https://ria.ru/20220808/kitay-1807950449.html

В Китае на курорте Хайнань из-за вспышки COVID застряли 80 тысяч туристов

В Китае на курорте Хайнань из-за вспышки COVID застряли 80 тысяч туристов - РИА Новости, 08.08.2022

В Китае на курорте Хайнань из-за вспышки COVID застряли 80 тысяч туристов

Власти проводят всеобщее обязательное ПЦР-тестирование на острове Хайнань из-за крупной вспышки коронавирусной инфекции. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T13:04

2022-08-08T13:04

2022-08-08T13:06

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ПЕКИН, 8 авг — РИА Новости. Власти проводят всеобщее обязательное ПЦР-тестирование на острове Хайнань из-за крупной вспышки коронавирусной инфекции.Большинство случаев было выявлено в главном курортном городе острова — Санья, где с 6 августа введен локдаун, приостановлена работа общественного транспорта.Туристы, находящиеся в Санья или побывавшие там с 23 июля, должны оставаться на острове еще как минимум семь дней для прохождения необходимого количества ПЦР-тестов и получения подтверждения, что они здоровы. Покинуть остров можно только после двух отрицательных результатов ПЦР-анализов, сделанных за 48 часов, и прохождения теста на антиген. Местным жителям покидать Хайнань без крайней необходимости запрещено.По данным СМИ, на острове застряли как минимум 80 тысяч туристов из других регионов Китая, из них 32 тысячи — в гостиницах. Стоимость номеров в отелях для тех, кто вынужден оставаться там дополнительное время, сокращена наполовину.Аэропорт города Санья с 7 августа отменил все рейсы, связывающие остров с другими регионами страны. Приостановлена продажа билетов на скоростные поезда, следующие из города.Первый заболевший был выявлен на популярном у туристов острове 1 августа, после чего COVID-19 быстро распространился более чем на десять городов. К утру 8 августа подтверждено более 980 случаев заражения и почти 450 бессимптомных носителей. Тяжелых случаев течения болезни нет, сообщают власти, но с 7 августа начато обязательное всеобщее ПЦР-тестирование всех находящихся на Хайнане.

https://ria.ru/20220808/gonkong-1807954496.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, хайнань, санья, китай, новости - туризм, коронавирус covid-19, туристы