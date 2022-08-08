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США не откажутся от политики "одного Китая", заявил Белый дом - РИА Новости, 08.08.2022
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США не откажутся от политики "одного Китая", заявил Белый дом
США не откажутся от политики "одного Китая", заявил Белый дом - РИА Новости, 08.08.2022
США не откажутся от политики "одного Китая", заявил Белый дом
США не откажутся от политики "одного Китая", призывают Пекин не допускать эскалации в контексте визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань,... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T17:45
2022-08-08T17:45
в мире
китай
тайвань
визит пелоси на тайвань
сша
карин жан-пьер
нэнси пелоси
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ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. США не откажутся от политики "одного Китая", призывают Пекин не допускать эскалации в контексте визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер."Приверженность политике одного Китая не меняется, и ничто ее не изменит", - сказала Жан-Пьер журналистам. Она отметила, что Вашингтон не удивила реакция Китая, но администрация осуждает военные маневры Пекина, "они провокационные и повышают риск просчетов"."Нет нужды в эскалации", - заявила Жан-Пьер, подчеркнув, что Вашингтон оставляет открытыми линии связи с Пекином.Масштабные учения армии Китая с боевыми стрельбами вокруг Тайваня официально стартовали в четверг. Маневры, ставшие ответом на визит в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, начались в 12.00 по местному времени (7.00 мск), в шести районах в акватории вокруг острова, учения продлятся до 12.00 воскресенья. В направлении острова были выпущены по меньшей мере 11 ракет, пять из которых упали в исключительной экономической зоне Японии.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220808/krizis-1807921355.html
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в мире, китай, тайвань, визит пелоси на тайвань, сша, карин жан-пьер, нэнси пелоси
17:45 08.08.2022
 
США не откажутся от политики "одного Китая", заявил Белый дом

Представитель Белого дома Жан-Пьер: приверженность политике "одного Китая" не меняется

© AP Photo / Patrick SemanskyПресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга в Белом доме
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга в Белом доме - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга в Белом доме. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. США не откажутся от политики "одного Китая", призывают Пекин не допускать эскалации в контексте визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Приверженность политике одного Китая не меняется, и ничто ее не изменит", - сказала Жан-Пьер журналистам. Она отметила, что Вашингтон не удивила реакция Китая, но администрация осуждает военные маневры Пекина, "они провокационные и повышают риск просчетов".
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"Нет нужды в эскалации", - заявила Жан-Пьер, подчеркнув, что Вашингтон оставляет открытыми линии связи с Пекином.
Масштабные учения армии Китая с боевыми стрельбами вокруг Тайваня официально стартовали в четверг. Маневры, ставшие ответом на визит в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, начались в 12.00 по местному времени (7.00 мск), в шести районах в акватории вокруг острова, учения продлятся до 12.00 воскресенья. В направлении острова были выпущены по меньшей мере 11 ракет, пять из которых упали в исключительной экономической зоне Японии.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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