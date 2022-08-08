https://ria.ru/20220808/kitay-1807950449.html
В Китае на курорте Хайнань из-за вспышки COVID застряли 80 тысяч туристов
В Китае на курорте Хайнань из-за вспышки COVID застряли 80 тысяч туристов - РИА Новости, 08.08.2022
В Китае на курорте Хайнань из-за вспышки COVID застряли 80 тысяч туристов
Власти проводят всеобщее обязательное ПЦР-тестирование на острове Хайнань из-за крупной вспышки коронавирусной инфекции. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T13:04
2022-08-08T13:04
2022-08-08T13:06
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коронавирус covid-19
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ПЕКИН, 8 авг — РИА Новости. Власти проводят всеобщее обязательное ПЦР-тестирование на острове Хайнань из-за крупной вспышки коронавирусной инфекции.Большинство случаев было выявлено в главном курортном городе острова — Санья, где с 6 августа введен локдаун, приостановлена работа общественного транспорта.Туристы, находящиеся в Санья или побывавшие там с 23 июля, должны оставаться на острове еще как минимум семь дней для прохождения необходимого количества ПЦР-тестов и получения подтверждения, что они здоровы. Покинуть остров можно только после двух отрицательных результатов ПЦР-анализов, сделанных за 48 часов, и прохождения теста на антиген. Местным жителям покидать Хайнань без крайней необходимости запрещено.По данным СМИ, на острове застряли как минимум 80 тысяч туристов из других регионов Китая, из них 32 тысячи — в гостиницах. Стоимость номеров в отелях для тех, кто вынужден оставаться там дополнительное время, сокращена наполовину.Аэропорт города Санья с 7 августа отменил все рейсы, связывающие остров с другими регионами страны. Приостановлена продажа билетов на скоростные поезда, следующие из города.Первый заболевший был выявлен на популярном у туристов острове 1 августа, после чего COVID-19 быстро распространился более чем на десять городов. К утру 8 августа подтверждено более 980 случаев заражения и почти 450 бессимптомных носителей. Тяжелых случаев течения болезни нет, сообщают власти, но с 7 августа начато обязательное всеобщее ПЦР-тестирование всех находящихся на Хайнане.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, хайнань, санья, китай, новости - туризм, коронавирус covid-19, туристы
13:04 08.08.2022 (обновлено: 13:06 08.08.2022)
В Китае на курорте Хайнань из-за вспышки COVID застряли 80 тысяч туристов
На Хайнане из-за вспышки COVID-19 проходит ПЦР-тестирование островитян и 80 тысяч туристов
ПЕКИН, 8 авг — РИА Новости. Власти проводят всеобщее обязательное ПЦР-тестирование на острове Хайнань из-за крупной вспышки коронавирусной инфекции.
Большинство случаев было выявлено в главном курортном городе острова — Санья, где с 6 августа введен локдаун, приостановлена работа общественного транспорта.
Туристы, находящиеся в Санья или побывавшие там с 23 июля, должны оставаться на острове еще как минимум семь дней для прохождения необходимого количества ПЦР-тестов и получения подтверждения, что они здоровы. Покинуть остров можно только после двух отрицательных результатов ПЦР-анализов, сделанных за 48 часов, и прохождения теста на антиген. Местным жителям покидать Хайнань без крайней необходимости запрещено.
По данным СМИ, на острове застряли как минимум 80 тысяч туристов из других регионов Китая, из них 32 тысячи — в гостиницах. Стоимость номеров в отелях для тех, кто вынужден оставаться там дополнительное время, сокращена наполовину.
Аэропорт города Санья с 7 августа отменил все рейсы, связывающие остров с другими регионами страны. Приостановлена продажа билетов на скоростные поезда, следующие из города.
Первый заболевший был выявлен на популярном у туристов острове 1 августа, после чего COVID-19 быстро распространился более чем на десять городов. К утру 8 августа подтверждено более 980 случаев заражения и почти 450 бессимптомных носителей. Тяжелых случаев течения болезни нет, сообщают власти, но с 7 августа начато обязательное всеобщее ПЦР-тестирование всех находящихся на Хайнане.