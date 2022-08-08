https://ria.ru/20220808/krasota-1807937555.html

В России на 45 процентов вырос спрос на услуги бьюти-мастеров

В России на 45 процентов вырос спрос на услуги бьюти-мастеров - РИА Новости, 08.08.2022

В России на 45 процентов вырос спрос на услуги бьюти-мастеров

Рост спроса на услуги бьюти-мастеров, в частности, специалистов по маникюру и педикюру, парикмахеров и косметологов, составил 45% во втором квартале по... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T09:11

2022-08-08T09:11

2022-08-08T09:11

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экономика

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казань

авито

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Рост спроса на услуги бьюти-мастеров, в частности, специалистов по маникюру и педикюру, парикмахеров и косметологов, составил 45% во втором квартале по сравнению с первым, средняя цена за услугу составила 800 рублей, говорится в исследовании "Авито Услуг" и агентства Data Insight, результаты которого есть в распоряжении РИА Новости."По данным "Авито Услуг", во втором квартале этого года по сравнению с первым спрос на услуги бьюти-мастеров по всей стране вырос на 45%, а по сравнению с прошлым годом - на 51%. Наибольшая динамика роста спроса за этот период была отмечена во многих регионах страны, например, в Астрахани (+57%), Казани (+52%), Новосибирске (+52%), Волгограде (+51%) и Ростове-на-Дону (+48%)", - выяснили специалисты.Уточняется, что чаще всего ищут мастеров по маникюру и педикюру: сегмент вырос на 68%. На втором месте - парикмахеры, спрос на их услуги вырос на 65%. После них чаще всего ищут косметологов - рост спроса на них составил 56%. Список замыкают визажисты, а также специалисты по тату и пирсингу, динамика в этих сферах составила меньше 50%. "Средняя цена за одну процедуру на "Авито" не менялась с 2021 года и составила 800 рублей", - говорится в сообщении.Аналитики отметили, что чаще всего в сегменте красоты мастера предпочитают работать в одиночку - таких оказалось абсолютное большинство, 81%. Оставшиеся 19% приходятся на салоны и студии. "Собственный малый бизнес в бьюти-сфере или работа в качестве наемного сотрудника - основная постоянная работа для 82% специалистов, занятых в этой сфере", - уточнили специалисты."Согласно исследованию, бьюти-индустрия оказалась самой быстрорастущей категорией услуг на рынке в сегменте микробизнеса. Россияне за прошедший год сделали в 2 раза больше заказов услуг в сфере красоты, чем годом ранее - 690 млн против 335 млн по состоянию на март 2021 года", - отметили в компании.Исследование проводилось в период с апреля 2021 года по март 2022 года. Аналитики провели 1,6 тысячи интервью в феврале 2022 года и еще 2 тысячи онлайн-опросов в марте 2022 года среди взрослого населения РФ.

https://ria.ru/20210831/nails-1747871913.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, астрахань, казань, авито