бьюти-индустрия оказалась самой быстрорастущей категорией услуг на рынке в сегменте микробизнеса. Россияне за прошедший год сделали в 2 раза больше заказов услуг в сфере красоты, чем годом ранее - 690 млн против 335 млн по состоянию на март 2021 года", - отметили в компании.
Исследование проводилось в период с апреля 2021 года по март 2022 года. Аналитики провели 1,6 тысячи интервью в феврале 2022 года и еще 2 тысячи онлайн-опросов в марте 2022 года среди взрослого населения РФ.
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