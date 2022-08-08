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В Китае на курорте Хайнань из-за вспышки COVID застряли 80 тысяч туристов - РИА Новости, 08.08.2022
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Туризм
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В Китае на курорте Хайнань из-за вспышки COVID застряли 80 тысяч туристов
В Китае на курорте Хайнань из-за вспышки COVID застряли 80 тысяч туристов - РИА Новости, 08.08.2022
В Китае на курорте Хайнань из-за вспышки COVID застряли 80 тысяч туристов
Власти проводят всеобщее обязательное ПЦР-тестирование на острове Хайнань из-за крупной вспышки коронавирусной инфекции. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T13:04
2022-08-08T13:06
туризм
туризм
хайнань
санья
китай
новости - туризм
коронавирус covid-19
туристы
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ПЕКИН, 8 авг — РИА Новости. Власти проводят всеобщее обязательное ПЦР-тестирование на острове Хайнань из-за крупной вспышки коронавирусной инфекции.Большинство случаев было выявлено в главном курортном городе острова — Санья, где с 6 августа введен локдаун, приостановлена работа общественного транспорта.Туристы, находящиеся в Санья или побывавшие там с 23 июля, должны оставаться на острове еще как минимум семь дней для прохождения необходимого количества ПЦР-тестов и получения подтверждения, что они здоровы. Покинуть остров можно только после двух отрицательных результатов ПЦР-анализов, сделанных за 48 часов, и прохождения теста на антиген. Местным жителям покидать Хайнань без крайней необходимости запрещено.По данным СМИ, на острове застряли как минимум 80 тысяч туристов из других регионов Китая, из них 32 тысячи — в гостиницах. Стоимость номеров в отелях для тех, кто вынужден оставаться там дополнительное время, сокращена наполовину.Аэропорт города Санья с 7 августа отменил все рейсы, связывающие остров с другими регионами страны. Приостановлена продажа билетов на скоростные поезда, следующие из города.Первый заболевший был выявлен на популярном у туристов острове 1 августа, после чего COVID-19 быстро распространился более чем на десять городов. К утру 8 августа подтверждено более 980 случаев заражения и почти 450 бессимптомных носителей. Тяжелых случаев течения болезни нет, сообщают власти, но с 7 августа начато обязательное всеобщее ПЦР-тестирование всех находящихся на Хайнане.
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туризм, хайнань, санья, китай, новости - туризм, коронавирус covid-19, туристы
13:04 08.08.2022 (обновлено: 13:06 08.08.2022)
 
В Китае на курорте Хайнань из-за вспышки COVID застряли 80 тысяч туристов

На Хайнане из-за вспышки COVID-19 проходит ПЦР-тестирование островитян и 80 тысяч туристов

© РИА Новости / Анна Раткогло Туристы на острове Хайнань, КНР
Туристы на острове Хайнань, КНР - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Анна Раткогло
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 8 авг — РИА Новости. Власти проводят всеобщее обязательное ПЦР-тестирование на острове Хайнань из-за крупной вспышки коронавирусной инфекции.
Большинство случаев было выявлено в главном курортном городе острова — Санья, где с 6 августа введен локдаун, приостановлена работа общественного транспорта.
Туристы, находящиеся в Санья или побывавшие там с 23 июля, должны оставаться на острове еще как минимум семь дней для прохождения необходимого количества ПЦР-тестов и получения подтверждения, что они здоровы. Покинуть остров можно только после двух отрицательных результатов ПЦР-анализов, сделанных за 48 часов, и прохождения теста на антиген. Местным жителям покидать Хайнань без крайней необходимости запрещено.
По данным СМИ, на острове застряли как минимум 80 тысяч туристов из других регионов Китая, из них 32 тысячи — в гостиницах. Стоимость номеров в отелях для тех, кто вынужден оставаться там дополнительное время, сокращена наполовину.
Аэропорт города Санья с 7 августа отменил все рейсы, связывающие остров с другими регионами страны. Приостановлена продажа билетов на скоростные поезда, следующие из города.
Первый заболевший был выявлен на популярном у туристов острове 1 августа, после чего COVID-19 быстро распространился более чем на десять городов. К утру 8 августа подтверждено более 980 случаев заражения и почти 450 бессимптомных носителей. Тяжелых случаев течения болезни нет, сообщают власти, но с 7 августа начато обязательное всеобщее ПЦР-тестирование всех находящихся на Хайнане.
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