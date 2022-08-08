США не откажутся от политики "одного Китая", заявил Белый дом
Представитель Белого дома Жан-Пьер: приверженность политике "одного Китая" не меняется
© AP Photo / Patrick SemanskyПресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга в Белом доме
© AP Photo / Patrick Semansky
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга в Белом доме. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. США не откажутся от политики "одного Китая", призывают Пекин не допускать эскалации в контексте визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Нет нужды в эскалации", - заявила Жан-Пьер, подчеркнув, что Вашингтон оставляет открытыми линии связи с Пекином.
Масштабные учения армии Китая с боевыми стрельбами вокруг Тайваня официально стартовали в четверг. Маневры, ставшие ответом на визит в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, начались в 12.00 по местному времени (7.00 мск), в шести районах в акватории вокруг острова, учения продлятся до 12.00 воскресенья. В направлении острова были выпущены по меньшей мере 11 ракет, пять из которых упали в исключительной экономической зоне Японии.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.